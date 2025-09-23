Những điểm mới của sân chơi Vietnam iContent 2025

Vietnam iContent 2025 - sân chơi tôn vinh sáng tạo nội dung số - có nhiều điểm mới, từ trải nghiệm tương tác, talkshow chuyên sâu đến hoạt động gây quỹ cộng đồng.

Khác với mùa đầu tiên, Vietnam iContent 2025 đặt trọng tâm kết nối sáng tạo số với tác động xã hội và trải nghiệm thực tế. Chương trình diễn ra tháng 9-11, xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và truyền cảm hứng đổi mới đến từng nhà sáng tạo.

Dưới đây là những điểm mới của chương trình:

Talkshow "Insight Out" - chia sẻ chuyên sâu về nghề sáng tạo

Một trong những hoạt động đồng hành Vietnam iContent 2025 là talkshow trực tuyến Insight Out, kéo dài tháng 9-10. Nối tiếp câu chuyện làm nghề thú vị của các nhà sáng tạo nội dung được chia sẻ trong mùa một, chương trình xoay quanh góc nhìn từ phía cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ đa kênh (MCNs) và các nhà sáng tạo nội dung.

Theo đó, khách mời chia sẻ tư duy chiến lược, tác động xã hội và trách nhiệm xã hội của sản phẩm, video, clip. Các chủ đề được đề cập gồm: quản lý, khai thác lợi thế sáng tạo nội dung; chặng đường xây dựng thương hiệu bền vững cùng ngành sáng tạo số; sử dụng công nghệ từ nền tảng để kết nối người dùng với nhà sáng tạo...

Creator Camp - không gian trải nghiệm và kết nối

Hoạt động do Meta tổ chức, được thiết kế như không gian sáng tạo, nơi hàng trăm content creator (nhà sáng tạo nội dung) có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và kết nối. Tại đây, họ được trải nghiệm nhiều hoạt động chia sẻ, tương tác độc đáo.

Chương trình dự kiến diễn ra tại TP HCM, hứa hẹn trở thành điểm nhấn của chuỗi sự kiện Vietnam iContent 2025, vừa mang tính kết nối và truyền cảm hứng, vừa tạo ra sân chơi mới mẻ để cộng đồng sáng tạo thể hiện cá tính, khám phá những công cụ mới phục vụ công việc, đam mê.

Ngày hội sáng tạo nội dung số

Ngày hội diễn ra 29/11, tại TP HCM, tổng kết chuỗi hoạt động của Vietnam iContent. Các phiên hội thảo, diễn đàn là không gian để cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và hàng trăm nhà sáng tạo cùng chia sẻ góc nhìn, thảo luận xu hướng mới, đồng thời tìm tiếng nói chung cho sự phát triển bền vững của ngành nội dung số trong nước.

Ban tổ chức cũng thiết kế riêng khu vực triển lãm, tạo không gian để khách mời trải nghiệm, giao lưu, trở thành cầu nối giữa khán giả và các gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng sáng tạo.

Lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam iContent 2025 sẽ tổ chức phiên livestream bán hàng gây quỹ hỗ trợ những chương trình, dự án cộng đồng, với sự tham gia của các KOL, KOC.

Cụ thể, phiên livestream được thực hiện trực tiếp tại sự kiện, vận hành bởi TikTok. Người dùng sẽ tiếp cận hàng chính hãng, nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm quảng bá văn hóa đất nước. Hoạt động nhằm tăng tương tác thực tế, lan tỏa thông điệp nhân văn, nâng cao vai trò xã hội của nội dung số và thương hiệu trong kỷ nguyên mới.

Ban tổ chức và khách mời tại buổi công bố Vietnam iContent 2025, giữa tháng 9. Ảnh: Tùng Đinh

Tâm điểm ngày hội là gala Vietnam iContent Awards 2025, quy tụ hàng trăm tổ chức, cá nhân sáng tạo nội dung và nghệ sĩ, hứa hẹn một đêm vinh hấp dẫn. Năm nay, chương trình có quy mô, tầm nhìn sâu rộng hơn mùa đầu tiên với 10 giải cho ba hạng mục.

Hạng mục Nhà sáng tạo số gồm 5 giải thưởng: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Hạng mục Sản phẩm số có ba giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng.

Ban tổ chức nhận đề cử ngày 4-25/9, vòng bình chọn diễn ra 3-24/10, chung kết từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

Cổng đề cử Cá nhân, nhóm sáng tạo, đơn vị hay nền tảng phù hợp với từng hạng mục có thể tự đề cử qua cổng thông tin Vietnam iContent 2025. Ứng cử có thể tham gia nhiều hạng mục. Ban tổ chức cũng công bố điều lệ, quy định để mọi người dễ theo dõi và tuân thủ yêu cầu.

9 giám khảo Vietnam iContent Awards 2025. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Ảnh: Vietnam iContent Awards 2025

Với chuỗi hoạt động phong phú, Vietnam iContent 2025 đang chứng minh sáng tạo số không chỉ là giải trí hay kinh doanh, mà sẽ trở thành cầu nối giữa thương hiệu, cộng đồng và văn hóa Việt, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành sáng tạo nội dung nước nhà.

Đông Vệ