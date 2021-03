Những người vợ có chồng làm 'hậu phương'

Hà NộiTrước Tết 3 tuần ông xã của Trà My bảo: "Anh cứ dừng lại đã. Giai đoạn vàng này các con cần mình hơn". Chỉ hai ngày sau, anh báo tin đã nghỉ việc.

Hơn một năm trước, khi đưa con ra nước ngoài khám bệnh, hai vợ chồng đã cãi nhau một trận giữa đêm. Anh Nguyễn Trung Kiên, chồng Trà My, bảo: "Không thể thế này lâu hơn nữa".

Chị Phan Đặng Trà My đang là Phó tổng giám đốc một công ty lớn trong lĩnh vực truyền thông, kiêm Tổng giám đốc Wow Holiday. Còn anh Kiên cũng đang là lãnh đạo của một công ty sản xuất điện thoại tại một tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam. Cả hai vợ chồng thường xuyên phải làm việc với cường độ cao nên anh Kiên muốn "phải có một người dừng lại" để cân bằng cuộc sống. "Nếu cần thì sẽ là anh", người chồng nói.

Những tưởng đó chỉ là một lời nói bâng quơ. Nhưng ba tuần trước Tết Nguyên Đán vừa qua, một lần nữa anh Kiên nói về ý định nghỉ việc. Nghe chồng nói vậy, Trà My hỏi: "Thế còn những ước mơ và thành tựu công việc anh đang có và muốn có thì sao?". Chị biết anh đã rất tự hào, nỗ lực và trân trọng quãng thời gian vừa qua. Anh trả lời: "Cứ dừng lại đã. Hai đứa nhỏ đều đang trong giai đoạn vàng phát triển, cần bố mẹ nhiều hơn, ít nhất anh sẽ nấu ăn, chơi với con. Anh sẽ chọn một công việc cân bằng hơn, vào lúc thích hợp hơn".

Phan Đặng Trà My tin "đây là việc anh muốn làm, nghĩ là cần phải làm chứ không phải là quyết định phải hy sinh". Trong quan điểm của chị, hậu phương không phải là người đứng trước, đứng sau, mà tùy giai đoạn sẽ có một người lùi, để dắt tay nhau cùng tiến.

Hồi đang yêu, Trà My đã truyền cảm hứng cho Trung Kiên đi du học cùng mình. Song cũng chính anh đã khuyên bạn gái chọn sự nghiệp, không nghỉ việc để đi học ở Pháp khi đang giữ chức giám đốc một doanh nghiệp về digital marketing. Thời gian qua chứng minh quyết định đó đã đúng. Chị được thỏa sức trẻ sáng tạo và gặt hái thành công sớm hơn nhiều người.

Những năm đầu tốt nghiệp về nước, anh Kiên công tác trong một doanh nghiệp nhà nước. Công việc tuy bận, anh vẫn luôn bố trí được những buổi cuối tuần vào bếp, chơi với con và dành tặng vợ những cử chỉ lãng mạn. Mọi sự đảo lộn từ ngày anh đầu quân cho tập đoàn lớn.

"Tính chất công việc của tôi là quản lý, phát triển nên dù đảm nhận nhiều vị trí, tôi luôn được quyền chủ động. Còn tính chất công việc của chồng là xây mới nên anh đã phải dồn toàn bộ sức lực", Trà My cho hay.

Vợ chồng Trà My và Trung Kiên, cùng hai con gái tận hưởng những phút giây hạnh phút trong hoàng hôn ở Phú Quốc. Ảnh: Ngô Nhật Hoàng.

Nữ tổng giám đốc xác định may mắn của cuộc đời mình là ngay từ đầu đã chọn đúng người đồng hành. Ở chồng chị, không chỉ là người đàn ông tốt và giỏi, mà còn có "một số tố chất khác với số đông" là người vô cùng chỉn chu, khéo tay, làm được nhiều thứ trong gia đình, đặc biệt sống rất tình cảm và biết cách thể hiện tình cảm.

Hồi cả hai còn đang là bạn, mỗi lúc Kiên tới nhà chơi, anh luôn quan tâm và giúp đỡ bố mẹ Trà My và em trai của cô. "Anh ấy chăm sóc người khác một cách tự nhiên, không một chút vị kỷ nào, khiến tôi, một đứa trẻ thành phố rất ngạc nhiên. Chính anh đã dạy tôi hiểu rằng yêu thương thì giống nhau nhưng cách thể hiện làm cho khác nhau. Yêu ai đó hãy thể hiện ra bằng thực tế và hành động", Trà My chia sẻ.

Nữ doanh nhân vẫn nhớ năm 2011, khi sinh con gái đầu lòng thì anh Kiên đang làm tiến sĩ ngành điện tử - viễn thông tại Đức. Vì muốn được nhanh về nước với vợ con anh đã cố gắng bảo vệ tốt nghiệp sớm. Chiều bảo vệ xong, đêm anh đã ra sân bay. "Không ai yêu cầu nhưng một người đàn ông vì gia đình sẽ luôn luôn tìm mọi cách tốt nhất, nhanh nhất để được ở bên người mình yêu thương", người vợ nói.

