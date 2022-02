Những thói quen hằng ngày làm mất cơ hội mang thai

Nguyên nhân các đôi vợ chồng khó thụ thai có thể đến từ những thói quen sinh hoạt, ăn uống hằng ngày ít ngờ tới.

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mang thai là điều xảy ra tự nhiên và dễ dàng. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do có thể cản trở quá trình này và khiến việc có con trở nên khó xảy ra hơn. Dưới đây là các nguyên nhân gây khó thụ thai thường gặp ở nữ giới và nam giới.

Thiếu ngủ

Thói quen thức khuya dậy sớm có thể khiến bạn bị stress và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng làm việc ca đêm gần với ngày rụng trứng có thể làm tăng tỷ lệ sẩy thai và gây ra kinh nguyệt không đều ở một số phụ nữ. Do đó, hãy tập thói quen ngủ đủ giấc và tránh làm việc vào ban đêm để sớm cải thiện cơ hội mang thai.

Thường xuyên ăn đồ ngọt

Các chuyên gia cho rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể khiến các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản trở nên trầm trọng hơn, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn đến vô sinh hiếm muộn. Thói quen này sẽ gây tác hại gián tiếp hoặc trực tiếp tới các cơ quan sinh sản, gián đoạn hormone, nhiễm nấm âm đạo...

Uống cà phê quá nhiều

Một tách cà phê có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới sảng khoái hoặc vượt qua cơn mệt mỏi vào buổi chiều. Tuy nhiên, tiêu thụ cà phê quá nhiều cũng có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là những người đang có kế hoạch có con.

Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những người nghiện cà phê có thể bị giảm 26% khả năng thụ thai so với những người khác. Bởi hàm lượng cafein có trong cà phê là nguyên nhân làm suy giảm chất lượng trứng và tinh trùng, gây khó mang thai.

Một số thói quen thường nhật có thể là nguy cơ khiến bạn chậm thụ thai.

Uống rượu

Một nghiên cứu năm 2014 kết luận rằng phụ nữ mang thai uống 4 ly rượu trở lên mỗi tuần có nguy cơ sẩy thai cao hơn. Theo March of Dimes, không có lượng rượu nào được chứng minh là an toàn 100% trong thai kỳ. Để an toàn, hãy tránh uống rượu khi bạn đang cố gắng mang thai và trong khi mang thai.

Hút thuốc lá

Hút thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử, có thể tác động mạnh đến khả năng sinh sản ở cả hai giới. Ở phụ nữ, hút thuốc có liên quan đến việc tăng nguy cơ tắc nghẽn ống dẫn trứng và ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, nó còn gây tổn thương trứng trong buồng trứng và tăng nguy cơ sẩy thai. Trong khi đó, nam giới hút thuốc lá làm giảm khả năng thụ tinh ống nghiệm thành công.

Chất lượng tình dục

Đối với các cặp vợ chồng không sử dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản như IVF, quan hệ tình dục là một phần quan trọng của quá trình thụ thai. Nó cũng có thể là một liều thuốc giảm căng thẳng tốt. Tuy nhiên, lịch làm việc dày đặc, chưa kể đến cảm giác kiệt sức sẽ khiến cả hai khó có thể dành thời gian cho quan hệ vợ chồng.

Nếu gặp căng thẳng hoặc lịch trình cuộc sống bận rộn đang cản trở việc sinh con, bạn cần chủ động tìm kiếm thời gian riêng tư cho hai vợ chồng. Ví dụ, nếu bạn hoặc chồng cảm thấy quá mệt mỏi vào ban đêm, hãy cân nhắc chuyển thời gian thân mật sang buổi sáng hoặc trước khi đi làm.

Huyền My (Verywell Family)