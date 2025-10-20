Những món trang sức bị đánh cắp ở bảo tàng Louvre

Nhóm cướp 4 người ngày 19/10 thực hiện vụ trộm táo tợn ở bảo tàng Louvre, thủ đô Paris, Pháp, lấy đi 9 món đồ quý giá thuộc bộ sưu tập Trang sức Hoàng gia Pháp.

Trong ảnh là vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Vua Napoleon III. Chiếc vương miện được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, bị nhóm trộm đánh rơi trong lúc bỏ trốn.

Vương miện nạm khoảng 2.500 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo. Phần thân vương miện là 8 con đại bàng sải cánh làm từ vàng, xen kẽ với phiến lá nguyệt quế đính kim cương và hai viên ngọc lục bảo nhỏ. Quả cầu kim cương phía trên có điểm nhấn là 32 viên ngọc lục bảo, trên cùng là cây thánh giá nạm 6 viên kim cương.