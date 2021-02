Những nhân vật của tôi

Cụ ông mặc bộ quần áo nâu sồng, cong mình đạp chiếc xe không phanh chở hai thúng chuối nặng trĩu tiến về phía trước.

Mặc dòng người ngược xuôi, người đàn ông có mái đầu bạc trắng vẫn cặm cụi đạp. Thỉnh thoảng tới chỗ đường xấu, cụ vắt chéo chân nhảy xuống, gập người đẩy xe...

Cụ thường không ngồi cố định ở vị trí nào mà di chuyển khắp các chợ cóc dọc đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 2012, người dân khu vực quận Hà Đông và quận Thanh Xuân không còn xa lạ gì với hình ảnh ông cụ bán chuối trông lam lũ ấy. Tôi cũng vậy, khi thường bắt gặp cụ mỗi lần về quê. Tôi nhận ra cụ là nhân vật hay cho mục Câu chuyện cuộc sống - chuyên mục viết về chân dung - con người. Nhưng muốn hay và khác các bài từng viết về cụ, tôi cần phải theo chân nhân vật về nhà và đi bán chuối.

Không có địa chỉ cụ thể, tôi về xã Cao Viên hỏi rồi tìm được thôn bãi Trung Việt. Ở xã, cụ Nguyễn Trung Khánh khá nổi tiếng nên khi hỏi thăm ai cũng có thể chỉ đường đến nhà cụ. Cụ Khánh, 84 tuổi, sống cùng gia đình người con trai thứ hai trong ngôi nhà xây khang trang, rộng rãi.

Thời thanh niên, cụ đã kiếm kế sinh nhai bằng nghề bán chuối. Năm 28 tuổi, cụ lập gia đình rồi cùng vợ gánh chuối đi bán nuôi bốn người con. Khi các con đã trưởng thành và có cuộc sống khá giả, cụ vẫn tiếp tục công việc này như một cái nghiệp. Các con nhiều lần định bán xe, cố tình làm hỏng xe và đôi thúng để cụ ở nhà nhưng xe hỏng thì cụ sửa hoặc mua xe thồ khác rồi sắm đôi rổ mới. Những cửa hàng sửa chữa xe đạp trong làng hoặc quanh đó đều được "nhờ vả" không sửa xe cho cụ. Xung quanh không ai giúp, cụ mang xe lên tận Hà Đông sửa.

Ngày nào cụ cũng bắt đầu buổi chợ từ 3-4h, đạp xe từ nhà lên Hà Đông bán chuối. Về đến nhà lúc 16h, cụ Khánh vứt đôi dép mòn vẹt trong rổ chuối xuống sân rồi tất bật ra bãi cắt chuối xanh về giấm. Đoạn đường từ nhà đến bãi khoảng 5 km nhưng cụ đi mất 30 phút; đi được một đoạn, cụ lại nhảy xuống lắp xích xe. Đi sau thân già xiêu vẹo trên chiếc xe đạp cà tàng, tôi thấy lo lắng, chỉ sợ cụ ngã, nhất là đoạn đi trên cầu qua sông. Có lần, cả người và xe của cụ Khánh lao xuống sông, may có người phát hiện kịp.

Ông cụ tất bật cả ngày, hết cắt chuối, giấm chuối rồi đi bán nên hầu như không có lúc nào rảnh rỗi để chuyện trò. Bàn tay cụ nhăn nheo, thâm đen vì nhựa chuối nhưng thoăn thoắt và linh hoạt lựa chọn từng nải rồi sắp xếp gọn gàng vào hai bên thúng, trước khi "đu" lên xe về.

Sau hai chuyến chở chuối, cụ Khánh mới có chút thời gian tiếp khách. Đan tay vào nhau, cụ ông móm mém bảo: "Đi lao động không xấu. Tôi đi ăn xin, đi trộm, cắp mới để người ta phải bình luận. Tôi đến chỗ mua, bán nào người ta cũng yêu quý. Và tôi cũng không làm gì để ai phải chê cười".

Các con của cụ Khánh không muốn bố đi chợ và mong bố ở nhà hưởng thụ tuổi già nhưng cụ thấy "tiếc việc".

Hôm sau, để hoàn thiện bài viết, tôi tiếp tục canh giờ để gặp được cụ và chụp ảnh cụ trên đường. 9 năm qua, tôi không còn bắt gặp cụ ông bán chuối trên đường nữa, không rõ cụ còn hay mất. Thế nhưng, hình ảnh ông cụ lưng còng, yêu lao động và cần mẫn với công việc còn mãi trong tôi, giúp tôi ý thức hơn với công việc của mình.

Nghề báo, ngoài việc cho tôi cơ hội được gặp, tiếp xúc với những nhân vật đặc biệt, truyền cảm hứng, còn dạy tôi cách yêu thương, chia sẻ để từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp. Và Hải An, bé gái 7 tuổi với di nguyện hiến giác mạc "làm đẹp cho đời" là một nhân vật như vậy.

Bé Hải An ở Hà Nội mắc bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa, căn bệnh hiếm ở trẻ em, điều trị khó khăn. Trước lúc qua đời hồi tháng 2/2018, bé Hải An nói ra mong muốn hiến tạng và nhắn mẹ "chờ nghe tiếng tim con đập một lần nữa".

Để gặp và hỏi chuyện mẹ bé giữa lúc đau buồn như vậy quả là không tiện, thế nhưng, là một phóng viên, bạn có nhiệm vụ viết về nghĩa cử cao đẹp ấy bằng cách tiếp cận tế nhị và mang tính sẻ chia. Cuối cùng, tôi may mắn là một trong số các phóng viên gặp được mẹ Hải An, được chị kể về hành trình chiến đấu với bệnh tật của cô con gái mạnh mẽ, khoảnh khắc con mở mắt nhìn mẹ lần cuối rồi mãi mãi ngủ yên trong vòng tay mẹ.

Trong những tình huống như thế này, tôi thường để nhân vật trải lòng, bởi khi ấy, họ muốn được giải tỏa cảm xúc, nỗi đau đớn, nhớ thương. Tôi tự rút ra: hãy đặt mình vào vị trí của nhân vật để thấu hiểu và nắm bắt tâm lý, để biết khi nào cần hỏi, tránh xoáy sâu vào nỗi đau; Phải xác định được mục đích bài viết là gì để tìm ra những chi tiết đắt giá, xúc động; hãy quan sát và mô tả, thay vì dùng nhiều tính từ để nói hộ cảm xúc của nhân vật.

Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn cùng cực của người mẹ 33 tuổi khi kể lại đoạn hội thoại với bác sĩ, hỏi về việc sự sống của Hải An được tính bằng ngày hay bằng tháng. Nghe bác sĩ nói "tính bằng ngày", chị ôm con gục xuống, còn Hải An không khóc mà chỉ vuốt đầu mẹ.

Suốt buổi trò chuyện, mẹ Hải An ít khóc, bình tĩnh kể về con với nhiều kỷ niệm. Chị quyết định giúp con hoàn thành tâm nguyện bằng cách hiến giác mạc để đem lại ánh sáng cho người có bệnh lý giác mạc. Chị muốn bước thay con đường của Hải An để thực hiện sứ mệnh của con, đem đến hy vọng sống cho những người khác. Nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An và gia đình đã khiến nhiều người xúc động.

Giác mạc của bé sau đó được ghép thành công cho hai bệnh nhân. Câu chuyện về bé Hải An đã được dựng thành phim và truyền cảm hứng cho nhiều người đăng ký hiến tạng.

Bình Minh