Những người thợ giữ nguồn điện an toàn giữa thời tiết khắc nghiệt









"Thợ điện là mưa không biết chạy, nắng chẳng biết trốn. Hơn tháng trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng, anh em hầu như không có thời gian nghỉ. Có ngày, ngay khi nhận được thông báo sự cố, cả đội xuất phát và làm việc liên tục từ chiều cho tới 23h mới xong", anh Trần Thanh Sơn - công nhân quản lý vận hành lưới điện chia sẻ về đặc thù công việc. Trong mỗi mùa mưa bão hay cao điểm nắng nóng, những công nhân EVNHANOI thường xuyên có mặt tại các trạm biến áp, trên đường dây hoặc ở những khu dân cư chịu tác động trực tiếp của thời tiết cực đoan để thực hiện nhiệm vụ vận hành, kiểm tra và khắc phục sự cố. Công việc gắn với những ca trực kéo dài, cường độ cao, yêu cầu xử lý nhanh nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn trong từng khâu sửa chữa và đóng điện trở lại.

Tháng 10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp hoàn lưu bão số 11, mực nước sông Cầu và Cà Lồ dâng cao, khiến nhiều khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng. Một số xã ven sông như Trung Giã, Đa Phúc bị nước tràn vào khu dân cư, có nơi ngập sâu, người dân bị cô lập, phải di dời đồ đạc và sơ tán tạm thời. Ngoài ra, một số đoạn đê bao nhỏ bị tràn hoặc hư hỏng, gây nguy cơ mất an toàn và làm tình trạng ngập úng kéo dài. Anh Nguyễn Minh Đức - Đội trưởng Đội quản lý điện 1, Công ty Điện lực Sóc Sơn cho biết, trong gần 15 ngày nước lũ lên cao, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực 24/24 tại ba khu vực của xã Trung Giã, nơi bị cô lập hoàn toàn do nước ngập sâu. Công tác đảm bảo điện đặt ngành điện vào tình huống đặc biệt phức tạp. Khác với lũ quét hay lũ sông lớn, ngập sau mưa bão thường diễn ra nhanh, nước rút chậm, kèm theo bùn đất, rác thải và độ ẩm cao, khiến nguy cơ mất an toàn điện tăng lên gấp nhiều lần. Theo anh Đức, nhiệm vụ của người thợ điện không chỉ là khôi phục nguồn điện sớm nhất, mà còn phải chấp nhận "chậm lại" để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Thực tế ứng trực cho thấy, khi nước ngập sâu, toàn bộ trạm biến áp, tủ điện, đường dây hạ thế trong khu dân cư đều có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nếu có một điểm rò rỉ nhỏ, tai nạn nghiêm trọng cũng có thể xảy ra. Vì vậy, ngay khi mực nước sông dâng cao, các đơn vị điện lực buộc phải chủ động cắt điện, cô lập nguồn tại những khu vực xung yếu, đồng thời, bố trí lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến mực nước từng giờ. Mỗi ca ứng trực trong thời gian ngập úng không đơn thuần là chờ nước rút, mà còn là chuỗi công việc liên hoàn, đòi hỏi kỷ luật cao. Khi mực nước bắt đầu hạ, cán bộ công nhân viên phải lội nước kiểm tra từng trạm biến áp, vệ sinh thiết bị, đo kiểm cách điện, đánh giá mức độ an toàn của đường dây trước khi đề xuất đóng điện trở lại.

