Những lưu ý khi đầu tư hàng chục tỷ đồng định cư nước ngoài

Một chương trình đầu tư ổn định, phù hợp sẽ hạn chế rủi ro, tiết kiệm tài sản và công sức, tìm được nơi định cư phù hợp nhất với bản thân và thế hệ con cháu.

Các chương trình đầu tư định cư ngày càng nở rộ nhắm đến khách hàng với khối lượng tài sản ròng cao, từ nhiều thị trường thu hút hàng đầu như Mỹ, Australia, Canada, Ireland, Singapore cho đến Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Malta, Síp... Các công ty tư vấn đầu tư định cư theo đó cũng gia tăng, đòi hỏi khách hàng và nhà đầu tư tỉnh táo lựa chọn nếu có các kế hoạch đầu tư định cư, đặc biệt khi các chương trình đều cókhoản vốn đầu tư lớn lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các lưu ý sau sẽ giúp hạn chế những rủi ro về tài sản lẫn công sức cho khách hàng, đồng thời giúp chọn lựa được quốc gia định cư phù hợp nhất.

Tính ổn định của chương trình đầu tư định cư

Tùy theo tình hình dân sinh nói chung và chính sách nhập cư nói riêng, các quốc gia quyết định sẽ nới lỏng hoặc siết chặt các chương trình đầu tư định cư. Điều này vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến khả năng được xét duyệt hoặc thời gian chờ, từ đó tác động đến các kế hoạch kinh doanh, học tập, sinh trưởng của nhà đầu tư lẫn con cái.

Ví dụ với Mỹ, chương trình đầu tư EB-5 từng được ví như cánh cửa thần kỳ đưa người Việt giàu sang sinh sống tại cường quốc hàng đầu thế giới một cách chính thống và tiện lợi. Tuy nhiên, trong 2-3 năm nay, chương trình đã áp dụng hàng loạt các điều luật mới, như tăng khoảng đầu tư từ 500.000 USD lên 900.000 USD, các dự án được xét duyệt tình trạng TEA trở nên khó khăn hơn. Luật EB-5 luôn chờ đợi được gia hạn hoặc thay đổi mỗi năm, riêng năm 2018-2019 những đợt gia hạn càng rút ngắn hơn chỉ gia hạn 3 tháng một lần.

Hoặc không phải bỏ tiền vào dự án là có thể sở hữu được thẻ thường trú. Ở một số quốc gia, nhà đầu tư phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về trình độ chuyên môn, bằng cấp, sức khỏe, kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm như Australia.

Trái lại, tại một số quốc gia, các chương trình đầu tư khá ổn định, không có nhiều thay đổi trong hàng chục năm, đơn cử như Ireland. Suốt gần một thập kỷ triển khai chương trình Đầu tư Định cư IIP, các chính sách định cư tại Ireland vẫn được giữ nguyên như những ngày đầu, với hai hình thức chính, gồm: đầu tư 1 triệu euro và doanh nghiệp hoặc tài trợ 500.000 euro cho Chính phủ.

Ở cả hai hình thức, nhà đầu tư đều không cần kiểm tra trình độ, không cần phỏng vấn, không yêu cầu ngoại ngữ. Chỉ cần đợi 4-6 tháng để được thẩm định, sau khi nhận được Thư chấp thuận của Sở Di trú Ireland mới cần phải chuyển tiền đầu tư. Do đó, chương trình rất an toàn, và nhà đầu tư không bị chôn vốn trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ.

Thành phố Dublin nhìn từ trên cao. Ảnh: iStock

Năng lực của công ty tư vấn

Dịch vụ định cư có mức phí cao và các thủ tục phức tạp từ cả hai phía nhà đầu tư và cơ quan di trú. Vì vậy, việc lựa chọn công ty tư vấn đóng vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định đến thành công lẫn rủi ro trong quá trình đầu tư.

Trên thực tế, bởi đầu tư định cư còn là lĩnh vực khá mới đối với nhiều người, đặc biệt là tại Việt Nam, các nhà đầu tư có khuynh hướng tin tưởng hoàn toàn vào các công ty tư vấn này mà không tìm hiểu kỹ lưỡng sự am hiểu về quốc gia đầu tư, tiềm lực về tài chính, bề dày kinh nghiệm hoặc khả năng xử lý các rủi ro.

