Những điều chồng nên làm trên giường

Theo quan niệm truyền thống đàn ông luôn chủ động trong tình dục nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng trong lĩnh vực này phụ nữ cũng có nhu cầu riêng.

Dưới đây là 5 điều phụ nữ muốn chồng làm trên giường, theo các chuyên gia tình dục.

Nói về những gì họ thích và lên kế hoạch trước

Tình dục là trải nghiệm thiên về thể chất nhưng giao tiếp cũng không kém phần quan trọng, nếu thiếu có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia tình dục, ngồi xuống nói chuyện với bạn đời về những gì họ thích, không thích và những gì họ tò mò có thể giúp trải nghiệm của hai người thăng hoa hơn.

Hai người có thể bật một chai rượu, uống một lon bia trước khi chia sẻ về điều đó hoặc bật một chương trình bạn biết có cảnh sex ướt át. Dù thế nào, bạn cũng nên thể hiện nỗ lực, ý định và mong muốn làm cô ấy hài lòng.

"Điều quan trọng là ưu tiên sex và phải nói rõ những điều bạn muốn làm", bác sĩ trị liệu tình dục, tiến sĩ Chris Donaghue (ở Mỹ), nói.

Ảnh minh họa: Fatherly

Tận dụng sự đa dạng

Đơn điệu là điều khủng khiếp trong sex, là một trong những nguyên nhân đẩy bạn đời vào ngoại tình.

"Những người đã kết hôn lâu hoặc yêu lâu đôi khi bớt tò mò hơn về bạn đời. Họ có thể ngừng phiêu lưu hoặc ngừng phát triển trong đời sống tình ái", tiến sĩ Tammy Nelson, nhà trị liệu tình dục và là tác giả của cuốn sách When You're the One Who Cheats, nói.

Vì vậy, thay vì lặp lại theo khuôn mẫu, bạn nên tìm nhiều cách thức gần gũi bạn đời để có thể thắp lại ngọn lửa phòng ngủ đang tắt dần.

Quên nhu cầu của bạn đi một chút

Các nghiên cứu năm 2013 của hai tác giả Mỹ Jeffrey Dew (Đại học Bang Utah) và W. Bradford Wilcox (Đại học Virginia) chỉ ra rằng sự hào phóng có ảnh hưởng tích cực đến hôn nhân. Những cử chỉ nhỏ đẹp đẽ có thể giúp hôn nhân bền bỉ và điều này đúng cả trong phòng ngủ. Nói một cách đơn giản, được chồng chiều chuộng trong khi sex có thể giúp phụ nữ hạnh phúc hơn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Viện Kinsey Mỹ (chuyên nghiên cứu về tình dục, giới tính và sinh sản), cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng đạt cực khoái hơn khi chồng cùng cô ấy tham gia nhiều hoạt động khác trên giường, bên cạnh giao hợp. Hãy chú ý đến những gì cô ấy muốn, nỗ lực đáp ứng điều đó.

Tìm đúng tốc độ và nhịp điệu

Amy Levine, huấn luyện viên tình dục người Mỹ và người sáng lập Ignite Your Pleasure ước tính phụ nữ mất khoảng 20 phút để trở nên hưng phấn hoàn toàn. Trong khi đó, nam giới thường đạt được điều đó trong thời gian ngắn.

Những cá nhân khác nhau sẽ bị thu hút bởi những cách bắt đầu sex khác nhau. Cách tiếp cận khó và nhanh có thể hiệu quả với người dễ bị kích động, nhưng không phải ai cũng hiệu quả. Hãy nhớ mô âm đạo rất mỏng manh và có thể phản ứng tiêu cực với sự va chạm mạnh khi không được bôi trơn đầy đủ.

Vì vậy, là nam giới, bạn đừng phấn khích quá nhanh, đặc biệt khi người bạn quan hệ tình dục là bạn đời. Hãy trò chuyện trong suốt thời gian hai người gần gũi. Theo dõi những gì cô ấy thích và hỏi trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Đồ chơi tình dục

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu tình dục Mỹ cho thấy sử dụng máy rung có thể dẫn đến nhiều cực khoái ở gần một nửa số người dùng nữ.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện phần lớn các cơn cực khoái được kích hoạt bởi sự kích thích của máy rung đều mãnh liệt hơn so với những lần đạt được theo cách truyền thống.

Nhật Minh (Theo Fatherly)