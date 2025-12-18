Những lễ cưới đình đám showbiz Việt 2025

Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương

Hoa hậu Việt Nam 2020 lên xe hoa về làm dâu ở Quảng Trị hôm 22/10. Nhà trai dựng rạp cưới 2.300 m2 bên bờ sông Nhật Lệ gây chú ý. Họ còn tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội hôm 9/11, đón bạn bè showbiz chung vui. Ông xã của Đỗ Thị Hà là doanh nhân Viết Vương - con trai của ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải.

Loạt khoảnh khắc trong lễ cưới của mỹ nhân gây bão trên nền tảng số. Từ khóa "đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà" từng vào top thịnh hành Google Trends. Cả hai yêu nhau kín tiếng nhiều năm, công khai trước vài ngày tổ chức lễ ăn hỏi. Độ nổi tiếng của cô dâu, gia thế của gia đình chú rể là các yếu tố khiến đám cưới tạo "cơn sốt".