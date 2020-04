Những người thầm lặng đằng sau chuyến bay chở hàng mùa dịch

Dưới nắng 40 độ C trên sân bay Tân Sơn Nhất, các kỹ sư, thợ máy Vietjet cần mẫn chăm sóc đội "chim sắt", sẵn sàng cho những chuyến chở hàng an toàn.

Những ngày giữa tháng 4, thời tiết TP HCM nắng như thiêu đốt và trên sân bay cái nóng như nhân lên gấp bội. Dịch Covid-19 chưa dứt, dàn máy bay xếp hàng dài ở Tân Sơn Nhất. Đại diện Vietjet cho hay, các chuyến bay chở khách bị giới hạn nhưng hoạt động chở hàng hoá vẫn được hãng duy trì để kịp thời phục vụ tuyến đầu chống dịch. Và những người thợ máy, kỹ sư đứng đằng sau đó chưa một ngày nghỉ ngơi.

Theo anh Giang Xuân Tuyên, kỹ sư của Vietjet, chương trình bảo dưỡng tàu bay rất nghiêm ngặt. Dù tần suất khai thác ít hay nhiều, thậm chí với tàu bay không khai thác được đưa vào hình thức parking (đỗ trên sân) do các yếu tố khách quan, "chim sắt" Vietjet vẫn được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ. Điều này nhằm đảm bảo các quy định của Luật Hàng không và sẵn sàng cất cánh khi có lệnh điều động. Do đó, để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay, hàng ngày các kỹ sư, thợ máy vẫn thầm lặng với công việc bất kể dịch bệnh.

Những người thợ đang chuyển hàng lên máy bay, trong đó có nhiều hàng hóa, trang thiết bị y tế phòng chống dịch.

Những người thợ vui tính đã ví von công việc của họ là "spa" chăm sóc sức khỏe bên trong và làm đẹp diện mạo bên ngoài cho đoàn "chim sắt". Mỗi công đoạn được thực hiện tỉ mỉ, chuyên nghiệp nhờ đôi tay khéo léo và tập trung cao độ của những kỹ sư, thợ máy dày dạn kinh nghiệm.

Anh Mark Joseph Rovelo Arcilla, kỹ sư Vietjet, cho biết, đội ngũ kỹ sư và thợ máy của hãng duy trì các nguyên tắc nghiêm ngặt và quy chuẩn cao trong bảo dưỡng tất cả tàu bay. "Đội hình chim sắt luôn được chăm sóc, đảm bảo trạng thái tốt trong mọi thời điểm", anh nói.

Dù dịch diễn biến phức tạp, nhưng công việc hàng ngày vẫn không thay đổi nhịp độ và khối lượng, đồng thời tuân thủ nghiêm yêu cầu về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, găng tay, sát khuẩn tay thường xuyên. "Mỗi ngày, tôi cùng đồng nghiệp động viên nhau giữ tinh thần lạc quan, tích cực để chiến thắng đại dịch và trở lại cuộc sống với nhiều điều tốt đẹp phía trước", anh Mark nói.

Hàng hoá trên khoang máy bay VIetjet. Mỗi ngày riêng lượng hàng trang thiết bị y tế phòng chống dịch lên tới hàng chục tấn.

Đồng hành với cả nước đại dịch, Vietjet cho biết vẫn duy trì đều đặn các chuyến bay vận tải vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế. Ông Mai Trung Thành, Giám đốc Vietjet Cargo cho biết, hãng duy trì 6 đến 10 chuyến bay vận tải mỗi ngày, vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế giữa TP HCM và Hà Nội. Hãng cũng mở đường bay vận chuyển hàng hóa giữa Cần Thơ và Cam Ranh, đồng thời vận hành một số chuyến bay vận tải đi Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á. Dự kiến hãng đạt mức vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa một ngày trong Covid-19.

Hiện tại, để hỗ trợ ngành hàng không sớm hồi phục sau đại dịch, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất gói hỗ trợ hàng không, cụ thể là miễn giảm các loại thuế, phí, dịch vụ hàng không, miễn giảm thuế môi trường cho nhiên liệu bay và các gói tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và đang chờ Chính phủ thông qua.

Minh Chi