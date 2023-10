Những sản phẩm công nghệ Ezviz hỗ trợ gia đình trẻ

Camera trông trẻ BM1, robot hút bụi RS2 hay bộ cảm biến an ninh giúp người dùng chăm sóc trẻ, dọn dẹp nhà cửa và đảm bảo an toàn cho căn nhà.

Ezviz vừa ra mắt loạt sản phẩm dành riêng cho các gia đình trẻ, nhằm hỗ trợ họ trong việc trông trẻ, chăm sóc nhà cửa.

Camera trông trẻ

Công nghệ AI của camera BM1 phát hiện tiếng khóc, các hoạt động của bé, cảnh báo em bé trèo khỏi nôi, góp phần giải tỏa lo lắng cho các bậc cha mẹ. BM1 còn được cài đặt không dây để đảm bảo an toàn, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ vốn tò mò. Cha mẹ có thể nhận thông báo qua điện thoại ngay lập tức khi bé cần sự giúp đỡ, khiến việc chăm sóc đỡ vất vả hơn dù là ngày hay đêm.

Bố mẹ dễ dàng dõi theo con mọi lúc mọi nơi nhờ chất lượng hình ảnh và video FHD 1080p. Ảnh: Ezviz

Ngoài ra, với loạt tính năng hiện đại như: tự phát nhạc, nghe và nói chuyện, các phụ huynh dễ gần gũi với bé, đảm bảo bé ngủ tròn giấc khi đang bận việc nhà, không thể ôm con. BM1 còn là một trợ lý đồng hành giúp ghi lại mọi khoảnh khắc hồn nhiên của trẻ để gia đình xem lại và lưu trữ.

Bộ giải pháp vệ sinh nhà cửa

Ezviz mang đến nhiều giải pháp thông minh giải phóng phụ huynh khỏi công việc nhà như: robot hút bụi lau nhà RS2, RE5 Plus và cây lau nhà thông minh RH2. Trong đó, Robot RS2 là sự kết hợp 2 trong một của robot hút bụi và lau nhà, được tích hợp nhiều công nghệ như: tự động lắp đặt và tháo dỡ giẻ lau, tự động làm sạch, sấy khô và thiết lập bản đồ vệ sinh tiên tiến, đảm bảo nhà cửa sạch bong theo đúng nhu cầu của gia chủ.

Những giải pháp vệ sinh nhà cửa của Ezviz giúp phụ huynh sử dụng quỹ thời gian một ngày hiệu quả hơn. Ảnh: Ezviz

Robot RE5 Plus có thể đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tự xử lý rác. Với trạm sạc đa năng tự động hút và giữ bụi lại trong túi chứa bụi, người dùng không cần mất công đổ bụi sau mỗi lần quét dọn mà nhà vẫn vệ sinh, an toàn.

Với những người mong đợi một chiếc máy hút bụi lau nhà chuyên nghiệp mà vẫn nhỏ gọn, cây lau nhà RH2 là một sáng tạo công nghệ phù hợp. Ngoài loại bỏ bụi bẩn trên sàn, cây lau nhà còn tự động làm sạch bụi đất và kháng khuẩn. RH2 có thể làm sạch đến 200 m2, dễ di chuyển và thiết kế gọn gàng.

Mọi thiết bị vệ sinh nhà cửa của Ezviz đều dễ điều khiển và thiết lập hoạt động chỉ bằng một vài thao tác đơn giản qua ứng dụng.

Bộ cảm biến Ezviz hoạt động như một vệ sĩ. Ảnh: Ezviz

Bộ cảm biến an ninh

Đáp ứng ba yếu tố an toàn - tiện lợi - thân thiện với người dùng, bộ cảm biến Ezviz hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sĩ cho cả gia đình, giúp cha mẹ nắm được mọi hoạt động diễn ra trong nhà. Bộ cảm biến an ninh Ezviz 4 kênh hoạt động như một hệ thống an ninh ngăn chặn mọi rủi ro, từ đột nhập vào nhà đến các trường hợp khẩn cấp như: hỏa hoạn, rò rỉ nước hay thay đổi nhiệt độ bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Với cảm biến mở - đóng, hồng ngoại thụ động, cảm biến khói T4C, rò rỉ nước T10C, nhiệt độ và độ ẩm T51C, thiết bị lập tức gửi cảnh báo qua di động với ứng dụng Ezviz đến người dùng.

Hải My