Bên cạnh đó, làm việc với các công ty có năng lực triển khai hạn chế hoặc chỉ đóng vai trung gian giữa các đầu mối, nhà đầu tư không chỉ phải tốn kém thêm nhiều khoản phí "không tên", mà còn có nguy cơ không được hỗ trợ khi gặp phải rủi ro, lúng túng trước các tình huống bất ngờ. Hoặc thậm chí kế hoạch di trú của khách hàng có thể bị trì hoãn hoặc thậm chí thất bại nếu các công ty tư vấn này không thể tồn tại trước đại dịch.

Hiện nay, giữa hàng trăm công ty định cư lớn nhỏ ở thị trường Việt Nam, những công ty có hệ sinh thái kinh doanh lớn mạnh đang được xem là lựa chọn sáng giá. Không chỉ cung cấp dịch vụ định cư, các công ty này còn là cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn phát triển kinh doanh, quản lý tài chính, hỗ trợ tìm trường cho con cái nhà đầu tư, hỗ trợ an cư ở quốc gia sở tại. Hay cao cấp hơn, hình thức one-stop shop khi doanh nghiệp còn đảm nhận hoạt động đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án.

Điển hình cho mô hình này là Bartra Wealth Advisor – đơn vị tư vấn về đầu tư định cư Ireland. Bên cạnh trụ sở chính tại Dublin – thủ đô Ireland, Thượng Hải, Hong Kong, Bartra Wealth Advisors hiện là đơn vị tư vấn IIP (Immigrant Investor Programme) tại Việt Nam. Khách hàng không cần phải thông qua các đơn vị trung gian, giúp giảm thiểu tối đa thời gian, công sức lẫn rủi ro cho các nhà đầu tư.

Một dự án Viện dưỡng lão lớn nhất Dublin của Bartra Group. Ảnh: Bartra

Bartra Group là tập đoàn bất động sản đa quốc gia lớn tại Ireland, chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và phát triển các dự án an toàn cho các nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ nhân sự của Bartra là tập hợp các chuyên gia chủ lực trong lĩnh vực xây dựng, đảm nhận hàng loạt các công trình tên tuổi như trụ sở Google, Bank of America, PwC, Vodafone...Toàn bộ dự án Viện dưỡng lão Bartra, từ quá trình đầu tư, vận hành, quản lý, chăm sóc y tế đều do Bartra Healthcare - nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân lớn nhất Ireland hiện tại với danh mục hơn 1.000 giường bệnh đã và sắp đưa vào vận hành tại khu vực lõi thủ đô Dublin.

"Nhờ mô hình đặc thù one-stop shop, trong vòng 5 năm qua Bartra đã có hơn 350 hồ sơ IIP thành công với con số ấn tượng 100% hồ sơ được chấp thuận và 100% hồ sơ gia hạn thành công", đại diện Bartra Wealth Advisors cho biết.

Tính khả thi của dự án đầu tư

Theo ông James Hartshornn - đồng sáng lập kiêm CEO Bartra Wealth Advisors, các nhà đầu tư cần hiểu rằng mục tiêu của các chương trình đầu tư định cư là cung cấp thêm cơ sở hạ tầng xã hội, phát triển thêm các hình thức bất động sản đang khan hiếm chứ không phải một kênh đầu tư sinh lợi ngắn hạn. Do đó thay vì mong đợi nhận được lợi tức cao, nhà đầu tư cần cân nhắc những dự án được Chính phủ phê duyệt hoặc có chính sách hoàn vốn thuận lợi.

"Đối với bất kỳ dự án nào có thời gian hoàn vốn ngắn hơn hoặc tỷ lệ lợi tức nào cao hơn mức đó, nhà đầu tư nên thận trọng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Ông James Hartshornn - đồng sáng lập kiêm CEO Bartra Wealth Advisors. Ảnh: Bartra

Đơn cử, Bartra Wealth Advisors hiện cung cấp các suất đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội và viện dưỡng lão của Bartra Group cung ứng. Cả hai danh mục này thuộc loại hình được quy định nghiêm ngặt bởi chính phủ nhiều nước (trong đó bao gồm Ireland) và được xây dựng, quản lý bởi các tổ chức giàu kinh nghiệm.

Các bất động sản này đều có vị trí đắc địa tại thủ đô Dublin, nơi tập trung đông đúc dân cư giúp tăng khả năng lấp đầy dự án sau khi bàn giao. Quá trình thi công xây dựng có sự tham gia của nhiều chuyên gia dày dặn kinh nghiệm như kiến trúc sư, chuyên viên quy hoạch, kỹ sư định giá xây dựng, và công ty xây dựng.

Bartra cũng đã được cấp một số khoản vay từ các ngân hàng và định chế tài chính lớn tại Ireland trong 2 năm qua, gồm Bank of Ireland, AIB, Ulster Bank và Cullaun Capital.

