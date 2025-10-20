Những gương mặt góp phần định hình diện mạo nội dung số Việt Nam

H'Hen Niê, Hòa Minzy được đề cử hạng mục "Vì cộng đồng" tại Vietnam iContent Awards 2025, trong khi nhóm "Sáng tạo số" đa sắc với sự góp mặt của Khoai Lang Thang, Lê Dương Bảo Lâm, Jenny Huỳnh.

Vietnam iContent Awards 2025 là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng sáng tạo hiện nay, được bàn luận dày đặc trên các nền tảng số. Danh sách đề cử quy tụ nhiều cá nhân, tổ chức lẫn dự án tiêu biểu, góp phần giúp lĩnh vực nội dung số thêm phong phú, đa màu sắc. Năm nay, ban tổ chức mở rộng ba hạng mục với 11 giải - từ "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất", "Âm nhạc truyền cảm hứng", "Hiện tượng số của năm" đến "Tổ chức/Cá nhân vì cộng đồng".

Theo đại diện ban tổ chức, các đề cử khắc họa bức tranh đa sắc của ngành sáng tạo nội dung Việt. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Khoai Lang Thang, Giang Ơi, Khánh Vy - đại diện cho thế hệ sáng tạo chuyên nghiệp, mùa giải năm nay còn ghi nhận đóng góp của nhiều cá nhân trẻ và dự án cộng đồng mới nổi như Vẽ Hạnh Phúc, Sài Gòn Xanh, Bếp Bên Sườn Đồi...

"Từ vlog, podcast, âm nhạc đến các chiến dịch truyền thông số, mỗi ứng viên có màu sắc riêng, góp phần khắc họa một thế hệ làm nội dung năng động, nhân văn và phản ánh chân thực đời sống Việt trên không gian số", người đại diện nói.

Trong đó, giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" có đến 12 ứng viên gồm Khoai Lang Thang, Ninh Dương Story, Khánh Vy, Châu Bùi, Giang Ơi, Jenny Huỳnh, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Hannah Olala, Tít ở trên mây, Con Cò đây, Tina Thảo Thi, Gia đình truyền hình.

"Nhà sáng tạo nội dung của năm là giải quan trọng nhất Vietnam iContent Awards 2025 nhằm tôn vinh những gương mặt tạo dấu ấn riêng, có sức ảnh hưởng tích cực đến người xem và tần suất đăng tải video, sản phẩm số thường xuyên trong năm. Họ góp phần định hình diện mạo nội dung số Việt Nam: đa màu sắc, lan tỏa giá trị tích cực, qua đó quảng bá giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc", đại diện ban tổ chức cho hay.

Châu Bùi được đề cử "Nhà sáng tạo nội dung của năm". Ảnh: NVCC

Schannel, Check in Vietnam, Yeah1, Vie Channel, Vietcetera, VTV24, Sài Gòn Tếu, FAPTV, Wolfoo tiếng Việt, Chuyện của Hà Nội tham gia hạng mục "Tổ chức sáng tạo nội dung của năm". Các ứng viên có cơ hội bước vào vòng chung kết (ngày 30/10 đến 18/11).

Trong khi đó, Harry Nista và 5 gương mặt trẻ An Trương, Sabrina Uyên Lưu, Vẽ hạnh phúc, City's Codes, Will, Tina tranh giải "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng". Họ hoạt động chưa đầy hai năm nhưng vẫn duy trì tần suất đăng tải đều đặn; sản phẩm, video nhất quán, đa dạng, mới lạ; tạo ảnh hưởng tích cực và thu hút công chúng.

Giải "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" là cuộc cạnh tranh của Lê Dương Bảo Lâm, Võ Tấn Phát, Tina Thảo Thi, Tít ở trên mây, MisThy, Anh Mặt Vuông, Tủn Cùi Bắp, Harry Nista, Jenny Huỳnh, Hannah Olala, Ninh Dương Story, GonPink, Hà Vy (apinvy) và "hotgirl 7 thứ tiếng" MC Khánh Vy.

