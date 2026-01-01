Những cú lừa từ video giải cứu nạn nhân Campuchia của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải

TP HCM"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và Huỳnh Cao Cường bị xác định xây dựng vỏ bọc giải cứu người ở Campuchia miễn phí, nhưng thực chất là dàn cảnh, móc nối, nâng khống tiền chuộc.

Hải, Cường cùng 39 người khác vừa bị Công an TP HCM bắt tạm giam với 5 tội danh khác nhau, bao gồm Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người, Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng chức năng cũng đã phối hợp giải cứu thành công 38 nạn nhân từ Campuchia về Việt Nam an toàn.

Huỳnh Cao Cường (trái) và Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP HCM

Vỏ bọc 'hiệp sĩ' và những lời hứa hão huyền

Theo điều tra, để tạo lòng tin, Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh cá nhân công phu trên nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn. Ông này thường xuyên đăng tải các video, bài viết khẳng định việc giải cứu là hoàn toàn "miễn phí, không nhận tiền".

Thậm chí, người này còn tuyên bố "nạn nhân nào cũng cứu được" nhằm thu hút những gia đình đang bế tắc vì có người thân bị giam giữ tại các "sào huyệt" lừa đảo ở Campuchia.

Video 'Hiệp sĩ đường phố' Lê Thanh Hải bị bắt Cảnh sát bắt Nguyễn Thanh Hải và hàng chục người. Video: Công an TP HCM

Cảnh sát xác định, thực chất, đây là thủ đoạn quảng bá, tìm "khách hàng" cho hành vi phạm tội. Nhóm của Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu giúp đỡ tại một địa điểm cố định.

Tại đây, Hải phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn và chỉnh sửa các clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở để đăng tải lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi. Khi thân nhân nạn nhân tìm đến, bộ mặt thật mới lộ diện: Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu gia đình không có tiền thì Hải thẳng thừng từ chối giúp đỡ.

'Kê giá' tiền chuộc: Chiêu trò kinh doanh sự tuyệt vọng

Sau khi xác định được vị trí nạn nhân tại Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối quản lý khu giam giữ để thỏa thuận việc đưa người ra ngoài. Thủ đoạn của nhóm này là nâng khống số tiền chuộc so với yêu cầu thực tế từ phía Campuchia. Hải và đồng phạm yêu cầu gia đình nạn nhân phải chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian rồi chiếm đoạt phần chênh lệch.

Nguyễn Thanh Hải và các video dàn dựng để "quảng bá". Ảnh: Cắt từ video

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Hải trực tiếp hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, thay vì đưa người về theo đường chính ngạch, nhóm này lại tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, không có hộ chiếu hay giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Những cuộc giải cứu 'nghẹt thở' trên TikTok của Huỳnh Cao Cường

Cùng phương thức "đánh bóng" tên tuổi, Huỳnh Cao Cường sử dụng kênh TikTok và Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số" làm công cụ phạm tội. Cường thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng những cảnh giải cứu nghẹt thở, kịch tính nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của các gia đình có người thân đang bị kẹt tại các "sào huyệt" lừa đảo ở Campuchia.

Dưới danh nghĩa nghĩa hiệp, Cường yêu cầu gia đình cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân để "hỗ trợ". Thực chất, Cường đóng vai trò môi giới và ăn chênh lệch cực lớn.

Cường khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ giải cứu với phương thức tương tự. Nếu phía Campuchia ra giá chuộc từ 185 đến 240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá từ 280 đến 400 triệu đồng để đút túi khoản chênh lệch khổng lồ.

Cường còn điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới, chỉ đạo đàn em thuê ôtô đón người tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài qua các đường mòn, lối mở. Sau đó, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" là một quán ăn tại TP HCM và chỉ được bàn giao cho người nhà khi đã nộp đủ tiền.

Bên cạnh đó, chuyên án cũng triệt phá nhánh tội phạm của Lê Văn Thành và Trần Văn Chương. Trong khi Thành đóng vai trò đầu mối tại Việt Nam, lập nhóm trên mạng xã hội với các tài xế để đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia bán cho các công ty lừa đảo, thì Chương lại then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép về TP HCM.

Cảnh sát bắt nhiều người liên quan. Ảnh: Công an TP HCM

Phá án xuyên biên giới

Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP HCM, tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey.

Qua đường ngoại giao, các nạn nhân được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, đồng thời lực lượng chức năng thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động phục vụ trích xuất dữ liệu.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan đang lẩn trốn và phối hợp rà soát danh sách các nạn nhân còn kẹt lại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.

Quốc Thắng