Những món trang sức bị đánh cắp ở bảo tàng Louvre

Nhóm cướp 4 người ngày 19/10 thực hiện vụ trộm táo tợn ở bảo tàng Louvre, thủ đô Paris, Pháp, lấy đi 9 món đồ quý giá thuộc bộ sưu tập Trang sức Hoàng gia Pháp.
Trong ảnh là vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Vua Napoleon III. Chiếc vương miện được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, bị nhóm trộm đánh rơi trong lúc bỏ trốn.
Vương miện nạm khoảng 2.500 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo. Phần thân vương miện là 8 con đại bàng sải cánh làm từ vàng, xen kẽ với phiến lá nguyệt quế đính kim cương và hai viên ngọc lục bảo nhỏ. Quả cầu kim cương phía trên có điểm nhấn là 32 viên ngọc lục bảo, trên cùng là cây thánh giá nạm 6 viên kim cương.
Bộ trang sức mũ miện, vòng cổ và hoa tai đá sapphire có niên đại từ đầu thế kỷ 19, từng được nhiều hoàng hậu nước Pháp sử dụng như Hoàng hậu Hortense, vợ của Vua Louis Napoléon Bonaparte, và Hoàng Hậu Marie-Amélie, vợ của Vua Louis Philippe I, cũng nằm trong số các món đồ quý báu bị đánh cắp.
Trong ảnh là mũ miện đính 24 viên sapphire Ceylon, loại đá có nguồn gốc từ Sri Lanka nổi tiếng với màu lam sáng và 1.083 viên kim cương.
Đôi hoa tai đính đá sapphire Ceylon cùng bộ với mũ miện phía trên. Bộ Văn hóa Pháp cho hay chỉ một chiếc hoa tai bị lấy trộm.
Vòng cổ chế tác bằng vàng, nạm kim cương, đính 8 viên đá sapphire.
Trâm cài áo hình chiếc nơ và hai tua rua kim cương dài cùng 5 tua rua kim cương ngắn hơn, được nạm 2.438 viên kim cương nhỏ và 196 viên lớn cắt kiểu hoa hồng.
Món đồ này ban đầu nằm trên một chiếc thắt lưng chế tác từ hơn 4.000 viên đá quý thuộc bộ sưu tập Kim cương Vương miện của Hoàng hậu Eugénie. Bảo tàng đã mua lại cổ vật này với giá 10,5 triệu USD năm 2008. Trước khi được bán đấu giá, món đồ thuộc sở hữu tư nhân tại Mỹ.
Mũ miện ngọc trai là món quà cưới của Vua Napoleon III tặng cô dâu là Hoàng hậu Eugénie năm 1853, đính 212 viên ngọc trai và 1.998 viên kim cương cùng 992 viên kim cương cắt kiểu hoa hồng.
Vua Napoleon I đã ra lệnh chế tác hai bộ trang sức xa hoa làm quà cưới tặng người vợ thứ hai của mình, bà Marie Louise, Đại vương công Áo, vào năm 1810.
Trong ảnh là bộ bị lấy trộm khỏi bảo tàng, bao gồm vòng cổ gắn 32 viên ngọc lục bảo, nạm 1.138 viên kim cương, cùng đôi bông tai cũng nạm ngọc lục bảo và kim cương.
Trâm cài áo của Hoàng hậu Eugénie đính 94 viên kim cương, còn được gọi là "Trâm cài thánh tích", dù Bảo tàng Louvre cho hay món đồ này không có bất kỳ chỗ nào để chứa thánh tích.
Hồng Hạnh (Ảnh: AFP/BBC)