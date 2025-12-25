Những con số ấn tượng tại giải Esports sinh viên NSOC 2025

NSOC 2025 khép lại với sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên từ 170 trường đại học và cao đẳng, quy mô lớn nhất ba mùa.

Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc NSOC 2025 khởi tranh từ tháng 9, khép lại ngày 6/12 với trận chung kết và lễ trao giải tại OEG Stadium (Hà Nội). Sự kiện có quy mô tổ chức 10 tỷ đồng, tổng giải thưởng 2 tỷ đồng, gấp đôi mùa giải đầu tiên.

NSOC 2025 ghi nhận sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên đến từ 170 trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Trong đó có hơn 4.000 tuyển thủ bộ môn Đấu trường chân lý và hơn 200 đội tuyển Valorant, gấp ba lần so với số lượng đăng ký tại mùa giải đầu tiên 2023.

Các tuyển thủ thi đấu tại NSOC 2025. Ảnh: NSOC

"Con số này không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ, bài bản và chuyên nghiệp của phong trào thể thao điện tử trong cộng đồng sinh viên Việt Nam", đại diện BTC chia sẻ.

Trải qua hàng trăm trận đấu vòng sơ loại và vòng loại tại hai miền Bắc - Nam, những tuyển thủ xuất sắc nhất hội tụ tại vòng chung kết quốc gia.

Vượt qua hơn 5000 tuyển thủ, đội Galaxy Punch (đại diện miền Nam) giành chức vô địch bộ môn Valorant và tuyển thủ Đàm Văn Sơn đến từ trường Đại học Điện Lực (đại diện miền Bắc) giành chức vô địch bộ môn Đấu trường chân lý.

Theo thống kê từ ban tổ chức, tổng hơn 32.000 khán giả trực tiếp tham dự NSOC Unitour ở 6 trường đại học, các trận đấu vòng sơ loại, vòng loại và chung kết quốc gia. Nội dung liên quan đến sự kiện trên các nền tảng mạng xã hội đã đạt gần 40 triệu lượt tiếp cận.

NSOC Unitour là một trong những điểm nhấn của mùa giải, với hành trình kết nối Esports học đường thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ và trải nghiệm. Chương trình có sự tham gia của 18 diễn giả chuyên môn, gần 30 nghệ sĩ, KOLs cùng hàng trăm cosplayer, góp phần mở rộng góc nhìn về Esports trong môi trường giáo dục.

Sinh viên tham dự NSOC Unitour tại Trường Đại học Công nghệ TP HCM. Ảnh: NSOC

"Ngoài việc cập nhật kết quả thi đấu, những câu chuyện về hành trình nỗ lực, tinh thần thể thao và văn hóa Esports lành mạnh của cộng đồng sinh viên Việt Nam cũng được lan tỏa thông qua truyền hình, báo chí", đại diện BTC cho hay.

Giải đấu năm nay có sự đồng hành của hơn 30 đối tác và nhà tài trợ đến từ nhiều lĩnh vực. Theo ban tổ chức, sự tham gia của các doanh nghiệp cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào hệ sinh thái Esports sinh viên, đồng thời khẳng định vai trò của NSOC như một nền tảng kết nối giữa nhà trường, sinh viên và thương hiệu.

NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG), phối hợp cùng Beat Network, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Lan Anh