Những điểm nhấn ở vòng 5 Ngoại hạng Anh

Dự bị lại cứu nguy cho Arsenal. HLV Mikel Arteta gọi các cầu thủ dự bị của Arsenal là những vào sân để kết liễu trận đấu. Sau trận thắng Bilbao ở lượt đầu Champions League, nhóm cầu thủ này tiếp tục giúp "Pháo thủ" thoát hiểm trong trận hòa 1-1 với Man City.

Ở phút bù thứ ba, Eberechi Eze cầm bóng từ sân nhà và châm bóng hoàn hảo để Gabriel Martinelli thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ môn Gianluigi Donnarumma, giữ một điểm ở lại sân Emirates.

Arteta có thể gây tranh cãi khi lựa chọn đội hình xuất phát, nhưng ông có lý khi nhấn mạnh sức mạnh từ băng ghế dự bị. Martinelli và Eze tiếp tục chứng minh Arsenal có đủ "quân bài tẩy" để xoay chuyển cục diện.