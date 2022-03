Những điều chờ đợi runner nhí ở Kun Marathon Huế 2022

Không khí thể thao sôi động, đường chạy thử thách hấp dẫn, nhiều quà tặng, cơ hội giao lưu cùng thần tượng sẽ chờ đón 2.000 em nhỏ vào ngày 9/4 tới.

Ngày hội marathon nhí

Giải chạy Kun Marathon diễn ra vào 9/4, tại khu vực triển lãm Đại nội. Năm nay, Ban tổ chức tăng gấp đôi số lượng vé chạy, để các em có cơ hội tham dự, rèn luyện sức khỏe. Giải dành cho các em nhỏ từ 6-10 tuổi, là con em người dân tại Huế, khu vực lân cận, du khách hoặc vận động viên tham dự giải chạy VnExpress Marathon.

Sau khi đăng ký thành công và nhận race-kit, các phụ huynh sẽ đưa các em đến tham dự sự kiện diễn ra ngày 9/4. Các em chia làm 10 lượt chạy khác nhau, chinh phục quãng đường dài một km, gồm 4 thử thách vượt chướng ngại vật và khoảng 500m đường thẳng về đích.

Các runner nhí vượt thử thách trên đường đua Kun Marathon. Ảnh: VM

Trên đường đua, các em nhỏ căng sức mình để vượt chướng ngại vật, bứt tốc về đích. Trong khi đó, đứng ngoài đường pitch, nhiều phụ huynh cũng đứng ngồi không yên, vừa vổ vũ, vừa cố gắng ghi lại những bức hình của con.

Kun Marathon Huế 2020 từng để lại nhiều ấn tượng cho các em nhỏ. Bé Nguyễn Anh Quân (6 tuổi) chia sẻ lần đầu tham dự một chương trình có nhiều bạn cùng lứa tuổi như vậy. Mẹ của em, chị Bạch Thị Ái Ngọc dậy từ 5 rưỡi sáng, chuẩn bị cho con đi thi chạy. "Cháu háo hức lắm. Hôm nay cháu dậy từ rất sớm, giục tôi đưa đi vì sợ muộn giờ", chị Ngọc nói.

Năm nay, với số lượng 2.000 vé chạy, cùng sự hỗ trợ từ phụ huynh đi cùng, Ban tổ chức dự kiến kéo dài hoạt động trong suốt cả ngày. Bên cạnh đó là nhiều chương trình bên lề hấp dẫn, tặng quà cho các vận động viên nhí.

Thử thách đường chạy hấp dẫn

Kun Marathon Huế 2022 thiết kế một đường chạy có độ khó vừa phải, phù hợp với thể trạng của trẻ em. Ở 500m đầu tiên, các em phải lần lượt vượt qua 4 chướng ngại vật để thử thách sự khéo léo, sức mạnh. Thử thách mô tả theo những địa danh nổi tiếng của Huế như thôn Vĩ Dạ, núi Ngự, Hải Văn Quan, cầu Trường Tiền.

Thiết kế 3D các thử thách tại Kun Marathon Huế 2022.

Hoàn thành 4 thử thách, 2.000 runner nhí sẽ bước vào quãng 500m đường trường, kiểm tra khả năng bứt tốc. Tất cả khi hoàn thành thử thách đều được nhận huy chương, vật phẩm Finisher.

Nhiều quà tặng

Mỗi bé có bộ vật phẩm gồm Bib, áo, mũ, túi đựng. Màu áo T-shirt sẽ chia theo từng độ tuổi. Nhóm runner 6 tuổi mặc áo màu đỏ; 7 tuổi áo màu xanh dương; 8 tuổi áo màu vàng; 9 tuổi màu hồng; 10 tuổi màu xanh lá.

Ban tổ chức trang bị thêm cho các runner nhí mũ lưỡi trai khỏe khoắn, phong cách theo các màu áo. Các nhân vật hoạt hình in ở mặt trái và phải mũ được thiết kế riêng cho Kun Marathon Huế 2022. Bib cũng có 5 màu, tương ứng với các độ tuổi để các em tìm đúng lượt chạy của mình.

Áo chạy màu xanh được phát miễn phí cho các em nhỏ nhóm 10 tuổi.

Các bé về nhất, nhì, ba mỗi lượt chạy sẽ nhận huy chương tương ứng màu vàng, đồng, xám bạc. Mặt trước in dòng chữ "Chúc mừng người chiến thắng" bằng tiếng Anh. Dây đeo bản to gam đỏ, in logo giải chạy.

Giao lưu cùng người nổi tiếng

Sau khi kết thúc các lượt chạy bộ buổi sáng và chiều, Kun Marathon sẽ có thêm chương trình giao lưu cùng người nổi tiếng. Khách mời là những nhân vật được trẻ em yêu thích, sẽ công bố trong thời gian tới. Runner nhí có thể giao lưu, đặt câu hỏi, tham gia phần thử thách trên sân khấu cũng như chụp hình lưu niệm cùng thần tượng.

Khách mời từng giao lưu với runner trong các kỳ Kun Marathon trước đây là youtuber Thơ Nguyễn, cầu thủ Lê Công Vinh, vợ chồng diễn viên Ốc Thanh Vân, Đỗ Kim Phúc với màn tâng bóng nghệ thuật.

Thơ Nguyên giao lưu với các em nhỏ tại giải Kun Marathon Hà Nội 2020. Ảnh: VM

Youtuber Thơ Nguyễn chia sẻ hoạt động chạy này rất ý nghĩa. Vì theo cô, mỗi ngày, các bé vận động sẽ thấy khỏe hơn, hạn chế bệnh tật, giảm được chi phí khám chữa bệnh. Thơ ủng hộ các em nhỏ tích cực luyện tập thể dục thể thao để có sức khỏe học tập và thực hiện ước mơ của mình.

Để đăng ký cho con em tham gia giải chạy nhí tại Huế, phụ huynh điền thông tin tại đây. Ban tổ chức sẽ gửi chính xác địa điểm, thời gian nhận vật phẩm cho phụ huynh qua email đã đăng ký.

Thành Dương