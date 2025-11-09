Những màn biến tấu của fashionista Harry Nista

Harry Nista là một trong những ứng viên được đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng trong cuộc thi Vietnam iContent Awards 2025.

Anh tên thật Nguyễn Anh Tú, sinh năm 2000 tại Phú Yên. Anh từng làm tiếp viên hàng không, về sau rẽ sang thời trang, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng.