Những lưu ý khi lựa chọn trang phục thể thao

Ngoài kiểu dáng đáp ứng nhu cầu tập luyện, đạt hiệu quả vận động, quần áo thể thao còn cần có khả năng thấm hút và thoát ẩm tốt.

Các cầu thủ chuyên nghiệp của Thể Công Viettel có những tiêu chí riêng trong việc lựa chọn trang phục thể thao. Theo đó, những trang phục của các cầu thủ đi theo xu hướng tối giản nhưng đề cao tính ứng dụng. Thiết kế áo thun thể thao kết hợp cùng quần short dáng gọn mang lại sự linh hoạt, phù hợp với các bài tập thường ngày đến những bài tập cường độ cao. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những người yêu thể thao khi tìm kiếm sự thoải mái và dễ vận động.

Cầu thủ Thể Công - Viettel trong trang phục tập luyện Li-Ning. Ảnh: Li-Ning

Một trong những yếu tố được quan tâm khi lựa chọn đồ thể thao là chất liệu, đặc biệt trong mùa hè. Các chất liệu như polyester thường được ưa chuộng nhờ khả năng thấm hút và thoát ẩm tốt, giúp cơ thể nhanh chóng tản nhiệt và duy trì cảm giác khô thoáng trong suốt quá trình vận động.

Ngược lại, các chất liệu như cotton dễ giữ ẩm, có thể gây cảm giác nặng và bí khi tập luyện cường độ cao. Ngoài ra, trang phục tích hợp tính năng kháng khuẩn là tiêu chí ưu tiên bởi hạn chế mùi cơ thể và mang lại sự thoải mái, tự tin cho người mặc khi vận động thường xuyên.

Những thiết kế trang phục Li-Ning được cầu thủ Thể Công – Viettel lựa chọn mặc khi tập luyện. Ảnh: Li-Ning

Về màu sắc, những gam màu trung tính như trắng, đen, xám hoặc xanh navy thường được các cầu thủ lựa chọn bởi tính linh hoạt và dễ phối. Người tiêu dùng có thể kết hợp áo sáng màu với quần tối màu để tạo sự cân bằng, hoặc ngược lại để tạo điểm nhấn thị giác. Với những ai yêu thích sự nổi bật, các chi tiết màu sắc hoặc logo thương hiệu cũng là điểm nhấn giúp bộ trang phục trở nên cá tính hơn.

Li-Ning là một trong những thương hiệu được các vận động viên và người yêu thể thao lựa chọn, nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, độ thoải mái và tính ứng dụng. Đại diện thương hiệu cho biết hãng đầu tư vào chất liệu, công nghệ và thiết kế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vận động ở nhiều cường độ khác nhau, giúp nâng cap trải nghiệm tập luyện.

Cầu thủ Thể Công - Viettel ưu tiên những thiết kế năng động, tối giản cho tập luyện. Ảnh: Li-Ning

Đây cũng là thương hiệu được các cầu thủ Thể Công - Viettel lựa chọn sử dụng, cho thấy sự phù hợp về hiệu năng, chất lượng.

Li-Ning thành lập năm 1989 là thương hiệu nổi bật trong sản xuất giày thể thao, trang phục và thiết bị thể thao, do cựu vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc Li Ning sáng lập. Doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng khắp và hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế.

Yên Chi