Những người gây ức chế vì 5 nghìn đồng gửi xe cũng quét mã QR

Dưới hầm chung cư sóng yếu, chất lượng internet không tốt nên mãi vẫn không vào tài khoản ebank được.

"Tôi thấy bây giờ nhiều người có thói quen không mang tiền mặt theo khi ra đường nên nhiều khi rất bất tiện. Tôi đã gặp nhiều trường hợp gây ảnh hưởng đến người khác.

Chẳng hạn, ở chung cư nhà tôi có những người đến thuê nhà hoặc mới chuyển đến chưa làm thẻ cư dân nên chưa có thẻ gửi xe máy, hoặc khách bên ngoài đến phải trả phí gửi xe máy mà trong túi không có nổi 5 hoặc 10 nghìn đồng tiền mặt để trả.

Và thế là họ đứng tại chỗ barie để lấy điện thoại, vào tài khoản ngân hàng rồi chuyển khoản.

Vì xe để dưới hầm nên chất lượng internet không tốt, thế là mãi không vào được tài khoản và không chuyển khoản được, trong khi một hàng dài người đứng chờ đằng sau, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng khi nhà nhà vội vã đi làm, đưa trẻ con đi học.

Mọi người cứ tưởng tượng cảnh đó ức chế thế nào.

Rồi có một số cây xăng không nhận chuyển khoản (vì theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 15/2020/TT-BCT thì cấm sử dụng điện thoại tại cửa hàng xăng dầu).

Họ có đặt biển thông báo rõ ràng nhưng nhiều người không mang theo tiền mặt, và do đó chạy khắp nơi để nhờ.

Tôi đã từng vài lần đi đổ xăng gặp tình trạng đó và đã giúp một số người (tôi luôn mang sẵn tiền mặt dự phòng). Mặc dù cũng thấy bất tiện cho mình nhưng thấy người ta cũng đang cần nên mình giúp.

Tuy nhiên, có một lần tôi về đến nhà rồi còn chưa thấy họ chuyển trả. Thế nên, dù là thời đại internet, nhưng vẫn cần dự phòng những trường hợp chẳng may điện thoại trục trặc, đánh rơi, pin hết điện hoặc nơi chất lượng mạng kém...".

Độc giả nickname lyndtv25 kể hai câu chuyện đã trải nghiệm như trên, về việc gặp phiền phức từ nhiều người không mang tiền mặt, mà phó thác việc thanh toán cho chuyển khoản, quét QR tại hầm chung cư, cây xăng, gây phiền cho nhiều người khác.

Bình luận này được viết sau bài Tính thuế khi khách mua chai nước 7 K nhưng chuyển khoản 107 K. Bài viết trước, tác giả kể lại câu chuyện nhiều người lạm dụng việc mua hàng rồi chuyển khoản dư khi thanh toán để lấy tiền mặt.

Hữu Nghị tổng hợp