Những thực phẩm giúp răng trẻ chắc khỏe

Trái cây giàu vitamin C, sữa chua, rau giòn giúp chống lại vi khuẩn, mảng bám, giữ răng miệng bé khỏe mạnh.

Vitamin C

Một số loại vi khuẩn trong miệng bé có thể gây viêm nướu, tiến triển thành bệnh nướu răng. Vitamin C giúp tiêu diệt những vi khuẩn này, đồng thời tăng cung cấp collagen trong nướu.

Các loại trái cây như cam, chanh, kiwi, dưa đỏ, đu đủ và dâu tây rất giàu vitamin C. Tuy nhiên chỉ vitamin C chưa đủ để bảo vệ răng miệng, trẻ nên ăn trái cây tối thiểu sau khi đánh răng 30 phút và cần đánh răng sau khi nạp thức ăn hoặc đồ uống có múi. Lý do là axit citric trong trái cây có thể tạm thời làm suy yếu men răng và khiến răng dễ bị xói mòn.

Sữa chua

Sữa chua có chứa vi khuẩn sinh học tự nhiên, giúp chống lại vi khuẩn gây tích tụ mảng bám và viêm nướu. Trẻ nên ăn sữa chua loại ít đường hoặc không đường cho bữa sáng.

Ngoài sữa chua, sữa và phô mai cũng có lợi cho răng miệng. Các thực phẩm này giàu canxi, vitamin D và phốt pho, tăng độ pH trong miệng, giảm nồng độ axit và giảm nguy cơ sâu răng. Canxi cũng tham gia vào mảng bám và dính vào răng, tiếp tục bảo vệ răng khỏi axit còn sót lại từ thức ăn hoặc sửa chữa lớp men bị hư hỏng. Chất này còn củng cố xương xung quanh răng của trẻ, chống lại bệnh nha chu.

Trái cây giàu vitamin C giúp răng bé chắc khỏe. Ảnh: Freepik

Rau giòn, trứng và nước

Cà rốt sống, cần tây, dưa chuột, súp lơ, đậu xanh và đậu Hà Lan là những thực phẩm dễ nhai, giúp làm sạch răng và nướu bằng cách loại bỏ mảng bám tích tụ còn sót sau khi đánh răng. Gia đình nên khuyến khích trẻ ăn rau giòn, quá trình ăn nên chậm rãi và nhai kỹ.

Lòng đỏ trứng chứa vitamin D, giúp cơ thể hấp thụ canxi và phốt pho, khoáng chất cần thiết để tạo và bảo vệ men răng. Còn nước giúp tăng nước bọt, điều hòa sức khỏe răng miệng và rửa trôi mảng bám.

Các loại hạt

Các loại hạt có chứa chất béo tự nhiên bao phủ răng và giúp chống lại vi khuẩn. Dầu trong hạt giúp củng cố men răng, chống sâu răng tốt hơn. Hạt hướng dương cũng có axit folic, một loại vitamin làm giảm viêm nướu.

Kẹo cao su không đường

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA), nhai thức ăn kích thích tiết nước bọt. Nhai kẹo cao su không đường trong 20 phút sau bữa ăn giúp tiết nhiều nước bọt làm lỏng mảng bám, tăng số lượng kháng thể tự nhiên trong miệng và giữ cho nướu ngậm nước. Vì vậy, gia đình có thể cho trẻ ăn kẹo cao su không đường, không áp dụng cho trẻ dưới 4 tuổi.

Không ăn vặt

Ăn vặt cả ngày hoặc nhấm nháp đồ uống có đường trong thời gian dài có thể gây sâu răng do gây tích tụ mảng bám, tạo ra axit tấn công men răng, kéo dài 20 phút sau khi ăn. Ngoài ra, ăn vặt gây nạp thừa đường, dẫn tới sâu răng và béo phì, tiểu đường và các bệnh tim mạch.

