Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi đến Sa Pa dịp 30/4

Lào CaiDu khách đến Sa Pa dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 năm nay có cơ hội tham gia lễ hội hoa hồng, ngắm đỗ quyên cổ thụ nở rộ và tìm hiểu văn hóa bản địa vùng Tây Bắc.

Với lợi thế hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, Sa Pa là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách tại khu vực miền Bắc trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Năm nay, dịp lễ trùng với thời điểm kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Fansipan nên địa phương và các khu du lịch triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng. Dưới đây chuỗi bốn hoạt động du khách có thể tham khảo khi lên kế hoạch khám phá Sa Pa và đỉnh Fansipan dịp này.

Lễ hội Hoa hồng 2026

Sự kiện không nên bỏ qua khi đến Sa Pa dịp này là Lễ hội Hoa hồng năm 2026 với chủ đề "Bản giao hưởng hoa hồng" được tổ chức với quy mô lớn nhân kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Fansipan.

Bắt đầu từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5, thung lũng hoa rộng 50.000 m2 tại Sun World Fansipan Legend dự kiến đón hàng nghìn du khách. Bên cạnh giống hồng cổ Sa Pa mang vẻ đẹp đằm thắm hay những dải hồng leo rực rỡ, du khách còn được chiêm ngưỡng các giống ngoại quý hiếm như: Moulinex, Society hay Maurice Utrillo sọc đỏ trắng độc đáo, hồng Kate mang tông màu merlot quý phái và hồng Peace mang biểu tượng lịch sử về sự hòa bình. Điểm nhấn của lễ hội là show thực cảnh "Hành trình của Hoa" mang đến những tiết mục nghệ thuật Tây Bắc đặc sắc, kể câu chuyện về hành trình nảy mầm, nở rộ và lan tỏa của loài hoa biểu tượng cho tình yêu này.

Khách check-in tại lễ hội hoa hồng 2025. Ảnh: Sungroup

Sức hấp dẫn của lễ hội còn ở nhiều tiểu cảnh lấy cảm hứng từ hoa hồng và cáp treo Fansipan sau một thập kỷ. Đồng thời, lễ hội cũng có nhiều minigame dành cho du khách như: đua ngựa đồ chơi, tâm đầu ý hợp, giữ khéo kẻo rơi, ném trúng trái tim em...

Ngoài hoa hồng, dịp này Fansipan còn "chiêu đãi" du khách bằng vẻ đẹp thanh khiết của hàng vạn bông rum trắng nằm ngay lối vào ga tàu leo núi và hơn 1000 gốc hoa anh đào trải dài tại ga Mường Hoa, đồi anh đào cổng bốt A2, tháp đồng hồ...

Khám phá Bản Mây

Sau khi check-in thung lũng hoa hồng, Bản Mây là địa điểm dừng chân lý tưởng để du khách thư giãn và khám phá những trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo của 9 dân tộc thiểu số Tây Bắc: H'Mông Sapa, H'Mông Điện Biên, Dao Đỏ, Tày, Xa Phó, Giáy, Thái, Hà Nhì...

Đến Bản Mây, du khách có thể nghe tiếng khèn gọi bạn tình của người H'Mông, tham gia lễ cưới tái hiện theo phong tục người Dao Đỏ, hay ngồi bên bếp lửa thưởng thức xôi ngũ sắc, khâu nhục, thịt trâu gác bếp. Ngoài ra, khách còn được tự tay nhuộm vải, dệt thổ cẩm, làm trống hay khoác lên mình bộ váy áo truyền thống do chính đồng bào nơi đây dệt may.

Các cô gái, chàng trai đồng bào dân tộc thiểu số nhảy sạp cùng đồng bào tại Bản Mây. Ảnh: Sungroup

Nếu đến vào 8 khung giờ biểu diễn nghệ thuật hàng ngày, du khách sẽ được hòa vào không khí lễ hội tưng bừng tại Bản Mây với hai show diễn "Đỉnh thiêng du ký" và "Tây Bắc mùa hoa nở".

Con đường hoa đỗ quyên

Từ Bản Mây, du khách chỉ mất hai phút di chuyển đến ga đi cáp treo Fansipan. Từ cabin cáp treo, du khách được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên núi non trùng điệp, ruộng bậc thang và những thảm hoa đỗ quyên vào mùa đẹp nhất.

Con đường đỗ quyên ở độ cao hơn 3.000 m. Ảnh: Sungroup

Trên đỉnh núi, những cây đỗ quyên cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang bung nở, tô điểm cho các vách đá rêu phong và làm tôn thêm vẻ uy nghiêm, kỳ vĩ của quần thể kiến trúc tâm linh Kim Sơn Bảo Thắng Tự hay Đại Tượng Phật A Di Đà.

Tại khu vực cao hơn 3.000 m này, ban quản lý xây dựng con đường hoa đỗ quyên uốn lượn dài khoảng 60 m thuộc khu vực Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Con đường ôm trọn những gốc đỗ quyên quang trụ cổ thụ quý hiếm 300 đến 400 năm tuổi, cao tới 15-16 m. Đi dưới tán cây đỗ quyên rêu phong, ngắm nhìn sắc đỏ, sắc vàng trong sương mây là trải nghiệm không nên bỏ lỡ.

Dự lễ Thượng cờ tại đỉnh Fansipan

Nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Sungroup

Trải nghiệm chinh phục "Nóc nhà Đông Dương" dịp lễ 30/4 mang ý nghĩa lịch sử khi gắn liền với kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại mốc cao độ 3.143 m, nghi thức thượng cờ được tổ chức trang nghiêm từ 5 đến 6 lần mỗi ngày, trải dài trong các khung giờ từ 9h20 đến 14h20 hoặc 15h20.

Hoạt động kéo cờ diễn ra trong không gian bao la của đỉnh núi, kết hợp cùng giai điệu Quốc ca. Nghi thức này không chỉ là điểm nhấn về mặt thị giác, còn tạo không gian để du khách trải nghiệm cảm xúc tự hào, đoàn kết dân tộc. Đây là hoạt động thường nhật nhưng thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân, du khách mỗi khi đặt chân đến đỉnh Fansipan.

Thanh Thư