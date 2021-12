Những đặc quyền dành riêng cho cư dân Sun Riverside Village

Khu đô thị Sun Riverside Village là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại Thanh Hóa, với nhiều đặc quyền cho cư dân.

Vị trí đắc địa tại Sầm Sơn

Theo quan niệm phong thủy phương Đông, sự luân chuyển của dòng nước tượng trưng cho tài lộc, sự nghiệp hanh thông và góp phần duy trì năng lượng tích cực cho những bất động sản nằm lân cận.

Nằm ở điểm giao của ba dòng chảy: sông Đơ, sông Mã và biển Sầm Sơn, "thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu" Sun Riverside Village với quy mô 29 ha là dự án có vị trí đắc địa kế sông kề biển tại tâm điểm du lịch xứ Thanh.

Sun Riverside Village nằm tại vị trí đắc địa tại Sầm Sơn. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

791 căn biệt thự và shophouse Sun Riverside Village được chia thành 3 phân khu: The River, Festival Avenue và The Harbor, hứa hẹn sẽ là nơi khởi phát cuộc sống đủ đầy cho cư dân tương lai. Song song với đó, cảnh quan đôi bờ sông Đơ được chỉnh trang và cải tạo, mang đến một hệ sinh thái thuần tự nhiên, xanh mát cho dự án.

Cảm hứng kiến trúc Miami

Lấy cảm hứng từ kiến trúc của "thiên đường nhiệt đới" Miami, Sun Riverside Village mang phong cách kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha và Art Deco, toát lên cá tính riêng mới mẻ, năng động và hiện đại.

Kiến trúc đậm chất Miami tại Khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Nếu kiến trúc mang cảm hứng Tân thuộc địa Tây Ban Nha được thể hiện rõ nét qua những căn biệt thự với mái ngói đỏ hoài cổ, ô cửa lớn hướng ra sân vườn tạo dấu ấn về sự cổ điển, sang trọng thì kiến trúc Art Deco với những gam màu đa dạng, kết hợp hình khối mạnh mẽ, mang tính nghệ thuật cao sẽ được tái hiện sống động tại trục đại lộ trung tâm cũng như 17 block shophouse của phân khu Festival Avenue - "trái tim không ngủ" của thành phố đa sắc màu.

Tại đây, những cư dân tương lai có thể trải nghiệm nhịp sống Miami sôi động trên những con phố mua sắm, giải trí được trang hoàng rực rỡ, phiêu cùng điệu jazz, swing trên trục đại lộ trung tâm mô phỏng đại lộ Ocean Drive của xứ cờ hoa hay hòa vào không gian gần gũi thiên nhiên của hệ thống 4 công viên nội khu với đầy đủ hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm, thư giãn.

Hệ thống tiện ích hoàn chỉnh

Hướng đến chuẩn sống – nghỉ dưỡng đẳng cấp, Sun Riverside Village được kiến tạo tiện ích đầy đủ từ trường học, clubhouse, quảng trường, bến thuyền... Hệ thống cảnh quan bao gồm 4 công viên: công viên Bãi biển Miami, Công viên Art Deco, Công viên Broadway, Công viên Wynwood với tổng quy mô 45.000 m2, thảm cỏ, đồi cảnh quan và đặc biệt là bãi biển cát trắng... đảm bảo đầy đủ những tiêu chí về sống xanh, sống khỏe và sống an lành cho các cư dân tương lai.

Hệ thống tiện ích hoàn chỉnh giúp cư dân nâng tầm trải nghiệm sống. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Nằm trong hệ sinh thái mang thương hiệu Sun Group tại Sầm Sơn, Sun Riverside Village liền kề tổ hợp hai công viên giải trí Sun World rộng 33,6 ha cùng trục đại lộ dài 2,6 km, rộng 120 m dẫn thẳng tới khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard và quảng trường biển trung tâm thành phố. Dù yêu thích sự riêng tư, bình yên hay rực rỡ, náo nhiệt... thì mọi nhu cầu đều dễ dàng được đáp ứng tại "thành phố nghỉ dưỡng" tương lai này.

Đơn vị vận hành chuyên nghiệp

Nếu như những mô hình nhà vườn nghỉ dưỡng ở ngoại ô còn nhiều bất cập vì không có dịch vụ chăm sóc đi kèm, thì tại Sun Riverside Village, nhà phát triển bất động sản Sun Property (thành viên Sun Group) đã nâng tầm chất lượng sống bằng dịch vụ quản lý vận hành chuẩn 5 sao cung cấp bởi Sun Property Management.

Cư dân Sun Riverside Village sẽ thỏa sức tận hưởng cuộc sống an cư với hàng loạt dịch vụ, tiện ích được thiết kế chỉn chu và "may đo" riêng như: hệ thống an ninh, dịch vụ quản gia cao cấp, chăm sóc y tế tại nhà, đưa đón người thân... và các dịch vụ cá nhân khác theo yêu cầu.

"Với loạt gói dịch vụ hoàn chỉnh như vậy, gia chủ cũng có thể yên tâm khai thác cho thuê lưu trú khi chưa có nhu cầu sử dụng, mang lại nguồn doanh thu bền vững, nhất là khi hệ sinh thái du lịch của Sun Group thành hình", đại diện Sun Property chia sẻ.

Sun Riverside Village - dự án bất động sản đang được quan tâm tại xứ Thanh. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Đáp ứng nhu cầu đa dạng

Không chỉ là nơi sống – nghỉ dưỡng lý tưởng, Sun Riverside Village còn sở hữu nhiều lợi thế khi tọa lạc tại cửa ngõ thành phố biển Sầm Sơn - địa điểm du lịch nổi tiếng với số lượng du khách đông đảo đổ về mỗi năm. Với hệ thống giao thông thuận tiện, dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố Thanh Hóa hay các địa phương lân cận, Sun Riverside Village đáp ứng đa dạng nhu cầu của giới đầu tư, vừa để ở, vừa có thể khai thác kinh doanh dịch vụ du lịch.

"Kiến tạo một ốc đảo xa hoa giữa phố biển Sầm Sơn sôi động, chúng tôi muốn mang đến không gian nghỉ dưỡng yên bình nhưng tiện nghi, hiện đại cho giới thượng lưu để Sầm Sơn không chỉ là kinh đô du lịch đáng khao khát mà còn là nơi đáng sống, nghỉ ngơi, làm việc, hưởng thụ", bà Hà Thị Thanh Huyền, Phó Tổng giám đốc Sun Property khẳng định.

Sở hữu nhiều đặc quyền từ vị thế, kiến trúc đến tiện ích, Sun Riverside Village là lựa chọn ngôi nhà thứ hai khẳng định "chất" riêng của gia chủ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, phân khu The River vừa ra mắt có vị trí lý tưởng với hai mặt giáp sông Đơ, một mặt tiếp giáp khu phố Festival Avenue sầm uất và một mặt đối diện tổ hợp công viên Sun World, hứa hẹn sẽ thu hút giới đầu tư dịp cuối năm.

Thu Hương