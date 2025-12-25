Những thói quen hàng ngày ảnh hưởng tới thận thế nào?

Thức khuya, ăn mặn, uống nước quá nhiều đều có thể khiến thận phải làm việc quá tải, về lâu dài sẽ gây hại cho thận, theo talkshow "Thận khỏe - Đời vui".

Tập 12 chuỗi talkshow "Thận khỏe - Đời vui" có chủ đề "Hỏi đáp cùng chuyên gia: Lối sống và dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn", sẽ phát sóng trên HTV7 17h ngày 28/12. Chương trình có sự tham gia của PGS.TS.BS Phạm Văn Bùi - Chủ tịch Hội Lọc máu quốc tế (2023-2027), Chủ tịch Hội Lọc máu TP HCM và ThS.BSCKII Vũ Thị Minh Hoa - Phó chủ tịch Hội Lọc máu TP HCM, Trưởng khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM).

Chuỗi talkshow "Thận khỏe - Đời vui" do Hội Lọc máu TP HCM phối hợp với Tập đoàn Y khoa Nipro và Đơn vị Công nghệ Y tế của FPT thực hiện trước bối cảnh bệnh thận mạn đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa, nhằm cung cấp kiến thức từ góc nhìn của chuyên gia, nâng cao hiểu biết về căn bệnh tới cộng đồng.

Khán giả đang theo dõi đoạn video giới thiệu tập 12 của chương trình "Thận khỏe - Đời vui". Ảnh: FPT

Qua những số được phát sóng, chương trình nhận được nhiều câu hỏi từ khán giả, muốn tìm hiểu kỹ hơn về bệnh thận mạn. Khán giả cũng chia sẻ những vấn đề của bản thân để nhận sự tư vấn từ các chuyên gia. Vì thế, chương trình đã dành riêng tập 12 để giải đáp những thắc mắc về lối sống cũng như những dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn để khán giả có kiến thức bảo vệ bản thân, phòng ngừa bệnh.

Thức khuya ảnh hưởng gián tiếp tới thận

Cuộc sống hiện đại, nhiều người phải thức khuya, vì công việc hoặc vì cả những thói quen không lành mạnh khác. Theo chuyên gia, việc ngủ không khoa học tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới thận nhưng có thể ảnh hưởng gián tiếp qua nhiều cơ chế. Khi một người thức làm việc đêm, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều phải hoạt động, nhất là não và tim. Thận là bộ phận hỗ trợ cho các cơ quan đó thức đêm làm việc, tức là thận vẫn phải hỗ trợ chuyển hóa trong cơ thể.

Thêm nữa, với nhiều người, thức đêm thường kèm theo ăn vặt, uống trà, uống cà phê. Ở liều lượng nhỏ và được uống một cách khoa học, trà và cà phê có thể tốt cho thận và tim mạch, nhưng khi bị lạm dụng thì sẽ phản tác dụng. Giờ đi ngủ hợp lý theo khoa học là không muộn hơn 22h.

Thức khuya có thể gây hại gián tiếp cho thận. Ảnh: Pexels

Thói quen ăn uống không lành mạnh gây hại thận

Nhiều người trẻ tuổi ngày nay có thói quen ăn đồ chế biến sẵn, ít rau, lười vận động. Theo chuyên gia, ăn mặn đồng nghĩa với nạp lượng muối vào cơ thể một cách dư thừa, lâu dần có thể ảnh hưởng đến tim mạch và gây tăng huyết áp, đây là những bệnh lý có thể dẫn tới tình trạng suy thận. Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối và chất bảo quản cũng khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc chất dư thừa ra khỏi cơ thể.

Trong khi đó, rau xanh và trái cây chứa nhiều vitamin, chất xơ, và góp phần giúp cơ thể chống lại sự oxy hóa. Khi cơ thể không được nạp những chất này (hoặc nạp với tỷ lệ thấp) có thể gây ra những xáo trộn cho tình trạng trao đổi chất của cơ thể, dẫn đến chuyển hóa không tốt.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, chế độ ăn hàng ngày của người trưởng thành bình thường chỉ cần lượng muối dưới 5 g (tương đương một muỗng cà phê), bao gồm muối trong tất cả các gia vị - muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm... nêm nếm trong các món ăn.

Chế độ ăn nhiều muối có thể gây bất lợi lên chức năng thận. Ảnh: Pexels

Uống quá nhiều nước có thể khiến thận quá tải

Uống nước tốt cho thận nhưng nếu uống quá nhiều so với khả năng tiếp nhận của cơ thể lại là điều bất thường. Việc uống nước và thải nước tiểu liên quan trực tiếp đến thận, nên uống quá nhiều buộc thận phải tăng làm việc để đào thải nước dư thừa, về lâu dài có thể gây hại cho thận. Một số trường hợp uống nhiều nước có thể gây ra rối loạn điện giải, như hạ Natri trong máu, từ đó dẫn đến mệt mỏi, đau đầu.

Với những trường hợp thận đã suy giảm chức năng, việc uống quá nhiều nước có thể dẫn đến tình trạng ứ nước trong cơ thể, gây phù nề, khó thở, nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Các chuyên gia khuyến cáo chung, một người bình thường không có bệnh lý gì cần uống khoảng 1,5-2 lít nước một ngày. Nếu hoạt động nhiều, mất mồ hôi nhiều, thì cần uống nước nhiều hơn, có thể khoảng 3 lít một ngày. Lưu ý, lượng nước nạp vào mỗi ngày cần tính tổng cộng cả nước lọc, sữa, nước trái cây, canh, các món nước...

Uống quá nhiều nước buộc thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ nước dư thừa. Ảnh: Pexels

Trong tập 12, các chuyên gia còn chỉ ra sai lầm của quan điểm "người mắc bệnh thận mạn giai đoạn đầu nên uống nước chanh pha muối với liều lượng tăng dần", "người cao tuổi suy thận không nên chữa trị mà chỉ cần sống chung với bệnh". Các chuyên gia cũng chia sẻ những góc nhìn về vôi hóa thận, sỏi thận, so sánh khái niệm suy thận trong Đông y và Tây y. Đặc biệt, phần kết chương trình, chuyên gia không quên nhắc lại những lưu ý quan trọng về lối sống cũng như nguy cơ thường gặp để phòng bệnh sớm và tránh những cái nguy hại lâu dài cho thận. Tập 12 cũng khép lại chuỗi talkshow "Thận khỏe - Đời vui". Tuy nhiên, nếu khán giả còn thắc mắc gì về bệnh thận, vẫn có thể gửi câu hỏi tới chương trình, thông qua mã quét QR cuối tập phát sóng, để nhận giải đáp từ các chuyên gia.

Kim Anh