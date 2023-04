Những điểm đến nổi tiếng khắp Việt Nam lên phim Netflix

Vào trung tâm phố cổ, du khách tự do tham quan, ghé tiệm may địa phương để đặt may áo dài lấy trong ngày. Đây là một trong những hoạt động được nhiều khách nước ngoài yêu thích khi đến phố Hội. Trải nghiệm này từng được blogger nổi tiếng Nas Daily (Mỹ) chia sẻ trong video thu hút hàng triệu lượt xem.