Ngoài xã Trung Giã, các khu vực xã Quảng Bị, xã Xuân Mai, xã Phú Cát... cũng bị ngập sâu. Cán bộ công nhân viên EVNHANOI ở tất cả địa bàn này đều phải ngay lập tức bám hiện trường, triển khai các phương án cắt điện an toàn, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng để bảo vệ người dân. "Lội trong dòng nước, mọi thao tác phải chính xác, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối", ông Nguyễn Thành Lộc - Đội Quản lý điện 3, Công ty Điện lực Sơn Tây kể thêm. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn, trong những ngày địa bàn bị cô lập, lực lượng điện lực còn phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tiếp tế nhu yếu phẩm như nước sạch, thực phẩm, thuốc men, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. "Gắn bó nhiều năm với nghề điện, mỗi đợt mưa bão, ngập úng đều để lại những áp lực rất riêng. Tuy vậy, việc được trực tiếp góp phần giữ an toàn, sớm đưa dòng điện trở lại và hỗ trợ đời sống cho bà con sau thiên tai vẫn là động lực để anh và đồng đội bám trụ", anh Đức nói thêm. Ông Thành Lộc cũng cho hay, những lúc thiên tai, khó khăn sẽ chồng chất, nhưng nghĩ đến việc hàng nghìn hộ dân, trạm bơm tiêu úng đang cần điện, toàn đội chỉ có một quyết tâm duy nhất là phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Những ngày cao điểm giữa tháng 7-8 trong nhiều năm gần đây, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội có thể lên tới 40 độ C, thậm chí, một số khu vực ghi nhận nền nhiệt thực tế vượt ngưỡng 50 độ. Thợ điện vẫn phải làm việc ngoài trời, đối mặt với nắng gắt và sức nóng tỏa ra từ thiết bị, treo mình trên cột điện, kiểm tra trạm biến áp, xử lý sự cố để đảm bảo nguồn điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất. Tại trạm biến áp Quỳnh Lôi 7 (phường Bạch Mai), trong ngày nóng nhất tháng 7, giữa 14h, thời điểm nắng gắt nhất, những người công nhân áo cam vẫn thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt lấm lem dầu mỡ, miệt mài bên thiết bị để đảm bảo điện cho người dân những ngày thời tiết khắc nghiệt. Anh Nguyễn Huy Đức - công nhân kỹ thuật, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, kể lại có những hôm làm việc liên tục từ sáng đến 15h, nhiệt độ đo được tại thiết bị lên tới 60 độ C.

Nhiều đơn vị khác, như Đội quản lý điện số 5 (Công ty Điện lực Thanh Trì), cũng phải điều động 100% quân số ứng trực trong những ngày nắng nóng cao điểm. Ban ngày làm việc ngoài hiện trường, đêm đến lại tiếp tục kiểm tra, phát hiện sớm dấu hiệu quá tải để xử lý, có khi kết thúc công việc lúc nửa đêm hoặc trắng đêm. Nguyễn Đình Hà (Công ty Điện lực Hà Đông) có những ngày làm việc căng mình như vậy. Trong một đợt nắng nóng gay gắt hồi tháng 6, khi vừa xử lý xong một điểm quá tải tại phường Hà Đông, cả đội nhận tin báo trạm biến áp khu dân cư lân cận có dấu hiệu bất thường. Giữa cái nắng như đổ lửa, đội lập tức quay lại hiện trường, thay phiên nhau leo cột, kiểm tra thiết bị. "Mồ hôi ướt sũng quần áo, nước uống mang theo cũng cạn nhanh chóng, nhưng nghĩ đến cảnh người dân mất điện giữa trưa hè, anh em chỉ bảo nhau cố thêm chút nữa", anh Hà nhớ lại. Công việc kết thúc khi trời đã xế chiều, điện được cấp ổn định trở lại. Sau những ca trực đêm vất vả, anh cho rằng, sự động viên từ gia đình và niềm tự hào về giá trị mang lại cho khách hàng sử dụng điện là động lực để anh, cũng như đồng nghiệp giữ lửa nhiệt huyết suốt nhiều năm gắn bó với nghề.

Đại diện EVNHANOI chia sẻ, đơn vị luôn đặt nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định lên hàng đầu trong mọi điều kiện. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, phụ tải tăng cao và yêu cầu phục vụ ngày càng đa dạng, Tổng công ty chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó linh hoạt, bao gồm kịch bản vận hành trong nắng nóng, mưa bão, sự kiện lớn, và các tình huống phát sinh ngoài kế hoạch. "EVNHANOI thường xuyên tổ chức diễn tập thực tế ở các cấp, kiểm tra, củng cố lưới điện, tăng cường lực lượng ứng trực, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc để đảm bảo xử lý sự cố nhanh chóng và hiệu quả", vị đại diện bổ sung. Tỷ lệ xử lý sự cố trong các đợt cao điểm sự kiện của Hà Nội luôn được duy trì ở mức rất cao, thể hiện cam kết về an ninh năng lượng và tinh thần phục vụ người dân, theo đơn vị. "Chúng tôi khẳng định sẽ liên tục nâng cấp hạ tầng, tăng cường công nghệ và tối ưu vận hành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới một hệ thống điện hiện đại, an toàn và bền vững".