Những lợi thế khi đầu tư nhà phố thương mại biển sở hữu lâu dài

Phân khúc nhà phố thương mại biển sở hữu lâu dài thu hút nhà đầu tư vì khả năng sinh lời và sự minh bạch pháp lý khi nguồn cung khan hiếm.

Các chuyên gia nhìn nhận Covid-19 khiến tâm lý thị trường bất động sản có nhiều thay đổi, các nhà đầu tư "lướt sóng" chọn chờ qua mùa dịch, còn lại đa số hướng đến đầu tư dài hạn. Nhiều người đang nắm bắt cơ hội ở phân khúc nhà phố thương mại biển sở hữu lâu dài vì tính bền vững của loại hình bất động sản này.

Khả năng sinh lời

Theo một nghiên cứu của CBRE, khả năng sinh lời của loại hình bất động sản nhà phố thương mại khoảng 8-10% tổng giá trị khoản đầu tư mỗi năm vì khả năng tối ưu công năng, vừa để ở, vừa để kinh doanh hoặc cho thuê.

So sánh với nhiều loại hình sản phẩm khác, các nhà đầu tư cho rằng nhà phố thương mại có lợi thế vì vừa là nơi "trú ẩn" vốn, vừa có khả năng sinh lợi nhuận hàng tháng nhờ khai thác kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng. Khả năng thanh khoản cao chính là nguyên nhân khiến phân khúc này sôi động, nhận nhiều sự quan tâm của giới đầu tư.

Khả năng sinh lời bền vững nhưng nguồn cung khan hiếm khiến nhà phố thương mại càng được giới đầu tư săn đón và chủ động tìm kiếm các dự án mới. Loại hình nhà phố thương mại biển ở các thị trường du lịch mới nổi sẽ trở thành tâm điểm vì cơ hội đầu tư đa dạng, tỷ lệ sinh lời tiềm năng vì giá đất tại các khu vực này còn thấp, dư địa tăng giá còn nhiều.

Phối cảnh nhà phố thương mại biển tại dự án Tổ hợp Đô thị Nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay. Ảnh: Nam Group.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng các nhà đầu tư càng đề cao yếu tố an toàn cho dòng vốn đầu tư, trong đó, tính pháp lý minh bạch và sở hữu lâu dài là yếu tố giúp các dự án nhà phố thương mại biển chiếm ưu thế. Do đó, chỉ cần các dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý và có sở hữu lâu dài, giá trị dự án trong mắt nhà đầu tư tăng lên nhiều lần.

Nhà phố thương mại biển sở hữu lâu dài

Với lợi thế nhà phố thương mại biển sở hữu lâu dài với pháp lý rõ ràng, The Sound by Thanh Long Bay – phân khu nhà phố thương mại biển đầu tiên thuộc tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Dự án do Tập đoàn Nam Group phát triển, ở ngay bên Mũi Kê Gà, Bình Thuận. Dự kiến sau khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động, từ TP HCM chỉ mất khoảng 2 giờ di chuyển đến đây.

The Sound by Thanh Long Bay có kiến trúc hai mặt tiền, 100% nhà phố tại phân khu đều có mặt tiền trước là đường phố sầm uất, mặt tiền sau là công viên xanh mát giúp tối đa công năng khai thác. Bên cạnh đó các căn góc tại đây có tới 3 mặt tiền. Hơn 200 căn nhà phố thương mại biển The Sound by Thanh Long Bay có diện tích từ 108 m2 đến 154 m2. Thiết kế một trệt hai lầu, diện tích sử dụng mỗi căn lên đến gần 300 m2 mang đến sự rộng rãi, thoải mái và tối ưu lợi nhuận khai thác.

Phối cảnh nhà phố thương mại biển The Sound by Thanh Long Bay có nhiều lợi thế thu hút nhà đầu tư nhờ kiến trúc hai mặt tiền và pháp lý sở hữu lâu dài. Ảnh: Nam Group.

Để làm được điều này, đơn vị phát triển Nam Group đã phải "hy sinh" nhiều đất thương phẩm, tốn thêm chi phí vì để hoàn thiện hai mặt tiền so với kiến trúc chỉ một mặt ngoài như nhà phố thương mại thông thường. Với thiết kế độc đáo này, nhà phố thương mại biển The Sound sẽ đem lại nhiều cơ hội kinh doanh cho khách hàng, tạo ra lợi nhuận ổn định bên cạnh giá trị thụ hưởng từ nhiều tiện ích tại tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay.

Đại diện đơn vị phát triển Nam Group cho biết đã thiết kế hơn 15.000 m2 công viên cây xanh quy hoạch riêng cho phân khu The Sound. Mỗi khu nhà phố đều có một công viên trung tâm với diện tích gần 2000 m2. Tính trung bình, mỗi căn nhà phố The Sound đều sở hữu một khoảng xanh với diện tích gần 50 m2.

Hơn 15.000 m2 công viên cây xanh được quy hoạch riêng cho phân khu nhà phố thương mại biển The Sound by Thanh Long Bay. Ảnh: Nam Group.

Các chủ nhân có thể lựa chọn khai thác nhiều loại hình kinh doanh phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận như khách sạn, cửa hàng, quán cà phê, bar, nhà hàng... Trong trường hợp nhà đầu tư không muốn nhận nhà để khai thác kinh doanh vào thời điểm bàn giao, Nam Group sẽ mua lại sản phẩm với lợi nhuận 12% tính trên tổng giá trị mà khách hàng đã thanh toán, nhằm bảo toàn vốn và lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Phân khu The Sound được thừa hưởng nhiều tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí của tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay với chuẩn mực quản lý và vận hành tiêu chuẩn quốc tế từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Dự án còn hưởng lợi từ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khi tuyến cao tốc này khởi công trong tháng 9, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Kê Gà (Bình Thuận) chỉ còn 2 giờ, tạo động lực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Kê Gà.

Thanh Thảo