Những 'bức tường chắn ồn' trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Những ngày cao điểm mùa khô, các nhà thầu dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (37 km) tăng tốc thi công, thảm nhựa mặt đường, hướng tới mục tiêu thông xe ngày 30/4.

Tại dự án thành phần này, khoảng 4,7 km tường chống ồn đang được lắp đặt - dài nhất toàn tuyến, do đoạn đi qua khu vực tập trung nhiều khu dân cư và cơ sở tôn giáo.