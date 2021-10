Những nguy cơ với bệnh nhân tiểu đường trong dịch Covid-19

Nếu bị mắc Covid-19, bệnh nhân đái tháo đường dễ gặp các triệu chứng và biến chứng nặng hơn, có nguy cơ tử vong cao hơn so với người bình thường.

Dịch bệnh Covid-19 là một mối nguy hiểm đối với những người mắc bệnh nền mạn tính, trong đó có bệnh nhân tiểu đường, hay còn gọi là đái tháo đường. Nghiên cứu của Hiệp hội Bệnh Tiểu đường Mỹ cho thấy người bệnh tiểu đường khi nhiễm Covid-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 4 lần và thời gian nằm viện cũng dài hơn so với những người không mắc bệnh này.

Nguyên nhân là do sức đề kháng và khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể bệnh nhân đái tháo đường đã bị suy yếu. Đường huyết cao lại là môi trường tốt cho virus phát triển. Những biến chứng hoặc bệnh đi kèm tiểu đường như bệnh tim mạch, tăng huyết áp... cũng khiến tình trạng người bệnh nặng thêm khi mắc Covid-19.

TS.BS. Trần Quang Khánh, Chủ nhiệm Bộ môn Nội tiết, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Việt Nam, ước tính cứ 20 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh tiểu đường. Bệnh nhân đái tháo đường cần theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe thường xuyên nhằm ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, hơn 70% bệnh nhân chưa được theo dõi và điều trị.

Dịch bệnh và giãn cách xã hội càng ảnh hưởng nặng nề đến việc kiểm soát đái tháo đường ở các bệnh nhân. Trong đó, dễ thấy nhất là việc nhiều bệnh nhân không thể đến các cơ sở y tế để thăm khám, theo dõi đường huyết định kỳ hay can thiệp y tế kịp thời do lo sợ lây nhiễm và điều kiện đi lại hạn chế. Việc không thể dùng thuốc hay các giải pháp điều trị insulin cho bệnh nhân đái tháo đường típ 1 hay típ 2 đã làm "đứt gãy" phác đồ điều trị. Những hạn chế về lối sống, sinh hoạt, thể dục thể thao và tâm lý bất an, lo lắng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các bệnh nhân đái tháo đường, khiến tình trạng bệnh trở nặng.

Nhằm cung cấp kịp thời những kiến thức và thông tin quan trọng liên quan đến bệnh đái tháo đường và cách kiểm soát bệnh hiệu quả trong dịch Covid-19 và "bình thường mới", chuỗi chương trình tư vấn trực tuyến cùng chuyên gia - "Hiểu đường huyết, sống vui khỏe" sẽ lên sóng trực tiếp vào 20h tối thứ 4 mỗi hai tuần kể từ ngày 27/10 trên fanpage VnExpress.net, tiếp sóng trên Fanpage Báo Thanh niên và Nhà thuốc FPT Long Châu. Chương trình do Tổng Hội Y Học Việt Nam thực hiện, được tài trợ bởi Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam.

Số đầu tiên của chuỗi tư vấn trực tuyến "Kiểm soát đái tháo đường trong thời gian dịch bệnh Covid-19" có sự tham gia của TS.BS. Trần Quang Khánh, Chủ nhiệm Bộ môn Nội tiết, Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Độc giả có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia tại đây.

Anh Ngọc