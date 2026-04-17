Những lời tâm sự nhẹ nhàng gửi đến cô gái của anh

Anh vừa cứng rắn, lại nhẹ nhàng, linh hoạt về suy nghĩ, trưởng thành về nhận thức, yêu bản thân, yêu gia đình, yêu thiên nhiên.

Chào cô gái, chào người bạn đồng hành sắp tới của anh. Ngày hôm nay em của em thế nào, mọi thứ vẫn suôn sẻ với em chứ? Có cần người đồng hành tâm sự không nhỉ, anh ở đây là đã sẵn sàng, chỉ chờ tâm sự của em. Anh 28 tuổi, một chàng trai cứng rắn, nhẹ nhàng, linh hoạt về suy nghĩ, trưởng thành về nhận thức, yêu bản thân, yêu gia đình, cũng đặc biệt yêu mọi thứ từ thiên nhiên. Trong quá trình tìm gặp cũng như chờ đợi em ở cạnh, anh không ngừng nâng cao và phát triển bản thân từ nhưng điều nhỏ nhặt nhất là lời ăn tiếng nói, cũng như ăn mặc, để khi gặp em, anh mong mọi thứ đã đủ chỉnh chu.

Trong công việc, anh không thể tìm em, vì đấy là môi trường làm việc. Ngoài công việc, anh tham gia các hoạt động thể thao như: chạy bộ, leo núi, bơi, chơi cầu lông, các hoạt động vừa rèn luyện, vừa giải trí. Đây là các cơ hội tiếp cận được ánh mắt của em, người bạn đồng hành ạ, mong em có mặt ở những nơi này.

Không chỉ kìm hãm mình ở những nơi trên, anh cũng có thời gian đi vài nơi ở các điểm checkin giới trẻ chúng mình. Không biết em sẽ có mặt thêm ở các làng nghề không nhỉ, vào những lúc có cơ hội anh sẽ đi đến những nơi này.

Mong rằng những điều chia sẻ của anh ở trên là những lời mở đầu nhẹ nhàng, vui vẻ, đủ để có cơ hội nhận được thư của em, để hỏi và trò chuyện với anh thêm.

À, anh ở Ba Vì - Hà Nội nhé. Chờ thư của em, tình yêu không chỉ ngồi chờ mà đến, còn cần chủ động, vậy mạnh dạn để tình yêu nảy nở em nhé.

