Những phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản được ưa chuộng

Xu hướng tối giản, kết hợp thiên nhiên, không gian phù hợp đa thế hệ là những phong cách nội thất Nhật Bản được nhiều gia đình ứng dụng.

Theo các kiến trúc sư từ Naka JP - đơn vị thiết kế không gian sống, phong cách nội thất kiểu Nhật Bản ngày càng được nhiều gia đình tại Việt Nam ưa chuộng. Không còn dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ tối giản, xu hướng đang chuyển dịch sang đề cao trải nghiệm sống, tính bền vững và khả năng vận hành lâu dài của không gian.

Tối giản có chủ đích (Purposeful Minimalism)

Không gian phòng khách theo triết lý tối giản. Ảnh: Naka JP

Khác với lối tối giản thiên về "giảm đồ", nhiều chủ nhà hiện nay theo đuổi phong cách tối giản nhưng có chủ đích. Theo Naka JP, phong cách này nhấn mạnh vào việc giữ lại những gì thực sự cần thiết cho sinh hoạt. Hệ tủ âm tường, giải pháp lưu trữ ẩn và thiết kế phẳng giúp không gian gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo công năng.

Điểm đáng chú ý là sự tối giản này không làm mất đi cảm giác ấm áp. Chất liệu gỗ sáng màu, ánh sáng tự nhiên và bố cục cân bằng tạo nên sự nhẹ nhàng, thư thái - đặc trưng của không gian Nhật.

Không gian linh hoạt cho nhiều thế hệ

Một không gian sống theo phong cách Nhật Bản. Ảnh: Naka JP

Thực tế đô thị khiến diện tích nhà ở ngày càng thu gọn. Do đó, xu hướng thiết kế linh hoạt đang được ưu tiên. Trong phong cách thiết kế này, các ngôi nhà thường dùng cửa trượt, vách di động, nội thất đa năng giúp một không gian có thể thay đổi theo nhu cầu sinh hoạt.

"Đây được xem là giải pháp phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc sống nhiều thế hệ, khi không gian cần thích ứng theo thời gian thay vì cố định cứng nhắc", kiến trúc sư Naka JP nói.

Tích hợp thiên nhiên trong nội thất

Không gian nội thất kết hợp nét mềm mại của hoa lá để tạo điểm nhấn. Ảnh: Naka JP

Thiết kế Nhật Bản luôn coi trọng sự kết nối với tự nhiên. Xu hướng này thể hiện thông qua việc tối ưu ánh sáng tự nhiên, tăng diện tích cửa sổ, sử dụng vật liệu thô mộc và bảng màu trung tính. Ngoài ra, các loại cây, hoa cũng có thể đưa vào nhà để tạo sự mềm mại, điểm nhấn thị giác.

"Không gian không chỉ đẹp khi nhìn, mà còn tạo cảm giác dễ chịu khi ở lâu dài", kiến trúc sư giải thích.

Đề cao chất lượng thi công và độ bền

Không gian nhà dùng nội thất gỗ, gam màu trầm. Ảnh: Naka JP

Bên cạnh thẩm mỹ, người tiêu dùng bắt đầu chú trọng đến chất lượng thi công nội thất. Thay vì chỉ quan tâm đến bản vẽ, nhiều gia đình đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát kỹ thuật, độ chính xác trong lắp đặt và khả năng ổn định sau nhiều năm sử dụng.

Theo đại diện của Naka JP, xu hướng này cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. "Khách hàng không chỉ hỏi nhà có đẹp không, mà hỏi 3–5 năm nữa có còn vận hành tốt không", đại diện đơn vị nói.

Khi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian làm việc, nghỉ ngơi và kết nối gia đình, yếu tố bền vững và vận hành ổn định trở thành tiêu chí quan trọng. Nền tảng này tạo nên sức hút của thiết kế nội thất Nhật Bản trong thời điểm hiện nay.

Linh Lam