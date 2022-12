Khu đô thị thông minh, trường học hay bệnh viện… có thể sử dụng AI để nhận biết các hành vi bất thường như đánh nhau, ngã, đột quỵ.

Công nghệ nhận diện hành vi bất thường được tích hợp trong sản phẩm của Asilla có thể phân tích biểu hiện để nhận dạng hành vi, hỗ trợ con người trong việc giám sát, đưa ra cảnh báo. Bằng việc cài đặt phần mềm này vào hệ thống máy chủ, việc giám sát camera 24/7 sẽ được AI thực thi. Khi có các hành vi bất thường như có người ngã, đánh nhau, đập phá đồ đạc hay xâm nhập vào vùng cấm, hệ thống sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức tới người dùng.

Dưới đây là một số địa điểm lý tưởng trong việc áp dụng công nghệ nhận diện hành vi bất thường để giải bài toán về tính chính xác trong việc theo dõi, giảm chi phí sử dụng lao động.

Khu đô thị thông minh

Theo CEO Nguyễn Thanh Hải của Asilla, những khu đô thị thông minh đang tiên phong áp dụng công nghệ nhận diện hành vi bất thường. Công nghệ này sẽ giúp ban quản lý tòa nhà trong việc đảm bảo an ninh khi xảy ra các tình huống va chạm hay đột nhập. Với các địa điểm ít người qua lại trong khu đô thị và không có bộ phận bảo vệ để trông coi, áp dụng công nghệ nhận diện hành vi bất thường giúp phát hiện kịp thời các trường hợp đập phá cơ sở vật chất, bảo vệ tài sản.

Những nơi phù hợp với công nghệ nhận diện hành vi bất thường Công nghệ nhận diện hành vi bất thường của Asilla có thể nhận biết hành động đánh nhau. Video: Asilla

Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng nhận diện người đang lảng vảng hay nhìn ngó xung quanh một vùng nhất định trong một khoảng thời gian và đưa cảnh báo. Điều này giúp ban quản lý có thể chú ý theo dõi những đối tượng đáng ngờ và ngăn chặn hoặc giải quyết kịp thời các tình huống trộm cắp có thể xảy ra.

Tại Nhật Bản, Fukagawa Gatharia, khu phức hợp bao gồm kinh doanh, mua sắm và tiện nghi đã áp dụng công nghệ này để giải quyết các vấn đề về an ninh. Khi số lượng các tòa nhà trong khu vực tăng lên, số lượng người đi lại trong khu vực luôn ở mức 10.000 người, có khi lên tới 20.000. Theo đó, các vụ tai nạn cũng xảy ra nhiều hơn, trong khi có một số khu vực mà con người không thể theo dõi 24/7 được, cùng với đó, nguy cơ về thiếu hụt lao động đảm bảo an ninh cũng có thể xảy ra trong tương lai. Điều này dẫn tới nhu cầu phải sử dụng AI để thắt chặt hệ thống an ninh để đảm bảo an toàn và mang lại cảm giác yên tâm cho mọi người.

Trường học

Trong trường học, với số lượng học sinh đông và hiếu động, việc áp dụng công nghệ nhận diện hành vi bất thường của Asilla giúp phát hiện các hành vi đánh nhau, ngã hay tụ tập, lảng vảng. Công nghệ AI giúp thầy cô và đội ngũ bảo vệ dễ dàng đảm bảo an toàn tại môi trường học đường. Đồng thời, phụ huynh cũng có thể yên tâm hơn về tình trạng của các con khi có hệ thống camera thông minh giám sát 24/7.

Hành động tụ tập, lảng vảng được nhận biết thông qua công nghệ nhận diện hành vi bất thường. Ảnh: Asilla

Ngoài ra, ở những khu vực có nhiều hành động phức tạp như nô đùa, chạy nhảy như lớp học, ban công hay nhà đa năng, AI thường dễ nhầm lẫn các hành động trên với đánh nhau dẫn đến cảnh báo sai. Điều này có thể được giảm thiểu khi AI có thể tự học từ môi trường bình thường trong vài ngày và chỉ cảnh báo khi phát hiện hành động khác biệt hoàn toàn so với các hành động đã diễn ra.

Bệnh viện

Tại bệnh viện, công nghệ nhận diện hành vi bất thường có thể được ứng dụng tại phòng bệnh, hành lang hoặc khuôn viên bên trong và ngoài để phát hiện người bệnh té ngã hay đánh nhau.

Ngã là một tai nạn thường gặp ở những người đang trong quá trình điều trị, đặc biệt là ở những người cao tuổi hoặc trẻ em và có thể dẫn đến thương tích nếu không có người can thiệp hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, các hành vi bạo lực gần đây cũng xuất hiện nhiều ở các bệnh viện, gây mất an ninh, ảnh hưởng đến các cán bộ y tế cũng như bệnh nhân.

Do đó, ứng dụng công nghệ AI phát hiện hành vi sẽ giúp nhân viên bảo vệ hoặc các nhân viên y tế tiếp nhận kịp thời các trường hợp này bằng cách gửi cảnh báo trên hệ thống hoặc các phương tiện liên lạc khác.

Nhận định về tiềm năng phát triển công nghệ nhận diện hành vi bất thường, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, bên cạnh giám sát an ninh, một số lĩnh vực khác như y tế hay giải trí cũng sẽ rất tiềm năng cho công nghệ này. Do đó, các địa điểm như khu dân cư, trung tâm thương mại, trường học hay nhà riêng đều có khả năng để ứng dụng và phát triển sản phẩm này.

Hồng Thảo