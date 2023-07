'Nhũng nhiễu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều khâu'

Thanh HóaÔng Lê Sỹ Nghiêm cho biết nhũng nhiễu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn có thể ở nhiều khâu từ xã, huyện đến văn phòng đăng ký đất đai.

Chiều 11/7, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng - Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Sỹ Nghiêm làm rõ tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: Lê Hoàng

Tuy nhiên, báo cáo trình bày sau đó của ông Lê Sỹ Nghiêm không đề cập đến nội dung này khiến Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục nhắc nhở: "Dư luận nhân dân và cử tri cho rằng vẫn còn tình trạng phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng báo cáo không thấy nói. Đề nghị anh Nghiêm kiểm tra lại".

Ông Hưng ví dụ, cách đây chưa lâu có cử tri hơn 80 tuổi ở thành phố Sầm Sơn đến tận nhà riêng của ông phản ánh gia đình không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Hưng gọi điện cho Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn kiểm tra và được báo cáo "việc cấp giấy chứng nhận đất đai cho công dân này hoàn toàn đúng đắn nhưng chậm trễ do văn phòng đăng ký đất đai chưa tận tâm tận lực, quan liêu".

Ông Nghiêm cho biết năm qua Sở nhận được 149 đơn khiếu nại, tố cáo về vấn đề này và nhiều thông tin phản ánh của báo chí và các kênh thông tin khác. "Việc nhũng nhiễu có thể ở nhiều khâu từ xã, huyện đến văn phòng đăng ký đất đai", ông Nghiêm nói. Sở vừa qua đã buộc thôi việc một người, cảnh cáo ba cán bộ khác do nhũng nhiễu khi xử lý hồ sơ của công dân.

Đại biểu Đinh Ngọc Thúy cũng cho rằng việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua khiến cử tri bức xúc. Đặc biệt, có những trường hợp đủ điều kiện hồ sơ nhưng không được cấp, dù thời hạn theo yêu cầu của UBND tỉnh đến năm 2022 phải hoàn thành.

Ông Nghiêm giải thích bình quân những năm trước chỉ tiếp nhận khoảng 92.000 hồ sơ, nhưng từ 2022 đến nay số lượng tăng đột biến lên tới hơn 225.000. "Năm ngoái là thời điểm các địa phương tổ chức đấu giá đất lẻ ở nhiều mặt bằng và có rất nhiều hoạt động chuyển nhượng đất đai nên có chậm trễ. Đến năm nay chỉ còn 2,5% hồ sơ quá hạn", ông nói.

Ông Lê Sỹ Nghiêm tại phiên trả lời chất vấn chiều 11/7. Ảnh: Lê Hoàng

Về thực trạng nhiều dự án được giao đất nhưng nhiều năm qua không triển khai, ông Nghiêm thông tin, trên địa bàn tỉnh hiện có 339 dự án không thực hiện hoặc chậm tiến độ, chiếm 10,5% tổng số dự án được giao đất, cho thuê đất. Trong đó có 18 dự án không triển khai, không sử dụng đất trong thời hạn 12 tháng liên tục; 321 dự án chậm tiến độ đầu tư, trong đó có 154 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng, vi phạm Luật Đất đai.

Đại biểu Hoàng Anh Tuấn đặt câu hỏi, từ tháng 6/2022 đến nay số lượng dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh tăng từ 60 lên 156 dự án nhưng Sở chưa tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi, đề nghị cho biết giải pháp. Ông Nghiêm giải trình, "dự án chậm tiến độ nếu bị thu hồi phải theo đúng quy định".

Theo ông Nghiêm, các dự án chậm do nhiều lý do như quy mô thực hiện quá lớn, không còn phù hợp, năng lực tài chính của nhà đầu tư, vướng thủ tục hành chính. Do vậy, Sở sẽ đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án hoặc tìm hướng hợp tác, liên doanh, liên kết.

Dự án xi măng Thanh Sơn ở huyện Ngọc Lặc là một trong những dự án lớn được UBND tỉnh Thanh Hoá giao đất song chậm tiến độ gần 15 năm. Ảnh: Lê Hoàng

Chốt lại phần chất vấn, Chủ tịch HĐND Đỗ Trọng Hưng đề nghị UBND tỉnh và các địa phương phân loại hồ sơ để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân hành vi nhũng nhiễu người dân.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10 đến 12/7 dự kiến xem xét, thông qua 20 nghị quyết về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; chất vấn hai giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo.

Lê Hoàng