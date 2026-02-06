Những linh vật ngựa gây chú ý khắp Trung Quốc

Tại Trung tâm thương mại Jingfeng ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, bức tượng ngựa khổng lồ cao khoảng 7,6 m ''gây sốt'' nhờ hình dáng tròn trịa. Tác phẩm này thuộc triển lãm nghệ thuật chủ đề "Bảo mã Trường An hoa", được tổ chức nhằm chào đón năm Ngọ.
Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa thời Đường - giai đoạn lịch sử nổi tiếng với quan niệm thẩm mỹ "mập là đẹp", thể hiện sự sung túc, giàu có, hùng mạnh. Các đường nét được phóng đại theo phong cách tròn trịa, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống cổ điển và phong cách hoạt hình hiện đại. Ảnh: Sohu
Bên cạnh "ngựa béo" là một bức tượng ngựa nhỏ với ý nghĩa tương tự nhưng khác màu. Hai bức tượng được trưng bày cho du khách tham quan miễn phí tới 3/3. Ảnh: Sohu
Tại một trung tâm thương mại ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, tượng ngựa lộn đầu, đeo phụ kiện bị chỉ trích và phá dỡ vào ngày 5/1, ba ngày sau khi được trưng bày. Một số người yêu thích bức tượng đã gọi điện tới bộ phận chăm sóc khách hàng của trung tâm thương mại và nhận được câu trả lời "lý do bất khả kháng". Ảnh: Sina
Tại Bắc Kinh, 8 con ngựa với nhiều tư thế như hí vang, phi nước đại được trưng bày trên phố đi bộ Vương Phủ Tinh. Bộ tượng lấy cảm hứng từ truyền thuyết "bát tuấn" của Chu Mục Vương, biểu tượng cho sự thịnh vượng, tinh thần dân tộc. Ảnh: Chinanews
Tác phẩm long mã (rồng ngựa) cao 2,83 m nằm ở vị trí trung tâm triển lãm điêu khắc gỗ "Phi mã tiến tới!" được tổ chức tại chùa Hồng Ân 700 năm tuổi tại quận Đông Thành, Bắc Kinh.
Ngoài bức tượng này, du khách đến chùa còn được chiêm ngưỡng một số tác phẩm khác lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc như Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn hay Na Tra. Ảnh: Chinadaily
Tác phẩm ngựa đen khổng lồ tại trung tâm thương mại Beijing Century Golden Resources. Ảnh: CNS
Ở con hẻm Lãm Diện Hổ Đồng thuộc quận Tây Thành, nổi tiếng với những cửa hàng sáng tạo, các tác phẩm ngựa chào đón năm mới cũng đã xuất hiện từ đầu tháng 1. Ảnh: JPChina
Tác phẩm đèn lồng hình ngựa khổng lồ trong Lễ hội Đèn Tần Hoài lần thứ 40 tại Nam Kinh. Ảnh: JPChina
Tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nhiều tác phẩm điêu khắc băng hình ngựa được dựng lên ở khu Thế giới băng tuyết. Ngoài ra, một số tác phẩm hình ngựa làm từ tuyết cũng gây chú ý tại khu vui chơi này. Ảnh: JPChina
Hoài Anh (Theo Sina, Sohu, JPChina)