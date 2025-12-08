Những con số ấn tượng tại Lễ hội trà quốc tế 2025

Lễ hội trà quốc tế 2025 ghi dấu với nhiều hoạt động: 1.111 trà nương cùng đồng diễn dâng trà, triển lãm 1.000 cây trà cổ thụ… thu hút gần 60.000 du khách trong và ngoài nước.

Chuỗi Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu được tổ chức tại Lâm Đồng, cái nôi của trà B’lao danh tiếng, gồm hơn 10 hoạt động trải dài từ nghệ thuật, triển lãm, văn hóa bản địa đến thương mại và giáo dục. Trong đó, màn đồng diễn nghi lễ dâng trà theo phong cách Việt của 1.111 trà nương trên đồi chè Bảo Lộc đã tạo dấu ấn đặc biệt của lễ hội.

Nhà máy chè cổ được xây dựng năm 1927 mở cửa đón khách, trưng bày 1.000 cây trà cổ, cũng thu hút du khách đến tham quan, khám phá di sản hơn một thế kỷ của ngành trà Việt.

Đại diện Ban tổ chức, ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty Chè Lâm Đồng phát biểu, tổng kết các dấu ấn nổi bật của Lễ hội. Ảnh: BTC

Đặc biệt, lễ hội có sự tham dự của gần 80 thí sinh Miss Cosmo cùng hơn 60 đại sứ, tham tán thương mại và lãnh sự các quốc gia, tạo nên một không gian giao lưu quốc tế đa sắc màu. Những chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của dàn thí sinh quốc tế góp phần mang lại bầu không khí sôi động và đậm tinh thần hội nhập cho lễ hội.

World Tea Fest 2025 cũng ghi dấu với sự tham gia của nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Sri Lanka, Đài Loan - Trung Quốc... Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, học hỏi mô hình sản xuất tiên tiến và giới thiệu sản phẩm tới các nhà mua hàng toàn cầu.

Đêm bế mạc thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, sự kiện Tea Summit với các phiên thảo luận về xu hướng tiêu dùng, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu trà đặc sản đã giúp doanh nghiệp và nông dân định hình con đường phát triển dài hạn, cải thiện quy trình sản xuất, nâng tầm chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Sau gần một tháng diễn ra, sự kiện thu hút hàng nghìn lượt du khách, góp phần kích thích hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực, mua sắm của Lâm Đồng. Các trải nghiệm tham quan nông trại trà, chế biến trà, thưởng trà nghệ thuật hay du lịch theo mùa vụ mở ra tiềm năng hình thành thương hiệu "du lịch trà Việt Nam", giúp Lâm Đồng trở thành điểm đến nổi bật của du lịch trải nghiệm.

Song song với các hoạt động văn hóa - kinh tế - ngoại giao, ban tổ chức cũng chú trọng giáo dục thế hệ trẻ thông qua các chương trình như Tea Talk và Gen Tea, giúp thanh niên tiếp cận kiến thức nghề trà, xu hướng thị trường và tư duy khởi nghiệp sáng tạo, góp phần hình thành thế hệ kế thừa đưa trà Việt phát triển bền vững trong tương lai.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, ngày 7/12, cuộc thi Gen Tea 2025 - "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" lần đầu tổ chức cho người trẻ yêu trà đã khép lại sau nhiều vòng thi tại TP HCM và Lâm Đồng. Vượt qua hơn 100 đội thi, đội Cửu Long đổi dòng (Đại học Văn hóa TP HCM và Đại học Quản lý & Công nghệ TP HCM) đã giành quán quân.

Đội Cửu Long đổi dòng đến từ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP HCM xuất sắc giành giải nhất của thi Gen Tea. Ảnh: BTC

Sân khấu bế mạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ Hiền Thục, Ngô Lan Hương, Kay Trần, Tăng Duy Tân, Bích Phương... thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch và người dân địa phương. Chương trình nghệ thuật khép lại lễ hội được dàn dựng với các tiết mục đặc sắc, tạo nên phần trình diễn hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn thấm đẫm bản sắc truyền thống, tạo nguồn cảm hứng cho tương lai của ngành trà Việt.

Khán giả lắng đọng với bản Mash up Cảm ơn mẹ - Nhật ký của mẹ do ca sĩ Hiền Thục cùng vũ đoàn biểu diễn. Ảnh: BTC

World Tea Fest 2025 đã tạo cú hích chiến lược, lan tỏa tinh hoa trà Việt. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp tổ chức của Nam A Bank, thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo, sự kiện đã ghi dấu ấn trong lòng du khách và mở ra kỳ vọng Đà Lạt - Bảo Lộc sẽ trở thành "thủ phủ lễ hội trà" của khu vực.

Minh Ngọc