Những bài học về quản trị giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Theo các chuyên gia tại SME Forum 2026, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy vận hành, giữ chữ tín, biết kế thừa và làm mới di sản gia đình để phát triển bền vững trong bối cảnh nhiều biến động.

Những thông tin trên được các chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn SME Forum 2026, với chủ đề "Sức bật mới cho cuộc chơi lớn" do VPBank và Newing tổ chức, ngày 20/3. Tại diễn đàn nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cùng bàn luận về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc bồi dưỡng năng lực quản trị, bài học giúp các SME thoát khỏi "cái bẫy chi phí thấp" để tiến tới việc xây dựng giá trị sáng tạo riêng biệt. Một bức tranh sinh động, nhiều khía cạnh trong hành trình phát triển doanh nghiệp đã được phác họa bằng những chia sẻ thực tế từ các diễn giả.

Giữ chữ tín trong khủng hoảng

Ông Tan Sri Sir Jeffrey Cheah, Nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Sunway, cho biết trước khi trở thành đế chế đa ngành với 3 công ty niêm yết có tổng vốn hóa thị trường tương đương 20 tỷ USD, doanh nghiệp từng hai lần đối mặt nguy cơ phá sản trong các cuộc khủng hoảng năm 1985 và 1997.

Khi đó, các ngân hàng đồng loạt yêu cầu thu hồi nợ. "Tôi nói thẳng rằng không thể trả ngay, nhưng cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Cuối cùng chúng tôi làm được", ông chia sẻ.

Theo ông, những trải nghiệm này củng cố nguyên tắc quan trọng là phải luôn giữ lời hứa, từ đó duy trì niềm tin với các đối tác tài chính và các bên liên quan.

Ông Tan Sri Sir Jeffrey Cheah nhấn mạnh tầm quan trọng của "chữ tín" trên thương trường.

Biến chuỗi cung ứng thành công cụ sinh lời

Ông Rajesh Achanta, Cựu Phó Chủ tịch Vận hành Cung ứng khu vực APAC của P&G, cho rằng chuỗi cung ứng cần vượt khỏi vai trò "cánh tay thực thi" để trở thành động lực tạo giá trị, lợi nhuận và dòng tiền, từ đó thiết lập lợi thế cạnh tranh bền vững.

Theo ông, thành công của P&G đến từ 5 trụ cột: danh mục sản phẩm đủ rộng, chất lượng vượt trội để giữ giá; tối ưu năng suất; đổi mới công nghệ mang tính xây dựng; và mô hình tổ chức linh hoạt, đề cao trách nhiệm. Những nguyên tắc này được cụ thể hóa qua "Chuỗi cung ứng 3.0", với hiệu quả rõ rệt: mức độ sẵn sàng hàng hóa đạt 98%, giúp tiết kiệm 1,5 tỷ USD mỗi năm (tương đương khoảng 10% lợi nhuận), đồng thời duy trì dòng tiền ở mức 95% để tái đầu tư và tăng cổ tức.

Ông Rajesh Achanta cho rằng việc chạy theo xu hướng mà thiếu "may đo" cho mô hình vận hành dễ dẫn đến thất bại tốn kém.

Ông nhấn mạnh, nhà quản trị chuỗi cung ứng hiện đại cần tư duy như lãnh đạo điều hành, hiểu sâu kinh doanh, biết phản biện các dự báo tăng trưởng và có kỹ năng ảnh hưởng trong tổ chức. Tuy nhiên, ông cho rằng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khoảng cách giữa nhận thức và thực thi. "98% doanh nghiệp nói cần đa dạng hóa nguồn cung nhưng chỉ 28% thực hiện. Với AI cũng tương tự, chỉ khoảng 1% triển khai thực sự", ông nói.

Theo ông, việc chạy theo xu hướng mà thiếu "may đo" cho mô hình vận hành dễ dẫn đến thất bại tốn kém. "Lãnh đạo cần hiểu rõ mức độ phù hợp của chuỗi cung ứng của mình, thay vì áp dụng công nghệ theo trào lưu," ông Rajesh nhấn mạnh.

Kế thừa và làm mới di sản doanh nghiệp gia đình

Một chủ đề đáng chú ý tại Diễn đàn là bài toán kế thừa trong doanh nghiệp gia đình, nơi các thế hệ phải cân bằng giữa tình thân và quản trị chuyên nghiệp. Các lãnh đạo kế thừa cho rằng quá trình chuyển giao đòi hỏi giao tiếp minh bạch, kỷ luật và tư duy đổi mới.

Bà Vưu Lệ Quyên, CEO Biti’s, cho biết áp lực lớn nhất của người kế thừa là vượt qua cái bóng của thế hệ trước. Doanh nghiệp đã chuyển từ văn hóa "kỷ luật dựa trên sợ hãi" sang "doanh nghiệp hạnh phúc", với nền tảng là giao tiếp rõ ràng và sự gắn kết.

Từ trái qua phải: Bà Nguyễn Thị Minh Giang - CEO & Founder Newing, ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Tín; ông Pierre Pang - CEO Tập đoàn Mamee-Double Decker và bà Vưu Lệ Quyên - Giám đốc Điều hành Biti's tham gia sự kiện. Ảnh: VPBank

Ở góc nhìn khác, ông Vũ Hùng Sơn, Phó chủ tịch Bảo Tín, nhấn mạnh cần tách bạch giữa sở hữu và vận hành, thiết lập quy chuẩn minh bạch để cả nhân viên có thể giám sát lãnh đạo, đồng thời thế hệ trước phải trao quyền thực chất.

Trong khi đó, ông Pierre Pang Hee Ta (Mamee) cho rằng di sản chỉ là lợi thế khi đi cùng đổi mới. Từ một doanh nghiệp 55 năm, Mamee đã chuyển hướng sang sản phẩm lành mạnh, mở rộng toàn cầu và đầu tư vào startup thực phẩm để gia tăng giá trị.

Dù cách tiếp cận khác nhau, điểm chung là các thế hệ kế thừa đều hướng tới phát triển bền vững dựa trên kế hoạch rõ ràng, quản trị kỷ luật và vận hành minh bạch.

Các diễn giả nhận định, SME Forum 2026 đã mang đến các thông tin, tri thức, đồng thời cảnh báo về "lỗ hổng thực thi" trong quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Ông Đào Gia Hưng, Giám đốc khối VPBank SME phát biểu tại sự kiện.

"Qua quá trình đồng hành với hơn 200.000 doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy một điểm rất rõ: những doanh nghiệp có thể đi xa không chỉ dựa vào cơ hội thị trường, mà phải có nền tảng vận hành vững, năng lực quản trị bài bản và khả năng thích ứng liên tục với thay đổi. Nếu thiếu những yếu tố này, tăng trưởng nhanh đôi khi lại trở thành rủi ro", ông Đào Gia Hưng, Giám đốc khối VPBank SME phát biểu tại sự kiện.

Thông qua sự kiện, ngân hàng kỳ vọng, bên cạnh việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, có thể mang tri thức, kinh nghiệm và các mô hình vận hành thực tiễn đến gần hơn với doanh nghiệp, để họ có thể phát triển bền vững và sẵn sàng bước vào những sân chơi lớn hơn.

(Nguồn: VPBank)