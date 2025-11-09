Những màn biến tấu của fashionista Harry Nista

Harry Nista là một trong những ứng viên được đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng trong cuộc thi Vietnam iContent Awards 2025.Anh tên thật Nguyễn Anh Tú, sinh năm 2000 tại Phú Yên. Anh từng làm tiếp viên hàng không, về sau rẽ sang thời trang, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng.
Harry gây tiếng vang nhờ các video phối đồ, tự lên ý tưởng, thiết kế, dựng video lấy cảm hứng từ những thứ dung dị trong đời sống hàng ngày ở vùng quê. Anh nâng tầm trang phục của người cao tuổi hoặc biến xu hướng xưa cũ thành những bộ cánh hiện đại. Nhiều video của anh đạt hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Harry Nista diện váy chấm bi lấy cảm hứng từ cốc nước kiểu xưa.
Gương mặt góc cạnh, thân hình mảnh mai với chiều cao 1,8 m giúp Harry dễ dàng chinh phục mọi thiết kế. Anh được nhiều khán giả Trung Quốc ủng hộ và định hướng phát triển tại thị trường này bằng cách lập tài khoản Douyin để chia sẻ nội dung phối đồ.
Dịp Halloween vừa qua, anh chọn áo đồng phục của nhân viên bảo vệ để sáng tạo, kết hợp các chi tiết trang trí hình cánh dơi và áo choàng bèo nhún.
Trước đó, anh từng phối thiết kế này với chân váy và corset.
Một lần khác, Harry Nista sử dụng màn chống muỗi làm thành áo choàng xuyên thấu phối chân váy maxi.
Lưới đánh cá vào tay anh cũng trở thành trang phục chụp hình thời trang đậm tính nghệ thuật.
Đầm dạ hội làm từ võng, thân trên dáng cổ yếm, thân dưới tạo phom peplum với vạt dài quét đất.
Tấm vải bạt che hàng nhiều lần trở thành cảm hứng cho nhiều thương hiệu làm túi xách. Với Harry Nista, anh dùng chúng để may váy áo.
Crop top và váy maxi từ bao tải, phối ăn ý cài áo hoa bằng da và mũ turban. Bộ cánh ghi điểm ở phần kết hợp màu sắc thẩm mỹ với tông nâu và bộ trang sức tông xanh lá, vàng và đồng.
Harry từng mất nhiều ngày để dựng phom váy từ rèm cửa. Phần lớn bối cảnh anh chụp hoặc quay được giữ nguyên ở nhà bà ngoại hoặc sân vườn, quê hương, vừa tiết kiệm, vừa tạo chất liệu thô mộc cho câu chuyện, hình ảnh.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải.
Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 50% điểm của độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra ngày 29/11 ở TP HCM.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp