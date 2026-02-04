Những sai lầm khiến bệnh răng miệng dễ xuất hiện dịp Tết

Thay đổi lịch sinh hoạt, tiêu thụ nhiều đồ ngọt, rượu bia trong dịp Tết làm gia tăng nguy cơ sâu răng cấp, viêm nướu và các tổn thương răng miệng khó phục hồi.

Bác sĩ Trần Lan Anh, Giám đốc chuyên môn Nha khoa Platinum Dental, nhận định Tết là thời điểm sức khỏe răng miệng dễ bị tấn công nhất trong năm. Nguyên nhân chính xuất phát từ thói quen ăn uống đảo lộn với tần suất tiệc tùng dày đặc. Việc tiêu thụ liên tục bánh mứt dẻo, nước có ga và rượu bia tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Thực phẩm chứa nhiều đường và axit làm men răng suy yếu nhanh chóng, dẫn đến sâu răng cấp tính, ê buốt hoặc viêm nướu diện rộng.

Bác sĩ điều trị răng cho một bệnh nhân. Ảnh: Thu Ngọc

Rượu bia - đồ uống không thể thiếu trong các bữa tiệc - còn gây khô miệng, làm giảm lượng nước bọt tự nhiên vốn đóng vai trò bảo vệ men răng. Tình trạng này khiến các tổn thương hình thành và lan rộng nhanh hơn bình thường. Ngoài ra, thói quen cắn hạt cứng (hạt dưa, hướng dương), thức khuya và lơ là việc chải răng khiến nguy cơ mẻ răng, bung miếng trám, viêm loét miệng hay hôi miệng tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ.

Thực tế ghi nhận sau mỗi dịp Tết, số lượng bệnh nhân đến khám nha khoa thường tăng đột biến. Bác sĩ Lan Anh cho biết đa số người bệnh than phiền về tình trạng đau nhói răng, chảy máu khi vệ sinh, sưng nướu hoặc nổi nhiệt miệng. Nếu xuất hiện các cơn đau từng hồi, cảm giác buốt khi ăn đồ lạnh, nướu sưng đỏ hoặc hơi thở nặng mùi kéo dài, người dân cần đến cơ sở nha khoa kiểm tra ngay khi kỳ nghỉ kết thúc để tránh biến chứng nặng.

Chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về trào lưu làm răng thẩm mỹ cấp tốc dịp cuối năm. Nhiều người vì tâm lý muốn đẹp nhanh để kịp đón Tết đã lựa chọn các dịch vụ bọc răng, dán sứ "siêu tốc" tại cơ sở thiếu uy tín. Hậu quả là không ít trường hợp gặp biến chứng nặng nề như viêm tủy, tụt nướu, sai khớp cắn, thậm chí buộc phải nhổ bỏ răng thật. Bác sĩ nhấn mạnh các thủ thuật thẩm mỹ luôn đòi hỏi quy trình thăm khám, chụp phim và lên kế hoạch kỹ lưỡng, không thể thực hiện vội vàng chỉ trong vài ngày mà không kèm theo rủi ro. Người dân cần cảnh giác trước những quảng cáo phóng đại như "bọc răng không đau, xong ngay trong ngày, bảo hành trọn đời".

Để bảo vệ nụ cười khỏe mạnh xuyên suốt kỳ nghỉ, việc duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách đóng vai trò tiên quyết. Bác sĩ khuyến nghị mọi người chải răng tối thiểu hai lần mỗi ngày, sử dụng chỉ nha khoa thay cho tăm tre truyền thống. Nên ăn đồ ngọt ngay sau bữa chính thay vì ăn vặt rải rác trong ngày, đồng thời uống nước lọc ngay sau khi dùng bánh kẹo, nước có ga để trung hòa axit.

Khi uống rượu bia, việc uống xen kẽ nước lọc sẽ giúp hạn chế tình trạng khô miệng. Mọi người tuyệt đối không dùng răng cắn vật cứng, mở nắp chai hay nhai đá lạnh để tránh gãy, mẻ răng. Những người có cơ địa dễ bị nhiệt miệng nên chuẩn bị sẵn gel bôi hoặc nước súc miệng chuyên dụng trong tủ thuốc gia đình.

Lê Nga