Những món không nên ăn trước khi đi máy bay

Tracy Lockwood Beckerman, chuyên gia dinh dưỡng ở New York, Mỹ, cho biết việc đảm bảo sức khoẻ cho một chuyến du lịch là điều rất quan trọng, nhất là khi di chuyển bằng máy bay. Vì thế, bạn cần lưu ý lựa chọn các loại thực phẩm giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tốt, cơ thể đủ nước và dễ tiêu hóa.

Trong dịch bệnh, nhiều hãng bay đã cắt bỏ việc phục vụ các bữa ăn trong các chặng bay ngắn để giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc, nhằm phòng ngừa lây lan Covid-19.

Thực phẩm giàu natri

Tình trạng mất nước xảy ra khi bay rất phổ biến, do không khí khô, thiếu độ ẩm trong cabin. Vì vậy, ăn các món nhiều natri trước khi bay không phải là điều thông minh.

Cà phê

Loại đồ uống này có tác dụng lợi tiểu, tỉnh táo. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ thường xuyên phải đứng dậy đi vệ sinh và khó ngủ. Chính điều này khiến hành khách gặp nhiều bất tiện.

Đồ uống có ga

Một số người bị đầy hơi, tức bụng khi đi máy bay. Đó là kết quả của sự thay đổi áp suất trong khoang hành khách. Nên tránh những đồ uống có ga vì chúng có thể khiến bạn khó tiêu, đầy hơi. Nhưng theo Jonathan Valdez, một chuyên gia dinh dưỡng khác, đồ uống có ga lại giúp những người bị say tàu xe có cảm giác dễ chịu. "Vì vậy, hãy cân nhắc giữa ưu và nhược điểm của chúng để quyết định".

Rượu

Uống rượu có xu hướng gây mất nước, ảnh hưởng đến cơ thể do áp suất trong cabin và nồng độ oxy trong máu thấp hơn khi ở mặt đất, khiến bạn dễ bị say hơn, và đi tiểu thường xuyên hơn. Ngoài vấn đề sức khỏe, sự thoải mái cá nhân, việc nói không với rượu bia trước khi lên máy bay còn giúp các vị khách tỉnh táo, tránh tình trạng gây rối do say xỉn khi đang ở trên trời. Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Mỹ Sara Nelson từng nói rằng nhiều vụ gây rối có phần "góp sức" không nhỏ từ bia, rượu.

Ngoài ra, cải Brussel (bắp cải bao tử), hành tây, măng tây, bắp cải, súp lơ cũng là những thứ nên tránh. Các loại thực phẩm này khiến cơ thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn, dẫn đến việc bạn dễ bị đầy hơi, khó chịu. Đồ ăn nhanh cũng là cái tên được nối dài trong danh sách cần tránh.

Theo các chuyên gia, về cơ bản nếu bạn muốn giảm mọi nguy cơ gây khó chịu về thể chất khi đi máy bay, hãy cố gắng đơn giản hóa việc ăn uống trong ngày bạn bay. Nên chọn đồ ăn nhẹ, nhạt và tươi như trái cây, rau để tránh tình trạng đau đầu do mất nước, táo bón, mệt mỏi.

Thời điểm phù hợp nhất là ăn tại nhà, trước chuyến bay. Cơ thể bạn đủ thời gian để tiêu hóa đồ ăn, dẫn đến không bị đầy bụng. Ngoài ra bạn không cần phải bỏ khẩu trang để ăn trước đông người tại sân bay. Điều này đặc biệt hữu ích trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Nếu không thể ăn tại nhà, bạn hãy cố gắng chuẩn bị bữa ăn trước khi bay ít nhất một tiếng. Lúc này, cơ thể đã tiêu hóa thức ăn phần nào, và trong trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng nhà vệ sinh ở sân bay.

Anh Minh (Theo Post)

