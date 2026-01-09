Những địa bàn lao động được nghỉ hưu sớm 5 năm

Từ năm 2026, lao động công tác đủ năm tại vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm ở mức 56 tuổi 6 tháng với nam và 52 tuổi với nữ, nếu đủ điều kiện bảo hiểm xã hội.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường năm 2026 là 61 tuổi 6 tháng đối với nam và 57 tuổi đối với nữ. Pháp luật cho phép một số nhóm được nghỉ hưu sớm không quá 5 năm so với tuổi chung, gồm người suy giảm khả năng lao động; người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ đội hải quân chuyển quà Tết vào đảo Nam Yết thuộc Quần đảo Trường Sa, nay là Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Phương

Theo Nghị định 135/2020, người lao động làm việc từ đủ 15 năm trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, kể cả địa bàn hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021, được áp dụng tuổi nghỉ hưu thấp hơn so với quy định chung.

Như vậy, từ năm 2026, lao động đủ 56 tuổi 6 tháng đối với nam, 52 tuổi đối với nữ và có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được nghỉ hưu trước tuổi. Tuổi nghỉ hưu sớm tiếp tục tăng theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chung, mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho đến khi đạt mức quy định.

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư quy định danh mục cụ thể các vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định trường hợp được nghỉ hưu sớm. Danh mục cập nhật theo mô hình đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, áp dụng tại 24 tỉnh, thành phố, chủ yếu là khu vực vùng sâu, biên giới và hải đảo, có hiệu lực từ 1/1/2026.

Hồng Chiêu