Những lưu ý khi cấp cứu người đột quỵ

Khi phát hiện người có dấu hiệu đột quỵ, không nên cho uống thuốc mà cần gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

TS. BS Vũ Trí Thanh - Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức cho biết với một người bị đột quỵ, mỗi giây đều rất giá trị và những can thiệp kịp thời trong "thời gian vàng" không chỉ giúp cứu sống mà còn tránh được những biến chứng nặng. Tuy nhiên, mọi người cần tính táo khi áp dụng phương pháp dân gian trong điều trị đột quỵ nhằm tránh tăng nguy hiểm cho người bệnh.

Không tự ý chữa đột quỵ bằng mẹo dân gian. Ảnh: Dược Hậu Giang

Theo Tiến sĩ Vũ Trí Thanh, khi phát hiện người có dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu tay chân, khó nói, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng... tuyệt đối không cho uống bất cứ loại thuốc nào để giảm đau, đặc biệt là aspirin. Đột quỵ thường có hai nguyên nhân: thiếu máu cục bộ do cục máu đông dẫn đến tắc nghẽn mạch máu (chiếm 80%) và đột quỵ do vỡ mạch máu (chiếm 20%). Nếu không may bị đột quỵ do vỡ mạch máu thì việc dùng aspirin có thể gây chảy máu nhiều hơn do aspirin là chất làm loãng máu. Đồng thời, không cho bệnh nhân ăn, uống bất cứ thứ gì vì cơn đột quỵ sẽ khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc nhai nuốt, dễ dẫn đến việc bị nghẹt đường thở.

Điều cần làm ngay khi thấy một người có dấu hiệu đột quỵ là gọi cấp cứu để được hỗ trợ và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Người nhà cũng cần nhớ chính xác thời gian khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện để bác sĩ có phương pháp cấp cứu kịp thời và an toàn nhất. Với một số người, các triệu chứng của đột quỵ có thể xuất hiện thoáng qua vài phút rồi biến mất. Tuyệt đối không chủ quan vì đây là cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA), còn được gọi là "đột quỵ nhẹ". Đây là dấu hiệu tiềm ẩn nghiêm trọng có thể dẫn đến đột quỵ hoàn toàn nếu không được kiểm soát và can thiệp sớm.

Cần kiểm soát và can thiệp trước các triệu chứng đột quỵ thoáng qua. Ảnh: Dược Hậu Giang

Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức tiết lộ tuổi tác và tiền sử gia đình là nguyên nhân gây đột quỵ khó can thiệp vì không ai có thể đảo ngược năm tháng hoặc thay đổi lịch sử gia đình. Tuy nhiên, nguy cơ đột quỵ phần lớn do nhiều nguyên nhân chủ quan và có thể kiểm soát. Điều quan trọng là mỗi người cần nâng cao ý thức và chủ động trong phòng bệnh.

Hạ huyết áp: Huyết áp cao là nguyên nhân làm tăng gấp đôi, thậm chí gấp bốn lần nguy cơ đột quỵ. Để giữ huyết áp ổn định, người bệnh nên hạn chế muối, các thực phẩm giàu cholesterol như đồ chiên, nướng, phô mai...; nên ăn nhiều trái cây, rau, cá, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít đường; tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Giảm cân: Béo phì cũng như các biến chứng liên quan như huyết áp cao và tiểu đường làm tăng khả năng đột quỵ. Do đó, mỗi người cần thăm khám sức khỏe tổng quát để bác sĩ kiểm tra chỉ số BMI và xây dựng chế độ ăn đủ nhu cầu; chọn môn thể thao phù hợp và luyện tập mỗi ngày. Tập thể dục không chỉ giúp giảm cân và giảm huyết áp mà còn là phương pháp độc lập giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Phòng và trị bệnh tiểu đường: Lượng đường trong máu cao sẽ làm hỏng các mạch máu, cục máu đông dễ hình thành. Do đó, mọi người nên áp dụng chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục và điều trị bằng thuốc để giữ lượng đường trong máu ổn định.

Lựa chọn các thực phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe: Xây dựng chế độ ăn lành mạnh, an toàn để duy trì sự dẻo dai và bền bỉ theo thời gian, trong đó, có hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ. Bên cạnh chế độ ăn hằng ngày đảm bảo đủ 4 nhóm chất, đa dạng thực phẩm và cách chế biến, mỗi người cũng cần ăn đủ bữa, uống đủ nước, sử dụng thêm thực phẩm chứa enzym nattokinase để tạo "lá chắn" an toàn cho sức khỏe.

Như Ý