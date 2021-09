Những chuyến taxi công nghệ đặc biệt trên đường phố

Ông Phùng Tuấn Đức - Tổng giám đốc Gojek Việt Nam nhận định, lực lượng y tế là những người đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại Covid-19, đang mạo hiểm sự an toàn của bản thân để cộng đồng được an toàn. Dịch vụ GoCar ra mắt nhằm hỗ trợ việc đi lại của nhân viên y tế một cách thuận tiện, an toàn hơn, giúp họ tập trung vào công việc điều trị bệnh nhân.

GoCar là dịch vụ thứ tư của Gojek tại thị trường Việt Nam, sau dịch vụ chở khách (GoRide), giao hàng (GoSend) và giao nhận đồ ăn trực tuyến (GoFood). "Khi nào thành phố khoẻ hơn, các quy định về giãn cách xã hội được nới lỏng, chúng tôi sẽ mở rộng dịch vụ GoCar để phục vụ cho đông đảo người dân", ông Phùng Tuấn Đức chia sẻ thêm.