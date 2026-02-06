Những linh vật ngựa gây chú ý khắp Trung Quốc

Tại Trung tâm thương mại Jingfeng ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, bức tượng ngựa khổng lồ cao khoảng 7,6 m ''gây sốt'' nhờ hình dáng tròn trịa. Tác phẩm này thuộc triển lãm nghệ thuật chủ đề "Bảo mã Trường An hoa", được tổ chức nhằm chào đón năm Ngọ.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa thời Đường - giai đoạn lịch sử nổi tiếng với quan niệm thẩm mỹ "mập là đẹp", thể hiện sự sung túc, giàu có, hùng mạnh. Các đường nét được phóng đại theo phong cách tròn trịa, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống cổ điển và phong cách hoạt hình hiện đại. Ảnh: Sohu