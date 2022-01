Những mẫu xe an toàn nhất của Euro NCAP 2021

NCAP là tên viết tắt của New Car Assessment Programme, chương trình thử nghiệm và đánh giá an toàn của xe mới được ra mắt vào năm 1979 tại Mỹ. Chương trình sau đó được mở rộng tại các nước châu Âu (Euro NCAP) và có trụ sở tại Bỉ, thành lập năm 1997 bởi phòng thí nghiệm nghiên cứu giao thông của Bộ giao thông Anh và được hỗ trợ bởi một số chính phủ châu Âu. Tại khu vực Đông Nam Á, tổ chức này có tên gọi ASEAN NCAP, trụ sở tại Malaysia. Các xe được chấm điểm dựa trên mức độ an toàn rồi xếp loại thông qua số sao (sao an toàn). Sao càng cao thì độ an toàn càng lớn, tiêu chuẩn cao nhất hiện tại là năm sao. Để đưa ra được kết quả cuối cùng, tổ chức này sẽ thực hiện các bài thử nghiệm với nhiều đánh giá khác nhau và phân tích trên nhiều yếu tố được tư vấn bởi các chuyên gia về kỹ thuật và sức khỏe.