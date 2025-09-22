Những điểm nhấn ở vòng 5 Ngoại hạng Anh

Dự bị lại cứu nguy cho Arsenal. HLV Mikel Arteta gọi các cầu thủ dự bị của Arsenal là những vào sân để kết liễu trận đấu. Sau trận thắng Bilbao ở lượt đầu Champions League, nhóm cầu thủ này tiếp tục giúp "Pháo thủ" thoát hiểm trong trận hòa 1-1 với Man City.
Ở phút bù thứ ba, Eberechi Eze cầm bóng từ sân nhà và châm bóng hoàn hảo để Gabriel Martinelli thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ môn Gianluigi Donnarumma, giữ một điểm ở lại sân Emirates.
Arteta có thể gây tranh cãi khi lựa chọn đội hình xuất phát, nhưng ông có lý khi nhấn mạnh sức mạnh từ băng ghế dự bị. Martinelli và Eze tiếp tục chứng minh Arsenal có đủ "quân bài tẩy" để xoay chuyển cục diện.
Guardiola "dựng xe bus"? HLV Pep Guardiola bật cười khi được hỏi liệu Man City có sử dụng chiến thuật "dựng xe bus" trong trận hòa Arsenal 1-1. "10 năm mới một lần thì cũng không tệ," nhà cầm quân người Tây Ban Nha bông đùa.
Trên sân Emirates, Man City chỉ cầm bóng 32,8%, thấp nhất trong toàn bộ 601 trận đấu tại giải VĐQG mà Guardiola từng cầm quân. Điều trùng hợp, cả hai trận dẫn dắt Man City có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất của Guardiola đều diễn ra trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh, trước đó là 36,5% hồi tháng 3/2023. Thành tích tệ nhất trước đó của ông là 34,6% khi dẫn dắt Bayern gặp Barca ở Champions League 2016.
Guardiola thừa nhận Man City tử thủ chủ yếu xuất phát từ chất lượng lối chơi của Arsenal, thay vì một toan tính chiến thuật có chủ đích. Đồng thời, ông nhấn mạnh bối cảnh là yếu tố quan trọng. Sau chuỗi trận căng thẳng - thắng Napoli ở Champions League và derby Manchester cuối tuần trước - Man City bước vào đại chiến với ít hơn đối thủ hai ngày nghỉ. Đội hình đang trong quá trình tái thiết cũng khiến họ phải điều chỉnh phong cách chơi.
Amorim giải tỏa áp lực. Man Utd trải qua trận đấu cảm xúc tại Old Trafford. Sau khi thủ môn Robert Sanchez nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 5, chủ nhà ghi liền hai bàn nhờ công Bruno Fernandes và Casemiro.
Phút bù hiệp một, Casemiro nhận thẻ vàng thứ hai khiến thế trận đảo chiều. Chelsea dồn lên mạnh mẽ trong hiệp hai và rút ngắn cách biệt nhờ công Trevoh Chalobah. Nhưng Man Utd phòng ngự kiên cường để giữ ba điểm ở lại Manchester.
Fernandes thi đấu nổi bật nhất trận và để lại dấu ấn đặc biệt với bàn thứ 100 cho Man Utd. Fernandes trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha thứ năm chạm mốc 200 lần ra sân cho Man Utd tại Ngoại hạng Anh, sau Luis Boa Morte (296), Bernardo Silva (270) và Cristiano Ronaldo (236). Tiền vệ Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ Man Utd thứ năm ghi bàn trong trận thứ 200 tại Ngoại hạng Anh, sau Denis Irwin, Phil Neville, Wayne Rooney và Antonio Valencia.
Tottenham thể hiện bản lĩnh. Tháng 10/2024, Tottenham dẫn 2-0 rồi thua ngược chủ nhà Brighton 2-3, khiến HLV Ange Postecoglou gọi đó là thất bại tệ nhất sự nghiệp. Nhưng trở lại đúng sân đấu ấy cuối tuần qua, thầy trò Thomas Frank cho thấy sự lột xác về bản lĩnh.
Sau 31 phút, Tottenham bị dẫn 0-2 và tưởng như sẽ nhận thất bại sân khách đầu tiên dưới thời Frank. Thế nhưng, đội bóng London vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 2-2, thậm chí có thời điểm gây áp lực lớn và tiến sát bàn ấn định chiến thắng.
Không chỉ kết quả, cách Tottenham thi đấu mới là điều mang đến niềm tin. Frank nhấn mạnh yếu tố tinh thần và thể chất đã tạo nên sự khác biệt - điều đặc biệt quan trọng với CLB có thể thi đấu tới 50 trận mùa này.
Newcastle và nỗi lo hàng công trên sân khách. Trận hòa Bournemout 0-0 cho thấy sự bế tắc và thiếu sắc bén của Newcastle mỗi khi xa St James’ Park. Với thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,69, thầy trò Eddie Howe nối dài chuỗi bốn trận không ghi bàn trên sân khách, đồng thời không thắng trong sáu chuyến đi xa nhà gần nhất.
