Những món quà thủ công đậm tính nghệ thuật tại Singapore

Awfully Chocolate

Bên cạnh những sản phẩm thủ công, du khách cũng có thể "gói mang về" những thức quà khơi dậy hương vị Singapore khi người nhận thưởng thức chúng, đơn cử như loạt sản phẩm của Awfully Chocolate. Từ một tiệm bánh ngọt nhỏ ở khu Katong, nay thương hiệu đã phát triển thành chuỗi các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng món ngọt. Awfully Chocolate luôn lan tỏa niềm đam mê dành cho chocolate đen nguyên chất đến các thực khách giữa lòng đảo quốc sư tử và trên khắp toàn cầu. Ảnh: Awfully Chocolate