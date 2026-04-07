Những điều nên làm và tránh khi dị vật rơi vào mắt

Vật lạ rơi vào mắt có thể gây tổn thương nếu xử trí sai, đừng dụi hay tự lấy ra bằng tay, hãy giữ bình tĩnh và xử trí đúng cách.

Dị vật như lông mi, bụi rơi vào mắt thường gây cảm giác cộm, đỏ, rát. Trong nhiều trường hợp, chớp mắt liên tục có thể giúp đẩy dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, khi không nhìn rõ dị vật, nhiều người có thói quen dụi mắt hoặc dùng tay để lấy ra. Cách này không chỉ kém hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương và nhiễm trùng mắt. Vì vậy, cần lựa chọn phương pháp xử lý an toàn, phù hợp để tránh biến chứng. Dưới đây là những điều nên làm và tránh khi có dị vật rơi vào mắt.

Nên làm

Kiểm tra vị trí dị vật đúng cách

Khi có dị vật rơi vào mắt, bạn nên giữ bình tĩnh và kiểm tra trong điều kiện đủ ánh sáng. Sau khi rửa tay sạch, có thể kéo mi dưới xuống và nhìn lên hoặc nâng mi trên lên và nhìn xuống trước gương để xác định vị trí dị vật. Trong nhiều trường hợp, dị vật chỉ là hạt bụi nhỏ nằm trên bề mặt kết mạc hoặc mí mắt, có thể quan sát và xử lý an toàn nếu không sắc nhọn.

Giữ bình tĩnh và chớp mắt để mắt tự làm sạch

Phản xạ tự nhiên của mắt là chớp mắt và tiết nước mắt để đẩy dị vật ra ngoài. Bạn có thể chớp mắt liên tục, mạnh hơn bình thường để hỗ trợ quá trình này, đặc biệt với các dị vật nhỏ như lông mi hoặc bụi.

Rửa mắt bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý

Nếu dị vật trong mắt không tự trôi ra, hãy rửa mắt bằng nước sạch hoặc dung dịch muối sinh lý. Khi rửa, nghiêng đầu về phía mắt bị dị vật, mở mắt nhẹ để dòng nước chảy từ trong ra ngoài, tránh làm dị vật lan sang mắt còn lại.

Xử lý nhẹ nhàng với dị vật nhỏ

Với dị vật nằm ở mi dưới, có thể dùng bông ẩm sạch để lấy ra nhẹ nhàng. Nếu ở mi trên, thử kéo mi trên phủ xuống mi dưới rồi thả ra để dị vật theo chuyển động trôi ra ngoài, tránh chạm trực tiếp vào nhãn cầu.

Xử lý ghèn hoặc chất nhầy đúng cách

Trường hợp mắt có ghèn do dị ứng hoặc viêm, nên dùng khăn ấm, ẩm đắp lên mắt vài phút để làm mềm, sau đó lau nhẹ từ góc trong ra ngoài bằng bông sạch. Cần đảm bảo vệ sinh tay và dụng cụ trong suốt quá trình thực hiện để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Nên tránh

Dụi mắt

Dụi mắt là phản xạ thường gặp nhưng dễ gây trầy xước giác mạc, đặc biệt khi dị vật còn trong mắt. Khi đó, tình trạng đau rát và viêm có thể nhiễm nặng hơn.

Dùng tay hoặc vật sắc nhọn lấy ra

Dùng tay, móng tay, nhíp hay tăm bông để lấy dị vật là hành động nguy hiểm. Tay chứa nhiều vi khuẩn, còn vật sắc nhọn có thể gây tổn thương trực tiếp đến nhãn cầu.

Chủ quan với cảm giác cộm kéo dài

Đôi khi cảm giác có dị vật trong mắt là do khô mắt, trầy xước nhẹ hoặc viêm bờ mi. Nếu khó chịu kéo dài, cần theo dõi và đi khám kịp thời.

Nếu dị vật mắc sâu, không thể tự lấy ra hoặc mắt đau nhiều hay có các dấu hiệu như nhìn mờ, thay đổi thị lực, mắt chảy máu hoặc không nhắm lại, cần đi khám sớm. Bác sĩ có thể dùng thuốc nhỏ, dụng cụ chuyên dụng hoặc kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh để xác định và xử lý an toàn.

Bảo Bảo (Theo WebMD)