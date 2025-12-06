Những thiếu niên Mỹ chơi chứng khoán để chuẩn bị mua nhà, nghỉ hưu

Thiếu niên Mỹ đang dấn thân vào thị trường chứng khoán, một số em được bố mẹ khuyến khích với mong muốn con cái đầu tư từ sớm.

Mizu Pope, 13 tuổi, chưa thể bỏ phiếu hay lái xe, nhưng có thể giao dịch cổ phiếu.

Mỗi lần muốn mua hoặc bán, cô bé đến từ bang Massachusetts phải xin phép mẹ. Cô bé thích đầu tư vào những công ty có sản phẩm mà em đang dùng, như Netflix hay McDonald's.

"Cháu chỉ muốn xem thử liệu có hiệu quả không, và mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền", Pope nói. Em bắt đầu đầu tư theo gợi ý của mẹ, sử dụng số tiền kiếm được từ việc kéo thùng rác ra lề đường giúp hàng xóm.

Giới trẻ Mỹ độ tuổi đôi mươi đang đầu tư cổ phiếu ngày một đông, phía sau họ là làn sóng thiếu niên như Pope đang làm quen với thị trường. Greenlight, nền tảng cho phép trẻ em đầu tư khi có sự cho phép của phụ huynh, cho biết số giao dịch do trẻ vị thành niên thực hiện trong tháng 10 tăng đến 77% so với cùng kỳ năm 2023.

Mizu Pope và mẹ, Lizz Pope, tại bang Massachusetts. Ảnh: WSJ

Trái ngược với hình ảnh những nhà đầu tư liều lĩnh lao theo cổ phiếu meme, nhiều người Mỹ trẻ tuổi phản ứng trước biến động thị trường năm nay với sự kiên nhẫn và điềm tĩnh như những nhà đầu tư lớn tuổi, giới quan sát nhận định.

Phong cách tiếp cận này thể hiện rõ ngay cả ở những nhà đầu tư "nhí", khi một số thiếu niên đã lập danh mục đầu tư để dành dụm cho các cột mốc tương lai như mua nhà. Nghỉ hưu sớm cũng là chủ đề được thảo luận sôi nổi trong lớp tài chính cá nhân tại trường trung học Winooski ở Vermont, giáo viên Courtney Poquette cho biết.

Avery Shannon đến từ Prosper, Texas, ban đầu hoài nghi khi bố mẹ em, một nhà trị liệu ngôn ngữ và một nhân viên ngân hàng, bắt đầu mang số tiền em tự kiếm được thời trung học đi đầu tư. Shannon kiếm tiền nhờ tổ chức trại hè thiếu nhi, bán bánh quy.

Em lo bố mẹ sẽ làm mất số tiền mình vất vả kiếm được. Nhưng khi thấy có lãi hơn 500 USD trong một năm, em bắt đầu đồng lòng. Shannon, hiện 19 tuổi, đã đầu tư tổng cộng khoảng 55.000 USD từ những công việc tay trái đó và tự quản lý các tài khoản của mình.

Khi thị trường giảm trong tháng trước, cô chuyển 5.000 USD vào một quỹ chỉ số theo dõi toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Hiện cô chỉ hỏi ý kiến cha mẹ khi cần.

Nhân viên giao dịch làm việc tại sàn chứng khoán New York, ngày 13/8. Ảnh: AFP

Giới quan sát từ lâu chỉ ra người Mỹ thiếu kiến thức tài chính, nhưng hiện ngày càng nhiều thanh thiếu niên được học về thị trường và tiền bạc trên lớp, hoặc thông qua các nền tảng đầu tư hoặc từ chính bố mẹ, những người từng ước họ bắt đầu đầu tư sớm hơn.

Theo Jennifer Seitz, giám đốc giáo dục của Greenlight, ngày càng nhiều trẻ em trên nền tảng thiết lập các khoản chuyển tiền định kỳ vào tài khoản để tự động đầu tư. Phần lớn là các khoản đóng góp hàng tuần, điều bà Seitz cho là dấu hiệu cho thấy nhiều em không quá để ý đến biến động từng ngày của thị trường, mà tập trung hơn vào các mục tiêu dài hạn.

Hiện có khoảng 12 bang Mỹ yêu cầu học sinh phải học môn tài chính cá nhân mới được tốt nghiệp trung học. Con số này dự kiến tăng lên 30 bang vào thời điểm thế hệ tốt nghiệp năm 2031 ra trường, theo Trung tâm Kiến thức Tài chính thuộc trường Champlain College.

Martin Franchi, giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch NinjaTrader, cho biết câu lạc bộ tài chính tại trường của con trai 16 tuổi của ông đông đến mức phòng học không đủ chỗ cho các học sinh muốn tham gia.

Theo khảo sát năm 2024 của công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab, các nhà đầu tư Gen Z đang bắt đầu tiếp cận thị trường ở tuổi trung bình là 19, sớm hơn 6 năm so với thế hệ millennials. Nhà đầu tư phải đủ 18 tuổi mới được tự mở tài khoản, nhưng tài khoản ủy thác cho phép bố mẹ đầu tư thay mặt con nhỏ.

Abdullah Ahmed, 15 tuổi, bên cạnh bố, Raja Ahmed. Ảnh: WSJ

Abdullah Ahmed, 15 tuổi, mua cổ phiếu thông qua tài khoản ủy thác và điều hành một câu lạc bộ đầu tư với 80 thành viên tại trường trung học ở Scarsdale, New York.

Khoảng 45% danh mục đầu tư của cậu là các công ty cậu cho là ổn định, như Apple hay hãng chip Marvell Technology. 40% khác dành cho giao dịch ngắn hạn, phần còn lại phân bổ vào cổ phiếu trả cổ tức và các giao dịch quyền chọn.

Bố Ahmed, người từng làm việc trong lĩnh vực tài chính, nạp thêm tiền vào tài khoản hai tháng một lần miễn là cậu bé hoàn thành các nhiệm vụ ông giao, như nghe báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty, hoặc đọc hồ sơ 10-K. Danh mục đầu tư của cậu hiện khoảng 5.000 USD, và cậu tự đưa ra các quyết định đầu tư.

Ahmed chia sẻ mong muốn dành cả đời để đi du lịch và khởi nghiệp kinh doanh nhỏ ở nước ngoài. "Dù có trở thành bác sĩ hay luật sư, cháu cũng không thể kiếm đủ tiền để thực hiện nguyện vọng này. Cháu không muốn phải đánh đổi thời gian lấy tiền bạc", cậu bé nói.

Tuy nhiên, tiếp xúc sớm với thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro. Giáo viên Poquette ở Vermont cho biết một học sinh đã mất hàng nghìn USD tiền tiết kiệm để học đại học, trong một vụ lừa đảo liên quan đến tiền số. Cô nhấn mạnh sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ, đồng thời dạy học sinh cách nhận biết các hình thức lừa đảo.

Đức Trung (Theo WSJ, Washington Post, AP)