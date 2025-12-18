Những lễ cưới đình đám showbiz Việt 2025

Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương
Hoa hậu Việt Nam 2020 lên xe hoa về làm dâu ở Quảng Trị hôm 22/10. Nhà trai dựng rạp cưới 2.300 m2 bên bờ sông Nhật Lệ gây chú ý. Họ còn tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội hôm 9/11, đón bạn bè showbiz chung vui. Ông xã của Đỗ Thị Hà là doanh nhân Viết Vương - con trai của ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải.
Loạt khoảnh khắc trong lễ cưới của mỹ nhân gây bão trên nền tảng số. Từ khóa "đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà" từng vào top thịnh hành Google Trends. Cả hai yêu nhau kín tiếng nhiều năm, công khai trước vài ngày tổ chức lễ ăn hỏi. Độ nổi tiếng của cô dâu, gia thế của gia đình chú rể là các yếu tố khiến đám cưới tạo "cơn sốt".
Hình ảnh đám cưới Đỗ Thị Hà - Viết Vương trong MV Đón em do ca sĩ Dương Edward thể hiện.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hiện cô lấn sân kinh doanh mảng làm đẹp.
Vũ Cát Tường - Thu Trang (Bí Đỏ)
Họ làm lễ cưới hồi tháng 2 trước sự chứng kiến của bạn bè. Vũ Cát Tường chọn không gian ngoài trời, trang trí nhiều hoa tươi theo phong cách lãng mạn. Ca sĩ hát nhạc phẩm sáng tác riêng để tặng bạn đời, hứa yêu thương Thu Trang đến hết đời.
Trong 5 năm gắn bó, cả hai kín tiếng về mối quan hệ, chỉ âm thầm hỗ trợ nhau trong công việc. Thu Trang 31 tuổi, quê Nam Định, là nghệ sĩ múa ballet chuyên nghiệp 14 năm. Cô tham gia hai MV của bạn đời gồm Có người và Từng là.
MV Ngày này, người con gái này của Vũ Cát Tường tặng Thu Trang.
Vũ Cát Tường, 33 tuổi, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cát Tường từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua và album Giải mã (2014), Stardom (2018), Inner me (2019), EP (album ngắn) Một triệu năm ánh sáng (2020). Năm 2022, ca sĩ công khai là người đồng tính.
Tiên Nguyễn - Justin Cohen
Đám cưới của con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên là sự kiện hot cuối năm. Fashionista Tiên Nguyễn và chồng người Dubai đón hàng trăm khách mời showbiz dự hôn lễ ở TP HCM vào ngày 7/12, sau đó tổ chức thêm tiệc ở Đà Nẵng hôm 12/12. Họ đầu tư không gian lễ cưới xa hoa, theo kiến trúc Phục Hưng. Cô dâu diện nhiều mẫu váy cưới đắt tiền.
Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, 28 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Bạn đời của cô là Justin Cohen, thuộc thế hệ 8x, làm việc trong ngành quảng cáo.
Hồ Quỳnh Hương - Hoàng Công Thành
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, 45 tuổi, làm đám cưới ở Quảng Ninh sau 5 năm yêu, vào ngày 15/5. Người đẹp chọn đảo Rều tại quê hương để tổ chức tiệc với khoảng 150 khách. Dưới cơn mưa nhẹ, cô dâu, chú rể nhiều lần khóc khi nói lời ước hẹn.
Thông tin ca sĩ kết hôn gây bất ngờ bởi cô vốn kín tiếng chuyện riêng tư. Tại hôn lễ, giọng ca Bên nhau trọn đời lần đầu công khai có con trai hai tuổi. Cô và doanh nhân Hoàng Công Thành quen nhau trong giai đoạn anh gặp chông chênh trong cuộc sống. Theo ca sĩ, âm nhạc giúp họ xích lại gần nhau.
Trích MV cưới Đôi tim thuần khiết của ca sĩ.
Hồ Quỳnh Hương được khán giả yêu mến qua các album Vào đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010). Ca sĩ có nhiều bản hit như Anh, Honey, Bức thư tình thứ hai, Vũ điệu hoang dã. Cô từng tổ chức liveshow Sắc màu (2011), được xem là đỉnh cao sự nghiệp. Sau đó, cô chuyển hướng kinh doanh, hướng đến cuộc sống thiền tịnh, thỉnh thoảng dạy học tại Nhạc viện TP HCM.
Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như
Tiệc cưới của cặp sao diễn ra tại không gian sân vườn thuộc một khu resort tại phường Bình Dương, TP HCM hồi tháng 9. Họ tổ chức lễ ăn hỏi ở Cà Mau năm 2023, sau đó sinh con trai đầu lòng. Cặp sao trang trí tiệc cưới với hàng nghìn bông hoa tươi, mời 80 khách gồm người thân, bạn bè tham dự. Trên lễ đường, Hồ Quang Hiếu nói: "Cảm ơn vợ cho tôi mái ấm gia đình" khiến Tuệ Như xúc động.
Hồ Quang Hiếu, 42 tuổi, nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh).
Đạt G - Cindy Lư
Rapper làm lễ cưới giữa tháng 7 ở TP HCM, đón dàn sao như Bình Minh, Xuân Lan, Chi Pu, Trung Quân, B Ray tới chúc mừng. Hôn lễ diễn ra theo phong cách nhẹ nhàng. Trên sân khấu, Cindy Lư cảm ơn chồng luôn ủng hộ và đối xử tử tế với hai con riêng của cô. Đạt G cho biết may mắn khi có được bạn đời, mong muốn che chở, bảo vệ vợ con suốt đời. Họ đi tới hôn nhân sau 5 năm gắn bó, từng vượt qua nhiều thăng trầm.