Trong cuộc sống hàng ngày, anh không ngại thể hiện tình yêu với vợ. Trong công việc, chị luôn có chồng làm "quân sư". "Rất nhiều lần tôi stress với nhân viên, với sếp. May mắn là bên cạnh tôi có anh, người đàn ông tốt đã kìm những suy nghĩ tiêu cực của tôi lại", Trà My thừa nhận.

Tròn 10 năm kết hôn, anh Kiên đã làm đúng như lời nói thời mới yêu: "Em là người phụ nữ không chịu được khổ. Để làm em hạnh phúc trước tiên là không để em chịu khổ đã". Còn Trà My luôn ghi nhớ lời dạy của một người thầy: "Em rất may mắn nhưng không có may mắn nào mãi mãi. Ngay từ bây giờ học cách biết ơn và không kỳ vọng". Vì thế từ những việc nhỏ nhất chồng làm cho mình, chị cũng thấy biết ơn.

Với chị Hồ Thị Khánh Ly, CEO của chuỗi spa và thẩm mỹ viện, thành công ngày hôm nay có một phần lớn từ quyết định nghỉ việc của chồng hơn hai năm trước.

Ly bắt đầu mở một spa nhỏ cuối năm 2017. Thời điểm đó một nách ba con tuổi từ một đến ba, lại phải lo kinh doanh nên chị hầu như không có một giấc ngủ nào trọn vẹn. Chồng chị, anh Mai Xuân Học là quản giáo một trại cai nghiện ở TP Đà Nẵng, cứ làm ba ngày nghỉ một ngày, chỉ đêm nào chồng về nhà Ly mới được một giấc ngủ yên.

Anh Học xót vợ một mình tần tảo. Dù mỗi lần về nhà anh không nề hà mọi việc thì cũng chẳng thể bù đắp nổi. Cuối năm 2018, anh bất ngờ đưa ra quyết định nghỉ việc. Với gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp thời đó, đây là một quyết định nông nổi. "Cương vị bao người mơ ước, làm nhà nước ổn định, mức lương khá ổn nếu không nói là cao", mỗi người một ý xúm vào gàn. Đến nỗi bố mẹ vợ còn gọi điện mắng, phản đối.

Bản thân Khánh Ly cũng không đồng ý bởi lương của chồng là thu nhập chính cho cả gia đình. Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của chồng và nghe anh bảo "muốn về gần vợ gần con, có khó khăn, thiếu thốn một tí cũng được", chị lại xuôi.

Từ lúc có chồng nghỉ việc chăm con, Ly bắt đầu có thời gian theo đuổi ngành spa, thẩm mỹ. Chị tham gia những chuyến thi tay nghề kéo dài chục ngày, nửa tháng cũng không phải vướng bận con cái như các chị em khác. Đạt được nhiều giải cao trong kỳ thi làm đẹp đã chắp cánh cho Ly tiến bước trên sự nghiệp. Từ một cơ sở nhỏ ban đầu chỉ một nhân viên, chị mở được bốn cơ sở ở Đà Nẵng và 3 spa ở Quảng Nam, Hà Nội và TP HCM. Công việc của vợ mở rộng cũng là khi anh Học phụ giúp quản lý các loại giấy tờ, tài chính, tổ chức... để vợ yên tâm làm chuyên môn.

"Trước đây tôi là một người vô cùng nhút nhát và yếu đuối. Cô giáo dạy nghề thậm chí đã nói tôi sẽ không bao giờ làm chủ được. Đến giờ tôi trở thành người tự tin, ngay chính bố mẹ cũng bảo tôi đã thay đổi 180 độ", Khánh Ly chia sẻ.

Quyết định nghỉ việc nhà nước của anh Xuân Học hơn 2 năm trước đã tạo bước đệm cho vợ phát triển sự nghiệp và các con có sự chăm sóc của cha nhiều hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhìn lại sự nghiệp thành công và gia đình êm ấm, Khánh Ly thấy biết ơn chồng. Ngay từ khi bước vào hôn nhân, anh đã là người đàn ông mẫu mực. Anh từ bỏ những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng với bạn bè, dù có đi cũng kéo vợ theo. Vợ đẻ ba lần là cả ba lần anh một tay chăm vợ, chăm con, không nề hà bất cứ việc gì. Người xung quanh nhiều khi buông câu vô tình "đang làm việc chỉ tay 5 ngón, giờ về làm việc đàn bà", nhưng anh để ngoài tai. Ngay cả lúc vợ vì stress chăm con mà "đá thúng đụng nia", anh chọn cách im lặng.

"Nếu không phải thời đó anh ấy nhịn tôi thì có lẽ hai vợ chồng đã không thể đi được tới hôm nay", Khánh Ly thừa nhận.

Phan Dương