Giải "Nhà sáng tạo truyền cảm hứng" nhiều ứng viên nhất Vietnam iContent Awards 2025, với 19 người, nổi bật trong số đó là H'Hen Niê, Phạm Tuấn Hưng, Bếp Bên Sườn Đồi, Út Về Vườn, Vĩnh Thích Ăn Ngon,Hoàng Thị Minh Ngọc, Hành trình đi tìm Mỹ Linh, Bay cùng Mạch Khanh, Huỳnh Duy Khương, Vẽ kể chuyện...

Giao diện bình chọn hạng mục "Nhà sáng tạo số". Ảnh chụp màn hình

Giải "Âm nhạc truyền cảm hứng" nhằm tôn vinh những ca khúc chứa thông điệp tích cực, giá trị nhân văn. Mỗi bài hát không chỉ chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu, ca từ sâu lắng mà còn lan tỏa niềm tin, khơi gợi sẻ chia và truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Các ứng viên nổi bật gồm: Những ngày trời bao la, Bắc Bling, Phép màu, Buôn trăng, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Made in Vietnam, Nỗi đau giữa hòa bình hay Mặt trời trong bóng tối.

Bên cạnh đó, Gia đình Haha, Sao nhập ngũ, Mái ấm gia đình Việt và ba show khác - Chiến sĩ quả cảm, Tân binh toàn năng, Trò chuyện với tương lai - tranh giải "Chương trình truyền hình truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards 2025. Giải "Video truyền cảm hứng" và "Hiện tượng số của năm" quy tụ nhiều ứng viên quen thuộc, được khán giả yêu thích năm qua.

Ngoài ra, H'Hen Niê, Hòa Minzy được ghi nhận ở nhóm đề cử "Vì cộng đồng" - đại diện cho thế hệ nghệ sĩ sử dụng sức ảnh hưởng để lan tỏa những giá trị nhân văn, hướng về người yếu thế và các hoạt động thiện nguyện.

Ở nhóm dành cho tổ chức, Hoa Sen Group và dự án Sài Gòn Xanh thu hút sự chú ý nhờ chiến dịch truyền thông gắn liền với môi trường và phát triển bền vững. Không chỉ dừng ở những clip lan tỏa thông điệp "sống xanh", các đơn vị này còn biến truyền thông thành hành động thực tiễn, góp phần định hình xu hướng nội dung vì cộng đồng trong kỷ nguyên số.

Vietnam iContent Awards 2025 cũng cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách người Việt sáng tạo và tiếp nhận nội dung. Nếu mùa đầu, phần lớn đề cử thuộc về nhóm giải trí và đời sống, thì năm nay, nhiều dự án xã hội, sáng kiến giáo dục và nội dung tri thức vươn lên mạnh mẽ. Điều đó phản ánh một thế hệ sáng tạo mới- nơi công nghệ, cảm xúc và trách nhiệm xã hội giao thoa.

Theo đại diện ban tổ chức, giải thưởng năm nay không chỉ vinh danh sự sáng tạo mà còn khuyến khích các nhà làm nội dung hướng tới giá trị lâu dài: "Chúng tôi mong tôn vinh những cá nhân, tổ chức đã dùng sức mạnh nội dung để tạo tác động tích cực, giúp hình ảnh Việt Nam trên không gian số ngày càng nhân văn, đa chiều và đáng tự hào".

Hiện chương trình mở cổng bình chọn trực tuyến trên chuyên trang Vietnam iContent Awards 2025 đến ngày 24/10, tiếp đó là vòng chung kết (30/10-18/11). Kết quả sẽ được công bố trong đêm trao giải dự kiến diễn ra tháng 11, với sự tham dự của đại diện giới sáng tạo, nghệ sĩ và doanh nghiệp truyền thông số.

Độc giả còn 4 ngày nữa để bình chọn cho ứng viên yêu thích. Ảnh chụp màn hình

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Hiếu Châu