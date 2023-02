Những cách lạ lẫm phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn trên thế giới

Nếu bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, tài xế Australia phải gắn thêm một máy đo lên xe, trong khi tài xế Thổ Nhĩ Kỳ phải đi bộ 32 km.

Với tài xế có nồng độ cồn vượt quá quy định khi lái xe, kiểu phạt tiền và treo bằng lái như tại Việt Nam là cách phổ biến nhất. Bên cạnh đó tùy mức độ mà có thêm các hình thức như thu giữ xe, phạt tù. Tuy nhiên, có một số quốc gia trên thế giới có những cách đặc biệt để trừng phạt tài xế say xỉn.

Tài xế đang thổi vào máy đo nồng độ cồn gắn trên xe tại Australia. Ảnh: Thedefenders

Ở Australia, Victoria và một số bang có quy định khắt khe về vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Các mức phạt tùy thuộc vào nồng độ cồn trong máu với nhẹ nhất phạt tiền đồng thời tạm giữ bằng lái 3 tháng, hoặc nặng hơn là treo bằng 6 tháng, nộp tiền phạt và phải lắp trên xe thiết bị đo nồng độ cồn trong một thời gian nhất định.

Điều đó có nghĩa, ngoài tiền phạt, tài xế vi phạm phải chi thêm khoảng 800 USD để mua thiết bị. Thiết bị này được nối với hệ thống khởi động của xe. Khi lên xe, tài xế phải thổi vào ống để kiểm tra, chỉ khi có nồng độ cồn trong mức cho phép (dưới 0,05%) thì mới có thể nổ máy lái xe đi. Cũng có nghĩa, trước mỗi lần muốn nổ máy, tài xế phải chứng minh mình không sử dụng đồ uống có cồn. Hệ thống cũng có thể tích hợp camera để đảm bảo "đúng người, đúng tội".

Ngoài Australia, một số quốc gia cũng buộc tài xế vi phạm phải lắp thiết bị thử nồng độ cồn trên xe như ở Áo, Bỉ, Canada, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, New Zealand, Thụy Điển và Mỹ.

Người vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe cũng đối mặt với phí bảo hiểm tăng. Theo Forbes, tại Mỹ, phí bảo hiểm tăng trung bình 70% với một tài xế vi phạm, với những bang có mức tăng thấp nhất là 33%, trong khi bang cao nhất tăng 266%. Có nghĩa một năm, họ sẽ tốn thêm khoảng 1.500 USD cho chi phí này. Trong khi đó, mức tăng với tài xế phạm lỗi chạy quá tốc độ chỉ là 22%.

Cũng tại Mỹ, tùy vào chính sách và đặc thù công việc của bên thuê, tài xế vi phạm có thể bị mất việc. Ví dụ, một nhân viên giao hàng hoặc một tài xế chuyên chở cho một hãng vận tải, thì khi phạm lỗi điều khiển phương tiện dưới tác dụng của chất kích thích (DUI), nhân viên có thể bị công ty sa thải.

Ở Nhật, không chỉ tài xế bị phạt. Người yêu cầu hoặc cho phép người khác lái xe trong tình trạng say rượu, hoặc cho người say rượu mượn phương tiện, hay thậm chí biết rằng tài xế say rượu mà vẫn đi cùng xe, đều bị xử phạt, thậm chí đi tù.

Ở Đài Loan, ngày 18/1/2022, tổng cộng 11 tài xế vi phạm quy định nồng độ cồn được đưa tới Nhà tang lễ thành phố Cao Hùng để lau dọn khu nhà xác. Trong khi đó, lỗi này sẽ bị trừng phạt bằng đòn roi ở UAE, hay phải đi bộ 32 km ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ Anh (theo Gotocourt, Oka-ankyo)