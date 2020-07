Những dạng bài lưu ý khi tiếng Anh lớp 10

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI đưa ra một số bẫy có thể gặp trong đề thi và cách giải quyết từng dạng câu hỏi cụ thể. Thầy cũng đưa ra một số gợi ý giúp các bạn có cách ôn luyện và làm bài tốt trong giai đoạn nước rút.

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Giới từ trong cụm từ

Khi học về giới từ, nhiều bạn mắc phải sai lầm là học nghĩa của nó. Tuy nhiên, giới từ nằm trong một cụm từ sẽ không phụ thuộc vào nghĩa mà phụ thuộc vào cách người Anh/ Mỹ dùng như thế nào. Do vậy, khi học giới từ, đừng học riêng lẻ, hãy học giới từ trong một cụm từ.

Ví dụ: This exam is different __ others.

A. with B. to C. from D. about

Câu này có nghĩa "Kỳ thi này khác biệt với những cái khác". Khi dịch như vậy, chúng ta nghiễm nhiên cho rằng giới từ "with" là đúng. Tuy nhiên, "different" luôn luôn đi với giới từ "from". Do đó, đáp án đúng phải là C.

Ngoài ra, còn có 6 cụm từ thường được sử dụng các em cần ghi nhớ:

Important to: Quan trọng với

As for me/To me: Đối với tôi

Take part in: Tham gia vào

Pay atttention to/Focus on: Tập trung vào ai đó

Share with: Chia sẻ với ai đó

Thank for: Cảm ơn

Thank to: Nhờ có

Thì hiện tại hoàn thành - quá khứ đơn

Thì hiện tại hoàn thành nói về những hoạt động chưa kết thúc. Thì quá khứ đơn nói về những hoạt động đã kết thúc.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành là trong câu có từ "for/since". Tuy nhiên ở nhiều câu hỏi, đây cũng chính là bẫy.

Ví dụ:

1. John __ in Paris for 4 years, but now he is living in London.

A. has lived B. lived C. lives D. is living

Ở câu này, chúng ta dễ dàng thấy có từ "for" là dấu hiệu của từ hoàn thành. Do đó, nhiều bạn sẽ chọn ngay đáp án A. Tuy nhiên, đây là đáp án sai.

Hãy lưu ý, mục đích của thì hiện tại hoàn thành chỉ những hành động chưa kết thúc. Do đó, để chọn được phương án đúng, các em hãy chú ý cả phần nghĩa của câu.

Câu này dịch nghĩa là "John đã sống ở Paris 4 năm, nhưng hiện tại anh ấy sống ở London". Dựa vào ngữ cảnh, hoạt động anh ấy sống ở Paris được 4 năm đã kết thúc. Do đó, thì đúng của động từ phải là quá khứ đơn. Vậy đáp án đúng của cây này là B.

2. Since Peter is good at Math, the teacher __ him for the upcoming Math Contest.

A. has chosen B. chose C. choose D. chooses

Câu này cũng có từ "since" là dấu hiệu nhận biết của thì hoàn thành. Và các thí sinh dễ dàng chọn phương án A. Tuy nhiên, đây tiếp tục là cái bẫy.

Từ "since" trong tiếng Anh có hai nghĩa là "bởi vì" (kết hợp với mọi thì) và "kể từ khi" (trong thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành).

Như vậy, thì của câu này là thì hiện tại (is) nên "since" mang nghĩa "bởi vì", do đó vế sau của câu cũng ở thì hiện tại đơn. Đáp án đúng là D.

So sánh tính từ

Cách ra đề đối với dạng so sánh tính từ:

VD: This exam is much more difficult than I thought (câu hoàn chỉnh)

Cách ra đề thứ nhất: This exam is much more __ than I thought

A. difficult B. difficulty

Muốn lựa chọn tính từ so sánh ở dạng câu hỏi này, các em hãy ghi nhớ nguyên tắc: [tobe + adj] và [V + adv]

Đối với câu trên, ta nhận thấy đặc điểm của câu có tobe (is) nên đáp án đúng sẽ là A.

Cách ra đề thứ hai: This exam is much __ difficult than I thought

A. as B. so C. more D. most

Nhìn vào câu, ta thấy có từ "than", mà "than" luôn đi với "more" hoặc "less" (more/less + than)

Do đó, ta dễ dàng lựa chọn được ngay đáp án đúng ở đây là C.

Cách ra đề thứ ba: This exam is __ more difficult than I thought

A. much B. very C. so D. many

Đây là cách ra đề khó nhất nhằm phân loại thí sinh. Các em cần ghi nhớ trong so sánh hơn, để nhấn mạnh, người ta dùng 4 từ: much, even, far, still.

Cấu trúc: [much/even/far/still] + [adj + er]/[more].

Như vậy, nếu đề bài yêu cầu các em lựa chọn từ đứng liền trước [adj + er] hoặc [more] thì đáp án phải là một trong 4 từ trên. Do đó, ta dễ dàng chọn được đáp án đúng của câu hỏi này là phương án A.

Kế hoạch ôn luyện trong thời gian nước rút

Các em nên dành thời gian tổng hợp lại kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và giao tiếp. Sẽ có khoảng 10 chủ đề quan trọng, bao gồm: Thì của động từ; Từ loại; So sánh tính từ; Câu trực tiếp, gián tiếp; Câu bị động; Trợ động từ khuyết thiếu; Phát âm... Hãy tổng hợp lại và xem mình đang thiếu kiến thức của phần nào, từ đó có kế hoạch ôn luyện hợp lý.

Tiếp theo là ôn luyện từ vựng. Những từ vựng này sẽ nằm trong các bài đọc trong chương trình sách giáo khoa. Hãy dịch và đọc lại các bài đọc đó, các em sẽ có đủ lượng từ vựng cần thiết.

Ngoài ra, các em hãy chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong quá trình làm bài. Hãy tổng hợp đề và luyện đề mỗi ngày. Trong quá trình làm đề, các em có thể hình thành được những kỹ năng mới.

Bên cạnh đó, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi đi thi. Chỉ còn 1-2 ngày trước khi thi, các em đừng nên ôn luyện nhiều, và tốt nhất là không ôn gì cả. Hãy để đầu óc và tinh thần thoải mái để bước vào phòng thi và làm bài hiệu quả.

Đề thi sẽ được chia làm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần trắc nghiệm chia làm hai phần: lựa chọn đáp án đúng và đọc hiểu. Trong quá trình làm bài thi, hãy phân bổ thời gian hợp lý, dành khoảng 15 phút đầu tiên để làm bài tự luận, sau đó dùng 15-20 phút tiếp theo để làm bài đọc hiểu. Thời gian còn lại dùng để làm bài trắc nghiệm. Hãy nhớ dành ít phút để xem lại bài, tránh các lỗi vặt hoặc những câu quên chưa làm.