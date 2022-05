Những lợi ích của vận động dưới nước với người viêm khớp

Hoạt động thể chất dưới nước có hiệu quả cao đối với bệnh nhân viêm khớp, giúp thúc đẩy tính linh hoạt và giảm căng thẳng cho hệ cơ xương khớp.

Chuyên gia vật lý trị liệu Julie Mulcahy, Tập đoàn quản lý sức khỏe McLaren, bang Michigan, Mỹ, cho biết tập thể dục dưới nước phù hợp cho mọi độ tuổi bị viêm khớp. Đi bộ dưới nước, thể dục nhịp điệu dưới nước hay Zumba dưới nước và các chương trình tập luyện cá nhân hóa theo nhu cầu thể chất đều được khuyến khích.

Theo các chuyên gia tại Hiệp hội Vật lý trị liệu Mỹ, nước có thể tải tới gần 90% trọng lượng cơ thể người. Lực nổi này giúp việc di chuyển trong nước trở nên dễ dàng hơn, giảm tải trọng các khớp phải gánh vác. Nhờ đó, người tập có thể thực hiện các động tác dễ dàng.

Tập thể dục trong nước giúp thư giãn và giảm viêm sưng lên hệ khớp khi vận động trên mặt đất. Khớp bị viêm và đau do tập luyện trên mặt đất như tập tạ nặng, vận động tương tự trong nước lại không gây thêm ảnh hưởng lên hệ khớp.

Việc đi bộ dưới nước từ bên này sang bên kia của bể bơi tiêu hao năng lượng hơn so với đi bộ trên mặt đất, do nước có lực cản lớn gấp 12 lần so với không khí, Tiến sĩ Mulcahy chia sẻ. Vì vậy, cơ bắp không những được tăng cường mà cơ thể còn có dịp đốt cháy nhiều calo hơn giúp giảm cân hiệu quả.

Theo Tổ chức Viêm khớp Mỹ, người bị viêm khớp có thể đi bộ ở khu vực cạn của hồ bơi hoặc đi bộ ở khu vực sâu với phao. Đi bộ lùi về phía sau và đi ngang, rồi đi về trước nhẹ nhàng. Bài tập đơn giản này giúp săn chắc các cơ. Ngồi dọc theo thành bể bơi và thực hiện các động tác đá hoặc ngồi xổm cũng giúp tăng cường khả năng tập luyện dưới nước.

Vận động dưới nước giảm căng thẳng cho hệ xương khớp, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Ảnh: Shutterstock

Tiến sĩ Mulcahy cho biết thêm, tập thể dục dưới nước giúp toàn bộ hệ cơ vận động và thúc đẩy các chuyển động nhịp nhàng, giúp cải thiện khả năng vận động và tăng cường sức bền hệ tim mạch.

Tập thể dục dưới nước cho người bệnh viêm khớp khác với vận động bơi lội thông thường do nhiệt độ nước sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với người bệnh. Chương trình tập thể dục dưới nước cho người viêm khớp được thực hiện trong nước ấm từ 33 đến 37 độ C để hỗ trợ thư giãn cho khớp khi vận động, trong khi nhiệt độ nước hồ bơi thông thường từ 28 đến 31 độ C. Bơi lội cũng là bài tập vận động tốt cho người bị viêm khớp giúp kéo giãn cơ bắp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Lưu ý trước khi tập thể dục dưới nước

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, thiết kế bài tập phù hợp với bệnh lý xương khớp. Bạn có thể chuẩn bị phụ kiện hỗ trợ dưới nước, như giày nước nhằm giúp có thêm lực kéo trên sàn hồ. Nếu đang tập thể dục ở vùng nước sâu, hãy mặc áo phao để giữ cơ thể nổi. Người bệnh cũng có thể sử dụng tạ xốp hoặc bàn đạp để tăng lực kháng.

Nên uống đủ nước trước khi tập luyện dưới nước. Dù ở dưới nước, người tham gia vận động vẫn ra mồ hôi khi tập, nên việc cung cấp đủ nước cho cơ thể rất quan trọng.

Hãy nghỉ ngơi khi khớp bắt đầu đau. Nếu cảm thấy bất kỳ cơn đau khớp nào trong khi vận động, nên dừng lại và chia sẻ với bác sĩ để điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp.

Mai Trinh

(Theo Verywell Health, Creakyjoints)