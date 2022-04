Những nữ sinh Việt Nam được ‘thắp lửa’ tương lai

Kim Thùy chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của bạn trước hàng trăm khách mời tại Room to Read Hongkong Gala 2019.

Cũng giống như Kim Thuỳ, Võ Thị Thuỳ Dung (Long An) từng là một cô bé nhút nhát, luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Từ năm lớp ba, vì hoàn cảnh khó khăn mà gia đình Dung liên tục chuyển nhà đến 11 lần. Nhưng điều đó không làm vơi đi trong cô gái nhỏ niềm khao khát đến trường.

Cô được tiếp sức khi tham gia chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh vào năm lớp 7 và đây như một bước ngoặt khi mang đến cho Dung động lực để tiếp tục theo đuổi việc học. Từ một cô bé không dám đứng thuyết trình trước đám đông, Thuỳ Dung chủ động phấn đấu để tìm được công việc ưa thích, dám thử sức với những vị trí cao hơn và trở thành quản lý kinh doanh cho một công ty bất động sản.

Thùy, Dung là những nữ sinh tham gia chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh do tổ chức phi chính phủ Room to Read thực hiện nhằm có những giúp đỡ kịp thời tới các học sinh nghèo biết vươn lên trong cuộc sống. Trong năm nay, chương trình sẽ có thêm sự đồng hành của Tập đoàn bất động sản Masterise Group để triển khai nhiều hoạt động tại các trường thuộc ba huyện: Tam Bình (Vĩnh Long), Trà Cú (Trà Vinh), Cần Giuộc (Long An). Chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh sẽ cung cấp 4 hợp phần của chương trình bao gồm giáo dục kỹ năng sống, tư vấn (cá nhân và nhóm), kết nối cộng đồng - gia đình - nhà trường và hỗ trợ vật chất cho các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về việc hợp tác này, bà Sylvia Lee - Giám đốc Khối Truyền thông Tiếp thị của Masterise Homes cho biết rất tự hào và bất ngờ khi biết Masterise Group là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đồng hành cùng Room to Read toàn cầu trong chương trình Hỗ trợ Giáo dục cho nữ sinh.