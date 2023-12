Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ 15 cuốn sách yêu thích năm 2023, gồm thể loại hư cấu và phi hư cấu.

"Thường vào khoảng thời gian này trong năm, tôi muốn chia sẻ những cuốn sách, bộ phim và bài hát yêu thích của mình mỗi năm. Đây là những cuốn sách tôi yêu thích. Nếu bạn đang tìm một tên sách mới trong dịp nghỉ lễ, hãy thử một trong số này", ông viết trên trang X (Twitter) cá nhân hôm 23/12.

Nổi bật trong danh sách của ông có thể kể đến The Heaven & Earth Grocery Store, của tác giả James McBride, tác phẩm đoạt giải sách quốc gia của Mỹ (National Book Award) và nằm trong top New York Times bestseller. Cuốn sách là hành trình theo dấu chân nhóm người cùng nhau cố gắng giải thoát Dodo - một cậu bé da đen khiếm thính - khỏi sự bất công ở Mỹ vào những năm 1930.

Những cuốn sách yêu thích năm nay của ông Obama Trích đoạn cuộc phỏng vấn của diễn viên, người dẫn chương trình Hasan Minhaj với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Video: YouTube Hasan Minhaj

Hay một cuốn sách khác là King: A Life, tiểu sử đầu tiên về biểu tượng dân quyền Martin Luther King sau nhiều thập niên. Tác phẩm gồm các hồ sơ FBI vừa được giải mã thời gian gần đây, cũng như một số chi tiết mới được đưa ra ánh sáng về nguồn gốc của gia đình ông King, các mối quan hệ phức tạp của King với vợ, cha ông và đồng nghiệp.

Danh sách 15 cuốn sách yêu thích trong năm 2023 được cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đăng trên X.

Những cuốn sách thuộc thể loại hư cấu của cựu tổng thống thường có nội dung gay cấn và ly kỳ. Chẳng hạn, cuốn The Best Minds là một trong 10 tác phẩm hay nhất năm 2023, do New York Times bình chọn. Tác giả nổi tiếng Jonathan Rosen kể về cuộc điều tra đầy ám ảnh của ông về tình bạn, tình yêu và sự điên loạn. Hoặc The Wager, cuốn sách nổi tiếng thuộc thể loại tội phạm kể về các sự kiện về vụ đắm tàu hải quân Anh vào thế kỷ 18.

Bên cạnh đó, ông Obama cũng khuyến khích độc giả mua sách tại các hiệu sách độc lập hoặc đến tìm sách tại thư viện địa phương. Theo ông, đây là những đối tượng gặp nhiều khó khăn trước xu hướng ngày càng nhiều người sử dụng sách điện tử.

Việc chia sẻ list những tên sách, bộ phim và bài nhạc yêu thích trong năm gần như là thói quen vào mỗi dịp cuối năm của cựu tổng thống Mỹ. Tuy vậy, cũng có người đặt câu hỏi liệu ông có thật sự đọc, xem hoặc nghe hết những tác phẩm ông gợi ý.

Trong cuộc phỏng vấn với diễn viên gốc Ấn Hasan Minhaj hồi tháng 6, ông Obama cho biết đã thực sự đọc, xem và nghe các sản phẩm văn hóa, giải trí ông đề xuất. "Mọi người nghĩ rằng tôi hẳn phải có một cậu thực tập sinh 20 tuổi nào đó tìm giúp những bài nhạc mới nhất này. Nhưng không, chúng nằm sẵn trong iPad của tôi", ông nói.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama dự một sự kiện ở Athens, Hy Lạp hồi tháng 6. Ảnh: AFP

Ngạn Bình (theo X, The Hill, The Vulture)