Đạt G tên thật Nguyễn Tấn Đạt, 30 tuổi, quê TP HCM. Anh được khán giả biết đến với nhiều bản hit Buồn của anh, Về, Thêm bao nhiêu lâu, Đô trưởng, Hula Hula, Ngọc ngà. Cindy Lư tên thật Lư Hoàng Bảo Ngọc, 29 tuổi, cháu gái của Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc.
Đình Tú - Ngọc Huyền
Diễn viên Đình Tú, 33 tuổi, và Ngọc Huyền, 28 tuổi, làm lễ ăn hỏi, vu quy cuối tháng 10 và tiệc cưới vào ngày 6/11 ở Hà Nội. Đình Tú nói không chắc trở thành người chồng hoàn hảo nhưng sẽ là người phù hợp nhất với Ngọc Huyền trong hôn nhân.
Đình Tú tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Những chặng đường bụi bặm. Ngọc Huyền từng là sinh viên ngành Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô chạm ngõ truyền hình với vai Jun - người yêu của Bảo (Quang Anh) trong series Những ngày không quên. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án như Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Cha tôi người ở lại.
Nông Thúy Hằng - Đình Hiếu
Hồi tháng 7, Hoa hậu Nông Thúy Hằng và chồng doanh nhân tổ chức hôn lễ ở Tuyên Quang, sau đó làm thêm tiệc tại quê nhà chú rể ở Nghệ An. Người đẹp tổ chức sự kiện bình lặng vì thích sự nhẹ nhàng, tránh ảnh hưởng đến gia đình chồng.
Nông Thúy Hằng quê Tuyên Quang (Hà Giang cũ), là người dân tộc Tày. Cô đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam hồi tháng 7/2022, sau đó một năm tham gia Hoa hậu Hữu Nghị Quốc tế tại Trung Quốc, giành vị trí á hậu 2.
Quỳnh Châu - Ngọc Phát
Á hậu Quỳnh Châu kết hôn với doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát hôm 26/10 ở TP HCM, đón khoảng 800 khách mời. Khi trao lời hẹn ước, cô dâu, chú rể đều rơi nước mắt. Hôm 8/12, người đẹp báo tin đang mang thai con đầu lòng, sức khỏe tốt.
Người đẹp Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già. Chồng hơn Quỳnh Châu năm tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh.
Hương Ly - Tùng Anh
Á hậu Hương Ly tổ chức đám cưới với doanh nhân Hoàng Tùng Anh tại một khách sạn ở Hà Nội, ngày 6/12. Nhiều bạn bè thân thiết của cô dâu như Hoa hậu Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Khánh Vân khuấy động không khí tiệc với những màn ca hát.
Sau kết hôn, người đẹp dự định chuyển ra Bắc sinh sống để gần chồng, thuận tiện chăm lo cho tổ ấm.
Tâm Như - Đức Ân
Á hậu Tâm Như tổ chức tiệc cưới tối 16/11 tại một khách sạn 5 sao thuộc trung tâm TP HCM. Cô bật khóc khi xuất hiện trên lễ đường cùng chồng doanh nhân. Cả hai quen nhau hơn hai năm trước khi quyết định về chung nhà. Cô nhận xét ông xã tâm lý, thấu hiểu công việc showbiz của vợ.
Người đẹp tên đầy đủ Đặng Hoàng Tâm Như, quê Thừa Thiên Huế, 26 tuổi, cao 1,75 m. Năm 2023, Tâm Như gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt vị trí á hậu 4.
Salim - Hải Long (Long Hạt Nhài)
Đám cưới Salim diễn ra trên biển ở Khánh Hòa vào tháng 3, quy tụ dàn sao như Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân. Cả hai quen nhau từ ngày còn học cấp ba, nhận lời cầu hôn vào năm 2021, sinh con ba tuổi rồi mới làm lễ cưới.
Salim tên thật là Hoàng Kim Ngân, 33 tuổi, từng đóng các phim Cầu vồng tình yêu, Ma làng 2, nổi bật nhất là vai chính điện ảnh Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ. Chồng cô tên Hải Long, nickname Long Hạt Nhài, bằng tuổi vợ, hiện làm kinh doanh.
Nguyễn Hồng Nhung - Đỗ Trung Thành
Hồi tháng 7, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung kết hôn lần hai tại Mỹ với doanh nhân Đỗ Trung Thành, 48 tuổi, sau hai năm hẹn hò. Sau một vài mối tình, ca sĩ nói trân trọng bạn đời hiện tại. Họ quen nhau từ nhỏ, cùng học âm nhạc, từng yêu nhưng chưa đủ duyên gắn bó. Ca sĩ nói may mắn bởi sau nhiều sóng gió, anh vẫn bên cạnh, sẵn sàng giang tay khi cô yếu đuối.
Nguyễn Hồng Nhung, 44 tuổi, từng theo học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô được biết đến khi thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004, hoạt động trong nước một thời gian rồi sang Mỹ định cư. Ca sĩ từng thực hiện các album như Niềm đau đã qua, Dĩ vãng cuộc tình, Love song - Mộc.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp