Chặng đường dài không khiến anh Kiên băn khoăn song chiếc Wave cũ lại là nỗi lo lớn nhất của người đàn ông miền Trung. Anh chưa thể yên tâm với sức vóc của con ngựa sắt khi lần đầu chạy đường xa. Kiên liên tục nhờ tư vấn cách chạy xe như thế nào để an toàn cho gia đình 4 người, xử lý như thế nào nếu xe hỏng dọc đường, nghỉ ngơi, dừng chân ăn uống ở đâu, khi gặp khó khăn cần liên hệ với ai để được giúp đỡ… Dù được trưởng đoàn và nhiều người trong nhóm chia sẻ kinh nghiệm, dặn dò cẩn thận những thứ cần chuẩn bị, anh Kiên vẫn có chút bất an. “Hơn cả nghìn cây số trông chờ hết vào con ngựa sắt của gia đình. Mong trời thương cho về nhà bình an, được đón năm mới cùng gia đình với tôi đã là một cái Tết khởi sắc”, anh Kiên bày tỏ.

Trong khi đó, nhiều gia đình khác lại lăn tăn việc mua đồ ăn, thức uống trên hành trình cho cả gia đình hay chặng nghỉ chân để người cầm lái chính thư giãn hoặc các dịch vụ sửa chữa xe máy xuyên suốt đoạn đường…

Trong một khảo sát nhỏ của VnExpress về các nỗi lo lắng của người đi phượt về quê dịp Tết cho thấy 38% người tham gia bày tỏ nỗi lo xe hư hỏng dọc đường, 20% lo giấy tờ xét nghiệm Covid-19 và quy định giãn cách xã hội, 17% lo tiền xăng xe, ăn uống dọc đường, 16% lo không quen lái xe đường dài, và mối lo nhiễm Covid-19 chỉ 9%.