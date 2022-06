Những dấu hiệu cảnh báo biến chứng trong thai kỳ

Đôi khi những cơn đau đầu, cảm giác buồn nôn hoặc tiết dịch ở âm đạo có thể là dấu hiệu cho thấy thai kỳ đang gặp rủi ro.

Mang thai là giai đoạn cơ thể của người phụ nữ dễ gặp những biến chứng do sức đề kháng phải cùng lúc bảo vệ cho cả mẹ và bé. Nếu không được kiểm soát kịp thời, các biến chứng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi, bà mẹ. Dưới đây là những biến chứng thai kỳ phổ biến nhất.

Các cơn co thắt

Cơn co thắt ở tử cung có thể xuất hiện từ khoảng tháng thứ 4 và kéo dài đến hết thai kỳ. Chúng được gọi là cơn gò Braxton-Hicks, là hiện tượng sinh lý bình thường. Theo các chuyên gia y tế, những cơn co thắt này cho thấy tử cung mẹ đang luyện tập cho ngày lâm bồn chuẩn bị đến. Tuy nhiên, nếu những cơn co thắt xuất hiện từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 37 thì các thai phụ cần được đưa đến bệnh viện vì đây là dấu hiệu chuyển dạ.

Buồn nôn

Ốm nghén rất khó chịu, có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của các thai phụ. Dù là dấu hiệu bình thường trong thai kỳ nhưng chứng buồn nôn, ốm nghén cũng có khả năng phát triển thành chứng nôn nghén nặng. Điều này có thể nghiêm trọng, khiến thai phụ dễ bị mất nước hoặc không nhận đủ chất dinh dưỡng; từ đó khiến trẻ sinh ra có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra, nghén nặng cũng là dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) thường thấy trong thai kỳ.

Đau đầu dữ dội

Đau đầu khi mang thai có thể do nhiều nguyên nhân như thay đổi nội tiết tố, căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu cơn đau trở nên dữ dội lại có thể là dấu hiệu của cao huyết áp hoặc rối loạn huyết áp (tiền sản giật). Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể xảy ra sau 20 tuần của thai kỳ hoặc thậm chí sau khi sinh con.

Đau đầu dữ dội có thể là dấu hiệu của tiền sản giật trong thai kỳ. Ảnh: Freepik

Chảy máu âm đạo

Chảy máu khi mang thai là hiện tượng phổ biến, nhất là trong ba tháng đầu của thai kỳ. Tuy nhiên, sản phụ ra máu nhiều vào giai đoạn cuối là vấn đề nghiêm trọng. Theo các chuyên gia y tế, hiện tượng này có thể là dấu hiệu của các rủi ro về sức khỏe của mẹ, bé như nhau tiền đạo, nhau bong non, mạch máu tiền đạo và vỡ tử cung.

Sưng ở cánh tay hoặc bàn chân

Việc sưng phù khi mang thai là điều bình thường, đặc biệt là ở chân, mắt cá chân, bàn chân, các ngón tay. Dù vậy, các nhà khoa học vẫn cảnh báo các dấu hiệu sưng phù ở cánh tay hoặc bàn chân trong thai kỳ là nguyên nhân dẫn đến rủi ro tiền sản giật, cục máu đông.

Do đó, các thai phụ cần nắm rõ những dấu hiệu nhận biết. Cụ thể, hiện tượng tiền sản giật sẽ thường có các triệu chứng như sưng phù có thể kèm theo đau đầu dai dẳng, thay đổi thị lực, đau bụng, tăng cân đột ngột. Với chứng cục máu đông, người mẹ sẽ cảm thấy sưng to ở một bên chân hoặc tĩnh mạch chân lớn hơn bình thường.

Âm đạo tiết dịch

Khi mang thai, âm đạo của bạn tiết ra một chất dịch loãng, màu trắng sữa gọi là bạch cầu. Nguyên nhân là do mức độ cao của estrogen và progesterone. Theo Medical News Today, dấu hiệu tiết dịch loãng, trong hoặc trắng sữa, chỉ có mùi nhẹ là dấu hiệu bình thuờng. Tuy nhiên, nếu nhận thấy dịch tiết ra có màu sắc lạ, có mùi tanh hoặc mang kết cấu dày, dai là dấu hiệu cho thấy thai phụ đang bị nhiễm trùng âm đạo.

Huyền My (Theo Times of India, WebMD, NHS)