Việc xoay tua mạnh tay, với 7 thay đổi so với trận thua Barcelona ở lượt đầu Champions League, không hiệu quả. Tân binh 105 triệu USD Nick Woltemade, dù để lại dấu ấn trong lối chơi tập thể, lại không dứt điểm lần nào. Mất Alexander Isak, một trong những trung phong hàng đầu giải đấu, Newcastle đang đối diện với bài toán nan giải trên hàng công.
Postecoglou gặp khó tại Nottingham. HLV Ange Postecoglou khẳng định Nottingham Forest đang đáp ứng yêu cầu của ông. Nhưng thực tế là đội bóng vẫn chưa biết mùi chiến thắng kể từ khi nhà cầm quân Australia lên thay Nuno Espirito Santo.
Postecoglou đang trải qua 9 trận liền không thắng tại Ngoại hạng Anh, kéo dài từ giai đoạn cuối ở Tottenham. Đây là mạch kết quả tệ hại nhất của ông trong sự nghiệp cầm quân tại các giải VĐQG Australia, Nhật, Scotland hay Anh.
Trong trận hòa Burnley 1-1, Nottingham nhập cuộc hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ hai nhờ lối chơi tốc độ, giàu năng lượng. Nhưng chính sự liều lĩnh trong cách pressing và tổ chức khiến họ dần đánh mất thế trận, để Burnley nhiều lần tạo ra cơ hội ngon ăn và gỡ hòa ở phút 20.
Những khoảnh khắc mất kiểm soát ấy từng khiến Postecoglou thất bại tại SVĐ Tottenham, và giờ đang lặp lại ở City Ground. Nếu không nhanh chóng khắc phục, Forest sẽ khó tìm được sự ổn định và thành công dưới thời nhà cầm quân người Australia.
Potter đứng trước vực thẳm. Graham Potter nổi tiếng là HLV khó đoán, lạnh lùng như một tay chơi poker lão luyện. Bước vào phòng họp báo sau trận West Ham thua Crystal Palace 1-2, gương mặt ông gần như vô cảm. Không ai có thể biết đội bóng của ông vừa thắng đậm 6-0 hay bại trận cay đắng.
Trong môi trường bóng đá vốn đầy cảm xúc - từ cầu thủ đến khán giả và cả ban huấn luyện, Potter lại thường tỏ ra dửng dưng. Sự thiếu bùng nổ ấy khiến ông ngày càng khó chinh phục niềm tin nơi những CLB lớn.
Năng lực cầm quân của Potter không bị phủ nhận. Ông từng thành công tại Ostersunds, ghi dấu ấn ở Brighton và có những giai đoạn cho thấy sự am hiểu chiến thuật tại Chelsea. Trong giới HLV, Potter vẫn được đánh giá cao về tư duy và triết lý bóng đá.
Nhưng điểm yếu lớn nhất của ông chính là phong thái lạnh lùng, thiếu cá tính. Ở những môi trường áp lực cao, đặc biệt với các đội bóng tham vọng lớn, Potter chưa bao giờ tạo được sự gắn kết mạnh mẽ. Khi sự kiên nhẫn của West Ham đã cạn dần, tương lai của chiến lược gia người Anh càng trở nên mong manh.
Wolves lâm nguy. Wolves vốn nổi tiếng là đội nhập cuộc ì ạch, khi thua 9 trong 10 trận gần nhất và mùa nào cũng để thủng lưới trên 10 bàn sau vài vòng đầu. Nhưng tình cảnh hiện tại thậm chí còn tệ hơn.
Đội bóng áo vàng cam thi đấu rời rạc cả công lẫn thủ. Họ mắc nhiều sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua nhất Ngoại hạng Anh, chỉ kém West Ham về số bàn thủng lưới (12 so với 13). Trong khi đó trận thua 1-3 trước Leeds đã phơi bày sự yếu kém của hàng công. Wolves tạo ra số bàn thắng kỳ vọng gấp ba đối thủ, nhưng lại ghi ít bàn hơn gấp ba lần.
Việc cùng lúc mất Nelson Semedo, Rayan Ait-Nouri, Pablo Sarabia và Matheus Cunha trong hè 2025 đã để lại khoảng trống lớn, không chỉ ở chất lượng chuyên môn mà cả kinh nghiệm xử lý những giai đoạn khó khăn.
Xhaka tỏa sáng ở Sunderland. Thương vụ Granit Xhaka rời Leverkusen để gia nhập tân binh Sunderland trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 nhận nhiều hoài nghi.
Nhưng tiền vệ 32 tuổi chơi trọn 5 vòng đầu, mới nhất là trận hòa Aston Villa 1-1 trên sân nhà. Xhaka góp công lớn giúp Sunderland giành 8 điểm - khởi đầu tốt nhất của họ kể từ mùa 2016-2017.
Không chỉ là điểm tựa kinh nghiệm, Xhaka còn trực tiếp để lại dấu ấn trong tấn công. Cưu tiền vệ Arsenal kiến tạo cho Wilson Isidor lập công ở trận thắng Brentford 2-1, và lại dọn cỗ cho đồng đội gỡ hòa trước Aston Villa.
